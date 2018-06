TEST: Čelovka, kterou sice nepotřebujete, ale přesto budete chtít

Běháte ve městě, po parcích, cyklostezkách nebo třeba na okrajích cest mezi vesnicemi. Cestu možná znáte lépe než své běžecké boty a svoje kolečko byste oběhli i poslepu. Žádnou čelovku nepotřebujete, nejste přece nějaký outdoorový blázen, co se prodírá houštím a hledá za každou cenu nové trasy i potmě. Občas by se možná hodila, ale čelovky jsou zbytečně drahé, monstrózní, nepohodlné a člověk v nich vypadá jako cvok.

Pokud jste při čtení předchozích vět aspoň trochu kývali, rozhodně čtěte dál. Svítilna Led Lenser Neo je totiž tak trochu čelovkou pro ty, kteří si mysleli, že žádnou nepotřebují. Možná jenom proto, že běh s ní ještě nevyzkoušeli a neměli možnost poznat rozdíl. Takhle malá věcička má totiž hodně co nabídnout, je neskutečně skladná a kromě nočních výběhů se hodí i jako turistická rezerva pro případ, že se z túry budete vracet později, než jste plánovali. Hodit se tedy bude i těm, kteří mají doma v šuplíku sbírku těch nejlepších „petzlovek“.

Dobře řešený funkční design

Led Lenser Neo parametry dosah světla: 10 m světelný tok: plný výkon/úsporné světlo: 90/20 lm doba svícení: plný výkon/úsporné světlo: 10/100 h hmotnost: 54 g (bez baterií) baterie: 3× AAA 1,5 V certifikace odolnosti: IPX4 (proti stříkající vodě pod všemi úhly) barvy: žlutá, zelená, oranžová, růžová, modrá

Čelovka Led Lenser Neo udělá dojem už při prvním setkání v prodejně. Je dostupná v pěti barevných kombinacích, dává to najevo už barevně odlišenými krabičkami. Příjemným překvapením v dnešní „očesané“ době je fakt, že baterie jsou součástí balení, ba co víc, jsou už v čelovce uložené. Díky otvoru v obalu nad vypínačem si tak jejich svítivost můžete vyzkoušet už v obchodě, aniž byste museli žádat o testovací svítilnu nebo pokoutně rozlepovat obal. Skvělý nápad a důkaz, že za necelých osm set korun nekupujete zajíce v pytli, což slibuje i hrdý nápis „německá technika a design“ na obalu. Asi na tom něco bude: výrobce nabízí záruku pět let. Čelovky mají decentní bílo-šedé provedení s detaily v jedné z pěti kontrastních barev. Vybrat si svoji oblíbenou tak nebude problém.

Na první pohled zaujme minimalistický design s tenkým páskem kolem hlavy, maličký světelný modul vepředu a decentní pouzdro na tři AAA baterie vzadu. Běžecká čelovka působí až subtilně a vyvolává pochybnosti, zda dobře drží na hlavě a zda pouzdro s bateriemi není na tenký pásek příliš těžké.

Při běhu se ale přesvědčuji, že obavy byly zbytečné – pouzdro je potaženo protiskluzovou gumou, která zároveň slouží jako vodotěsný uzávěr baterií, jak napovídá decentní nápis „open“ (který my, kteří nečteme návody, musíme chvíli hledat). Přední světlo je zespodu opatřeno měkkou pryží, takže čelovka netlačí, ani když pásek pořádně utáhneme, a nezanechává ani na čele žádné otlačeniny (ani na tom mém, které ještě půl dne po sundání čepice vypadá, jako kdybych dostala žehličkou). Po chvíli její přítomnost na hlavě přestávám vnímat. Všem, kteří čelovky nenosí kvůli vzhledu, pak můžu zaručit, že tahle je docela slušivá a nenápadná a nemusela by se za ni stydět ani princezna se zlatou hvězdou na čele.

Přirozený rozhled a snadné ovládání

Dalším velkým plusem svítilny Led Lenser Neo je její uživatelská přívětivost ve stylu „nasadím a jdu“. Baterky už jsou uvnitř, takže je zatím nemusíte shánět a hned večer můžete vyrazit svítilnu otestovat. Přední světlo se nijak nenastavuje ani nepolohuje, což ale ani není potřeba, a celé ovládání má na starosti jediný malý vypínač na čele. Záleží jen na tom, kolikrát ho zmáčknete. Jedenkrát – rozsvítí se přední světlo, dvakrát – rozsvítí se přední světlo a zadní červená blikačka, třikrát – zasvítí přední „klopené“ úsporné světlo a zadní blikačka, čtyřikrát – přední světlo se rozbliká a zadní blikačka rovněž. Nic složitého, není třeba žádné vysvětlování a pročítání návodů. Stačí jen nastavit pásku kolem hlavy a vyrazit.

Celkem čtyři možnosti svícení se ovládají jediným tlačítkem nad přední diodou. Výměna baterií je díky pružnému obalu pouzdra velmi snadná.

Navzdory miniaturním rozměrům i nízké hmotnosti nabízí čelovka až překvapivý tok světla. A to především co se týče jeho záběru do stran. Výrobce slibuje širokoúhlé osvětlení v poměru 16:9, čemuž nemám důvod nevěřit: díky němu ani v úplné tmě neztrácím periferní vidění a mám pod kontrolou veškerý pohyb kolem sebe, ať už jsou to noční zvířata, ostatní běžci a chodci, či případná jiná individua, na která můžeme v parku narazit.

Široký záběr světla ale především nabízí přirozený pohled na noční terén – jednoduše vám nezužuje vidění na úzký pruh před vámi, ale poskytuje rozhled v šířce 150 stupňů, což ocení i vaše oči, které se nemusejí tolik namáhat. Tato nesporná výhoda si ale vybírá svoji daň v podobě poměrně krátkého dosvitu – pouhých 10 metrů může být pro mnohé nedostačující, především chcete-li se pouštět do méně známých terénů, hustých lesů a podobně. Nepříjemný může být i pocit, že protijdoucí neosvětlené osoby zaregistrujete, až když se objeví maximálně 15 metrů před vámi. Na druhou stranu, pokud nejste vyložení strašpytlové, dosvit 10 metrů na běhání bohatě stačí – díky svítivosti 90 lumenů vidíte velmi dobře každou nerovnost a máte dostatek času se na ni připravit nebo se jí vyhnout.

Led Lenser Neo je pohodlná čelovka s minimalistickým designem, která zaručí přirozený rozhled v nočním parku, městě i na lesních cestách. Přední širokoúhlé světlo má dosvit jen 10 metrů, zato ale nabízí velkorysý a přirozený výhled do stran.

Elegantní řešení, jak při běhu i chůzi vidět (a být viděn)

Kdo tedy čelovku Led Lenser Neo ocení nejvíc? Mám chuť napsat, že díky její eleganci a barvám především ženy, ale tahle čelovka není rozhodně pouze pro ně. Je pro všechny, kteří shánějí něco malého, pohodlného a navrch elegantního, v čem se nebudou cítit nepříjemně a co mohou bez problému schovat do kapsy nebo ledvinky třeba pro případný noční návrat domů. Kdo hledá opravdové „dělo“ do terénu s dosvitem desítek metrů, ten se bude muset poohlédnout jinde (třeba do našich testů zde a zde).

Led Lenser Neo ale není jen pro parádu. Skvěle se bude hodit nočním městským a silničním běžcům v parcích, v temných ulicích a díky zadní červené blikačce zajistí viditelnost i při běhu podél silnic nebo třeba po cyklostezce. Pro cyklistiku tato čelovka příliš vhodná není (při rychlém pohybu kupředu s ní nezaznamenáme překážky s dostatečným předstihem). Kromě běžců je ideální pro chodce na neosvětlených silnicích, kteří ocení úsporný režim (tolik neoslňuje protij(e)doucí a vydrží svítit až 100 hodin). Na plný výkon zvládne čelovka 10 hodin svícení, což je pěkná bilance vzhledem k použití poměrně levných a všude dostupných AAA baterií.