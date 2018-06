TEST: Léto žensky a se stylem v oblečení Kari Traa

Podobně jako v zimním testu jsme i tentokrát vsadili na nejčastější a nejoblíbenější kombinaci - kraťasy, tričko a bundu. Tyto tři svršky patří mezi naprostý základ, který však dokáže pokrýt potřeby běžce od chladnějších rán po parná letní odpoledne.

Na úvod se sluší připomenout, že na rozdíl od většiny ostatních výrobců se Kari Traa specializuje pouze na oblečení pro ženy. Rozdíl poznáte na první pohled. Vizuálně se jedná o povedené a barevně výborně sladěné kusy oblečení, které k sobě výborně sedí. Na omak jsou materiály, ze kterých tato norská značka šije, velmi příjemné a dobře sedí na těle. Zapomínat nesmíme ani na střih, který je u dámského oblečení alfou i omegou a který má Kari Traa zmáknutý na jedničku.

Bohužel se však ani tentokrát nevyhneme jednomu nedostatku. V případě oblečení Kari Traa je jím nižší funkčnost použitých materiálů, především bavíme-li se o ochraně proti vodě a větru.

Svalestjert short Krátké elasťáky Materiál: 87% polyester, 13% elastan

Barevné varianty: modrá, šedá, fialová

Cena: 1 348 korun

Klady: pevný a odolný materiál

velmi pohodlný střih s vysokým pasem

povedená kapsa na klíče Zápory: absence reflexních prvků

První kousek z testovaného letního oblečení jsou elasťáky Svalestjert Short o délce do půli stehen. Použitý materiál má vyšší gramáž a je pevnější. Díky tomu se nemusíte bát, že by měly kraťasy především v zadních partiích tendenci zprůhlednět, jako se to stává u méně kvalitních elasťáků a legín. Velmi povedený je zde především vysoký pas, který se nezařezává do kůže, nikde netlačí a nemusí se stahovat tkaničkou. O to, aby nohavice zůstaly na svém místě, se starají silikonové proužky na spodním lemu. Standardem jsou ploché švy, o kterých nebudete při běhu vůbec vědět. Praktická je i zadní kapsa se zipem, který je vyveden v kontrastní barvě. Kapsa je velká tak akorát, aby se do ní vešly klíče od bytu, doklady nebo další drobnosti. Chytrý telefon do ní však budete cpát marně. Příjemným detailem je “garáž” na zip, jehož táhlo tak nepřekáží a kapsička se nerozepíná. Zároveň je snadno dostupná a není problém z ní cokoliv kdykoliv vyndat.

Švy, velké logo i nápis Kari Traa vyvedený v kontrastních barvách nenechá nikoho na pochybách, že barevné sladění detailů je u této značky vždy perfektní a udělá radost každé ženě.

Jedinou závažnější nevýhodou tak zůstává absence reflexních prvků. Světlo odráží pouze malé logo v přední části, které je však tak vysoko, že bude prakticky neustále schované pod trikem nebo bundou.

Kraťasy jsou k dostání ve třech barevných kombinacích a ve velikostech v rozmězí XS až XL.

Trude Tee Funkční tričko s krátkým rukávem Materiál: 87% polyester, 13% elastan Barevné varianty: růžovooranžová, zelená, modrá Cena: 1 348 korun

Klady: střih reflektující tvary ženského těla

odvětrávané boční panely Zápory vyšší gramáž a s ní spojený horší odvod potu

Podobně jako elasťáky disponuje vyšší gramáží i druhá testovaná věc - triko Trude Tee s krátkým rukávem. Na rozdíl od elasťáků je to však tentokrát spíše na škodu, protože triko je kvůli tomu pocitově teplejší a do horkých letních dnů se až tak nehodí. O to lepší využití bude mít na začátku podzimu, až teploty klesnou na příjemnější hodnoty. Na bocích a v podpaží je tato pevnější tkanina doplněna panely z lehké síťoviny, které odvětrávají a rychle schnou. Spodní lem trika je opatřen silikonovými pásky, proto se neshrnuje při žádném pohybu. Někdo by mohl postrádat kapsičku na klíče, ale jak už je u Kari Traa zvykem, kapsy naleznete výhradně na kalhotách.

Jako většina kousků od Kari Traa je i toto triko v davu nepřehlédnutelné. Jasné, perfektně sladěné barvy a jejich asymetrické rozložení přitahují pohledy všech kolemběžících. Sympatické je i kontrastní lemování rukávů a výstřihu. Bohužel triko úplně postrádá jakékoliv reflexní prvky, což je vzhledem k jeho vyšší gramáži a možnému použití během letních večerů škoda.

Triko je opět k dostání ve třech typických Kari Traa barevných kombinacích, které se vhodně doplňují a ve velikostní škále XS - XL.

Matilde Jacket Lehká běžecká bunda Materiál: 87% polyester, 13% spandex Barevné varianty: růžová, modrá, oranžová Cena: 3 190 korun

Klady: vynikající střih

extrémně nízká hmotnost Zápory: absence membrány, voděodolnost zajišťuje pouze impregnace Bionic-finish Eco

Třetí na řadu přišla lehká letní větrovka Matilde Jacket. Ta na první pohled připomíná lehké sbalitelné trailové bundy, ale zdání v tomto případě klame. Stejně jako lehké “pertexky” disponuje i Matilde velmi nízkou vahou (pouhých 145 gramů ve velikosti S), ale postrádá vyšší ochranu proti nepřízni počasí a kapsu na sbalení a uložení do batohu. Použitý materiál má sám o sobě voděodolnost velmi omezenou, ale bunda je od výrobce opatřena impregnací BIONIC-FINISH® ECO, která odpuzuje vodu a vydrží až 20 pracích cyklů. Tato ekologická technologie imituje přirozenou impregnaci ptačího peří a žádným způsobem negativně neovlivňuje prodyšnost materiálu, na který je nanesena. Zároveň díky ní bunda nevyžaduje žádnou zvláštní péči, jako je tomu u membránového oblečení. Samozřejmostí je praní bez aviváže.

Přední strana bundy je z lehkého větruodolného materiálu a nalezneme zde dvě prostorné kapsy na zip. Část zad a boky jsou tvořeny prodyšnou síťovinou, vrchní strana rukávů a zbytek zad tvoří lehký rychleschnoucí stretchový materiál. Kapucu byste hledali marně, ale na rozdíl od kraťasů je bunda vybavena velkými reflexními prvky na zadní i přední straně. Šířka spodního lemu je regulovatelná gumičkou. Prodyšná síťovina je bohužel méně mechanicky odolná a má tendenci se snadno zadrhávat, zejména o suché zipy. Hlavní zip bundy je podložen pevnější tkaninou, takže se nezasekává do lehkého materiálu bundy, u krku má chránič.

Celá bunda je barevně sladěna do typických barev Kari Traa, skvělý dojem umocňují i zipy a síťovinové panely v kontrastních barvách. Střih je opravdu vytvořen ženou pro ženy - bunda je vypasovaná a skvěle sedí na postavě. Tuto bundu využijete zejména při ranním joggingu nebo čekání před startem na závodě, mírně zvyšuje tepelný komfort a přitom se v ní člověk díky vysoké prodyšnosti nepotí jako v lehké mikině.

Celkově je testované letní oblečení od Kari Traa vynikající pro všechny druhy sportů od jógy, přes jízdu na kole až po běh v terénu. Jeho funkční vlastnosti ocení především běžkyně na rekreační úrovni, které po oblečení požadují maximální komfort a skvělý design.