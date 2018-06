Mějte počasí „na háku“. Bundy lehké jako pírko, které ochrání

Sama to dobře znám, člověk sní o lehké šustce tenké jako papír, kterou by sbalil s sebou do kapsy v případě, kdy se nemůže rozhodnout, jaké zvolit na výběh oblečení. Nebo když je počasí příliš proměnlivé. Ale jakmile dojde k samotnému nákupu, přece jen sáhne po levnější variantě, která ovšem vysněných parametrů nedosahuje. Rozhodne nakonec zkrátka cena. Domů si tak nese levnější, ale těžší a hůře sbalitelnou bundu, která nakonec zůstane pokaždé v šuplíku (kdo by se s ní tahal v ruce a kolem pasu to nepříjemně plandá). Ta si na své přijde, až když je opravdu a bez váhání zima.

Svoji první „papírovou“ bundu jsem si koupila od značky Gore za odměnu, za první proběhanou zimu. Mám ji dodnes a té investice nelituji. Pokud jste celoroční běžec, určitě by vám ve skříni nějaká podobně kvalitní neměla chybět. Je to kousek, který využijete nejvíce na jaře a na podzim, ale sáhnete po ní i v teplejší zimě či v létě na horách. Pokud budete vybírat chytře a střih bude mít štědře dlouhé rukávy a záda, najdete pro ni perfektní využití i na svých cyklotoulkách. O pěších výletech ani nemluvím. Stane se z vás nerozlučná dvojka, protože vzít si s sebou malý balíček o asi 70 gramech, nebo nevzít, to opravdu není těžká volba.

Co od takové bundy chtít? Připravila jsem si test pěti značek, který vám pomůže s orientací na dnešním trhu.



Inov-8 Windshell FZ

Začnu šustkou s velmi příjemnou barvou a ještě příjemnějším omakem. Je perfektně prodyšná, ale větruodolná. Zkoumala jsem blíže, v čem je tajemství, a zjistila, že přední díly, rukávy a kapuce jsou ušity z jiného, pevnějšího materiálu než záda a podpaží. Výrobce tvrdí, že je to díky technologii Pertex Quantum. Bunda je také do určité míry voděodolná (výrobce tvrdí, že díky zátěru DWR). Ať je to, jak je to, funguje to.

+ propracovaná větrovka se spoustou detailů a funkčním materiálem

propracovaná větrovka se spoustou detailů a funkčním materiálem



do kapsy na mp3 přehrávač se dostane lehce pot

váha: 94 gramů



Bunda je promyšlená i v ostatních detailech. Má delší rukávy a pohodlné otvory na palce, takže do bundy v případě nutnosti schováte dlaně. Společně s prodlouženým zádovým dílem má bunda potenciál na využití i pro jízdu na kole. Kapuce sedí výborně, nepadá do čela a brada se o nic neodírá. Aby nevlála, dá se srolovat a přichytit poutkem na druk. Na hrudi je kapsa se zipem a uvnitř výstupem pro sluchátka. Síťovina dělící kapsu od hrudníku ale nijak nebrání vlhkosti, na to je potřeba myslet. Do ní pak bundu lehce sbalíte. Na bundě jsou umístěna reflexní loga.

Dobře padnoucí kapuce Kapsa se zipem na hrudníku Sbalit lze větrovku do kapsy umístěné na hrudníku

Dynafit React Ultralight Jacket

Tato oranžová kráska je „nic“, co na sobě vůbec necítíte. S neuvěřitelnými 66 gramy je to také nejlehčí model dnešního testu a také jako jediný špatně prodyšný. Chci tím říct, že pokud vás na kopci překvapí déšť či vichr, bez problémů vás jako třetí vrstva vašeho oblečení ochrání a je jedno, jak dlouho bude bouřka trvat. Ale také, že když v ní poběžíte, bude se váš pot držet uvnitř. Zavrhovat ji kvůli tomu by bylo ale unáhlené. Najde skvělé využití jako „pláštěnka“, kterou díky tenkému, ale kvalitnímu a pevnému materiálu nezničíte ani nošením, ani praním a snad navždy vás bude doprovázet, ať už v batůžku či kapsičce, kde ji ani neucítíte.

+ velmi lehká větrovka, která trvale chrání před nejhorším počasím

velmi lehká větrovka, která trvale chrání před nejhorším počasím

málo prodyšná a zip u brady není příjemný

3240 korun váha: 66 gramů

Kapuce sedí trochu hlouběji do čela, kde se ale nehne, i když kroutíte hlavou. Zakončení zdrhovadla by si zasloužilo lepší propracování, aby nedrhlo o bradu. V levém rukávu je schovaná kapsička dost velká na papírové kapesníčky. Chvilku to ale trvá, než do systému překrytí látek něco dostanete. Kapsa slouží také ke sbalení bundy. Střih má delší rukávy. Pokud vám tedy přes boky není „akorát“ jako mně, můžete ji přibalit na cyklovýlet. A i přes výraznou barvu nesmíme zapomenout na bezpečnost - mezi lopatkami vede až ke kapuci nenápadný široký pruh z reflexní barvy.

Nenápadný pruh vedoucí mezi lopatkami na kapuci je z reflexní barvy Do kapsičky se vlezou kapesníčky, ale chce to trochu trpělivosti Sbalena do vlastní kapsičky v rukávu

Asics Fujitrail

Holčičí a přitom ne sladká, to je maskáčová modrorůžová bunda s nápaditým vzhledem. Když se podíváte lépe, zjistíte, že je to zahrada plná růží. Ale byla by škoda zůstávat jen u designu, protože tenhle kousek na omak příjemného a hladkého materiálu nabízí také základní ochranu proti větru a slabému dešti. Pot odvádí ven dobře.

+ velmi příjemný funkční materiál s neotřelým vzhledem a šikovná kapsa

velmi příjemný funkční materiál s neotřelým vzhledem a šikovná kapsa

kapuce drží lépe s kšiltovkou

2690 korun váha: 96 gramů

Kapsa je umístěna podle mého chytře na paži. Pohodlně se tam vlezou kapesníky, ale také mobil. S přimhouřeným okem tak nahradí pouzdro. Kapsička slouží také ke sbalení bundy. Rukávy mají uvnitř na manžetách pružné poutko, kterým uchytíte rukávy k palci. Délka rukávů je dostatečná, ale na kolo bych bundu nedoporučila kvůli kratšímu zádovému dílu. Kapuce je pohodlná a trochu volnější, nejideálnější je použití společně s kšiltovkou. Podél celého zdrhovadla se nachází reflexní pruh, na zádech je v dolní části reflexní znak.

Bunda Asics má nápaditý vzhled Do šikovné kapsičky na paži můžete dát kapesníčky i mobil Sbalíte ji do vlastní kapsy (k uchycení do dlaně můžete použít poutko z gumy)

Nike Impossibly Light Jacket

I značka Nike umí vyjít vstříc požadavkům běžců. Dvaadevadesát gramů vážící černá bunda se bude hodit ke všemu ve vašem šatníku a troufám si tvrdit, že i v „civilu“ k riflím na procházce s pejskem. Ačkoliv tato značka cílí na mladé a soustředí se na vzhled, funkčností nejde pouze o elegantní hadřík. Materiál propouští pot ven, tak jak má, zároveň odpuzuje vodu z vnějšku a je větruodolný.

+ funkční materiál univerzálního vzhledu je mírně pružný a pohodlný a plně recyklovatelný

funkční materiál univerzálního vzhledu je mírně pružný a pohodlný a plně recyklovatelný

kratší střih a špatně se balí do kapsičky

3290 korun váha: 92 gramů

Nechybí kapuce a kapsička na nezbytné kapesníčky, do které bundu sbalíte. Na pohled to vypadá, že ve sbaleném stavu je to nejskladnější bunda, pravda je ale taková, že mě stálo velké úsilí, aby se tam vešla. Plus dávám bundě za lehkou elasticitu a tím pádem i pohodlí. Na kolo se přesto svým střihem nehodí. Na spodním díle zad se nachází reflexní puntíky.

Milovníky přírody potěší, že je materiál z recyklovatelného stoprocentního polyesteru.

Skvěle vypasovaná bunda má ve spodní části zad reflexní puntíky Kapsa na kapesníčky, do které lze bundu sbalit Sbalit větrovku do tak malé kapsičky vyžaduje dost úsilí. Zato pak nezabere skoro žádné místo

Salomon S-LAB Light Jacket

Elegantní a ultralehká šustka ze závodní řady mě okouzlila. Dlouho jsem hledala správné přirovnání pro její materiál, protože papír je příliš silný a tuhý, tak tedy spíše hedvábí. Raději si ale zajděte sáhnout do obchodu. Tato bunda má kromě všech funkčních vlastností, které si u větrovky přejete, také neuvěřitelnou elasticitu. Je tak pohodlná, že se budete těšit na špatné počasí. V kritických částech má laserem vypálené otvory pro ještě lepší odvětrání.

+ velmi elastická, pohodlná, funkční a lehká

velmi elastická, pohodlná, funkční a lehká

nemá kapuci a je nejdražší z testovaných

4090 korun váha: 67 gramů

Sice jako jediná z testu nevlastní kapuci, ale zato má nejpohodlnější límec, ve kterém jsou všité magnetky. Tedy nikde nic nedře ani neškrtí, nic není napevno. Protože jde o závodní řadu, je bunda zbavena všeho „navíc“. Salomon je odborník na trail a na takových závodech je zvykem mít batůžek s povinnou výbavou, kam bundu zmačkáte. Nemá tedy kapsičku, do které by ji člověk úhledně sbalil. Přesto všechno se z ní stala má oblíbenkyně, a to i na kolo. Bílá tenká látka je průsvitná a pod bundou bude vidět závodní číslo. Pro ty, co běhají závodně horské traily, to bude volba jasná, a to navzdory faktu, že je to nejdražší bunda tohoto testu.

Větrovka má perfektně vypasovaný střih, který nebrání ve volném pohybu díky své pružnosti Na rukávech a bedrech jsou laserem vypálené otvory pro lepší odvod potu Límec drží pomocí všitých magnetů

Tím test lehkých větrovek, které sbalíte kdykoliv s sebou pro případ, že by se rosničky spletly, končí. V redakci se mi ale sešly i tři kousky, které hranici pod 100 gramů nesplňují. I tak jsem je proklepla.

Reebok Running Essentials Woven Jacket

Materiál je sice na omak hrubší a profoukne lehce, ale pokud chodíte nejraději na své kolečko kolem parku, své uplatnění v podzimních dnech najde. Do deště ji ale raději neberte.

+ parádní vzhled a váha těsně nad hranicí 100 gramů, materiál je recyklovatelný

parádní vzhled a váha těsně nad hranicí 100 gramů, materiál je recyklovatelný

nehodí se do vlhkého počasí

1499 korun váha: 109 gramů

Co má ubráno na funkčnosti, to má přidáno na originalitě. Vzhled této větrovky si mě dokonale získal pro svou hravost a proto, že jí nechybí kapsička na kapesníčky. Klidně ji na sebe v chladném počasí natáhnu a díky otvoru na palec nebudu potřebovat ani rukavice.

Milovníky přírody potěší, že materiál je z recyklovatelného stoprocentního polyesteru.



Hannah Escada

Se svými 120 gramy se bunda Hannah logicky řadí mezi ještě stále lehké, ale přece jen trochu teplejší větrovky. Příjemnému hladkému materiálu není ve funkčnosti co vytknout a můžete se na něj v nečasu spolehnout.

+ dobře střižená bunda pro různé sportovní aktivity, kvalita za dobrou cenu

dobře střižená bunda pro různé sportovní aktivity, kvalita za dobrou cenu

hluboká kapuce

1590 korun váha: 120 gramů

Hlubší kapuce si vyžaduje současné využití čepice či kšiltovky. Její výhodou je, že se dá sbalit do límce. Prodloužený zadní díl příjemně chrání bedra a tvůrci nezapomněli ani na kapsičku se zipem, a to po obou stranách. Do jedné z nich bundu lehce sbalíte. Sháníte-li pevnější větrovku pro různé aktivity, jde o zajímavou alternativu za příjemnou cenu.

Kalenji Ekiden

Obyčejný šusťák nemá žádné ambice, ale za tu cenu člověk snad ani nemůže

+ dobře prodyšná, výrazná barva, velmi nízká cena

dobře prodyšná, výrazná barva, velmi nízká cena

široký střih, nehodí se do špatného počasí

389 korun váha: 138 gramů

chtít více. Ochrání vás od lehkého větru nebo mrholení, ale víc nečekejte. Zato dobře propouští pot ven.

Velkou výhodou bundy je žlutá barva, která bude dbát na vaše bezpečí v podzimních dnech, kdy se brzy stmívá. I nejmenší velikost 36 však na mně vlála, a tak nepotěším ženy menšího vzrůstu. Bunda má kapsu na suchý zip, do které větrovku sbalíte.