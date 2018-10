TEST: Krosovka Supertrac Ultra RC je ztělesněné pohodlí a odolnost

Scott je notoricky známý výrobce v oblasti cyklistiky a zimních sportů, ale mezi běžci si své místo teprve získává. Přesnější by bylo možná říci, že své místo si teprve získává mezi českými běžci, protože v alpských zemích se s krosovkami od Scottu můžete setkat naprosto běžně. Důvod je prostý, produktová řada je navržena primárně pro běh v horském terénu a novinka Supertrac Ultra RC je toho dalším důkazem.

Supertrac Ultra RC je tlumenější, odolnější a robustnější alternativou k Supertrac RC, který jsme testovali v létě. Švýcarští vývojáři však nevzali původní model a nepřidali mu pouze pár milimetrů tlumení. Celkový charakter obou bot zůstává podobný a podobný je i design, ale jinak nezůstal kámen na kameni.

Kompletně přepracovaný svršek

Scott Supertrac Ultra RC Trailový model pro ultra a běh na dlouhé vzdálenosti hmotnost: 340 g (UK8) drop: 8 mm výška tlumení: 29 mm cena: 4 190 korun klady: pohodlný a zároveň extrémně odolný svršek

výrazná vrstva tlumení zajišťuje pohodlí i při dlouhém běhu

spolehlivý vzorek s perfektním záběrem zápory: svršek je lehce užší a nemusí sedět běžcům s širším tvarem chodidla

v technicky náročném terénu může být bota lehce nestabilní

I přes nižší prodyšnost je rozdíl v komfortu oproti Supertrac RC obrovský. Ultra sedí na noze mnohem příjemněji a díky absenci výztuh a švů ani nevíte, že máte boty na noze. Totožný zůstal tvar svršku. Ten je pořád poměrně úzký a běžcům s širším tvarem chodidla pravděpodobně nebude příliš vyhovovat. Pokud však máte chodidlo středně široké až úzké, můžete se těšit na stabilní a pevné uchycení chodidla uvnitř boty, které pomáhá lepšímu čtení terénu.

Jako klíčovou vidím změnu svršku. Ten je kompletně bezešvý a vyrobený z tkaniny od společnosti Schoeller. Nový materiál je pružný a protkaný kevlarovým vláknem, což by společně s výraznou gumovou obsázkou mělo zaručit extrémní odolnost a životnost. Kromě odolnosti poskytuje svršek i poměrně vysokou voděodolnost. Když jsem to zjistil, měl jsem velké obavy kvůli potenciální nízké prodyšnosti, boty při běhu opravdu působí lehce teplejším dojmem. Při teplotách kolem dvaceti stupňů to však ale nebyl vůbec žádný problém a jediné počasí, při němž to pravděpodobně nebude to pravé, budou třicetistupňová vedra.

Pohodlnější tlumení

Dalším novým prvkem je robustnější tlumící vrstva. Ta se v oblasti paty zvedla z 22 na 29 milimetrů a nárůstu se dočkal i drop, který už není pět, ale nově osm milimetrů. Vzhledem k očekávanému použití při dlouhých bězích v terénu je zvýšení tlumení očekávaná a vítaná věc. Je ale škoda, že drop nezůstal tam, kde byl, protože osm milimetrů v kombinaci s téměř třemi centimetry tlumení znamená lehce nižší stabilitu v technickém terénu. Spojení mezipodešve s pevným svrškem sice tento nedostatek částečně vyrovnává, ale i tak je dobré dávat pozor, kam šlapete.

Každé minus má však své plus a v tomhle případě jím je maximální komfort, který vydrží desítky kilometrů. Supertrac Ultra má na krosovku špičkové tlumení a ani delší běh po zpevněném povrchu tak nepředstavuje vůbec žádný problém. Jako ideální prostředí tak vidím delší běhy po klasických českých trailech, kde se střídají stezky, lesní cesty a asfaltové úseky. Zkušenější běžci se nemusejí bát ani použití v horském terénu, ale v tomto případě to bude chtít dostatečně zpevněné kotníky a dobrou volbu běžecké stopy.

Agresivní a spolehlivý záběr

Poslední novinkou je podrážka s agresivním vzorkem. Ten je vyroben ze stejné gumy jako u modelu Supertrac a podobně jako v předchozím případě i nyní poskytuje špičkový záběr na všech typech povrchů. Hloubka vzorku je poměrně výrazná, což oceníte zejména na měkkém podkladu, jako je hlína, bláto nebo sníh. Rozložení jednotlivých gripů je však řešené tak, že i pohyb po tvrdším podkladu není nijak nepohodlný. Jedinou výjimkou je běh po asfaltu, kde se obzvlášť těžší běžci mohou do boty lehce bořit. Při svých 65 kilogramech jsem si tohoto problému všiml pouze ojediněle a nebylo to nic, co by mě při běhu omezovalo. Dokážu si však představit, že při výrazně vyšší hmotnosti se tento dojem zintenzivní a bude lepší se v botě pohybovat primárně v terénu, ne po silnicích.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Scott Supertrac Ultra RC krok správným směrem. Zásadního zlepšení se dočkal především svršek, který hodnotím jako jeden z nejpovedenějších u letošních novinek. Kombinace bezešvé konstrukce, lehké elasticity a maximální odolnosti funguje na výbornou a při správném tvaru chodidla vám boty sednou jako ulité. Výrazné tlumení společně s agresivním vzorkem vybízí k použití na ultratrailových závodech i při tréninku a díky celkovému komfortu si v této botě můžete troufnout na libovolnou vzdálenost. Potřeba si je dávat pozor pouze na běh v technicky náročném terénu, kde mohou supertracy působit lehce nestabilně. Podobný dojem se může dostavit i na asfaltu, vzhledem k určení tohoto modelu je to však zanedbatelná drobnost. Testování probíhalo v době, kdy se tento model ještě nenacházel na pultech běžeckých obchodů. Pokud vás Supertrac Ultra zaujaly, pak si do kalendáře můžete poznačit začátek ledna 2019.