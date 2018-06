TEST: Krosovka Supertrac RC od Scottu s vámi zdolá jakýkoliv terén

Závodní ovšem v tomto případě neznamená extrémně tvrdá a určená pouze pro pár vrcholových atletů. Supertrac RC je botou, která je navržena pro běh v technickém alpském terénu, takže poskytuje dostatek stability, tlumení a ochrany chodidla, aby ji mohl používat běžec libovolné úrovně.



Primární určení pro běh ve vyšší intenzitě se ale pozitivně podepsalo hned na několika parametrech. Tím nejzásadnějším je hmotnost, která má solidní hodnotu 250 gramů. Chybět nesmí ani poměrně nízký drop pět milimetrů a v neposlední řadě agresivní všesměrová podrážka.

Unikátní podrážka

Právě podrážka je část, která si zaslouží velkou dávku pozornosti. Na Supertracu totiž Scott využívá speciální gumovou směs Wet Traction z vlastní dílny, která společně s netypickým kruhovým rozložením drapáků zajišťuje perfektní přilnavost na suchém i mokrém povrchu.

V dnešní době plné vibramu, michelinu nebo continentalu se vývoj vlastní gumové směsi stává téměř raritou. Scottu se ale podařilo vytvořit konkurenceschopný vzorek, který z hlediska přilnavosti a odolnosti v žádném případě nezaostává.

Sebelepší podrážka by byla k ničemu bez spojení s adekvátní tlumící vrstvou. Zde Supertrac vsází především na vyvážení tlumení a propriocepce. Jak už bylo řečeno, nečekejte žádnou extrémně tvrdou botu. Závodění na horských tratí se neobejde bez dlouhých seběhů a technicky náročných pasáží, takže základní míra tlumení a vysoká dávka stability jsou bezpodmínečnou nutností.

Střední míra tlumení

přesný a spolehlivý došlap

odolný a pevný svršek zápory: uzký svršek nemusí vyhovovat běžcům s širším tvarem chodidla

robustní materiál svršku vyžaduje používat kvalitní ponožku, aby nedocházelo k oděrkám

Celková úroveň tlumení není v tomto případě extrémně vysoká. Supertrac ale tlumí dostatečně na to, aby se v něm bez potíží dalo běžet i více než dvacet kilometrů. S tím je spojené i rozumné chování při občasných přebězích po silnici nebo zpevněné cestě, kde bota nijak neplave a není ani nepříjemně tvrdá.

Nejvíc však Supertrac překvapil vysokou přesností boty. Je jedno jestli běžíte po hladké hliněné cestě, nebo se pustíte střemhlav mezi kameny. V obou případech se můžete spolehnout na precizní vedení, dobrou stabilitu a rychlou reakční dobu v případě dopadu na nečekanou nerovnost.

Úzký a pevný svršek

V tomto ohledu hraje důležitou roli také svršek, který je vyroben z velmi pevné textilie ještě vyztužené celou řadou ochranných prvků. Střih boty je poměrně úzký a obzvlášť v oblasti příčné klenby byste si měli dát velký pozor na to, aby vás bota nepříjemně nesvírala. Vzhledem k použitému materiálu se v žádném případě nedá očekávat, že by během prvních pár běhů došlo k výraznějšímu povolení a roztáhnutí svršku.

Vlastníte-li ale středně široké až užší chodidlo, pak se můžete těšit na pevné a spolehlivé usazení chodidla, což oceníte obzvlášť v sebězích. Jakékoliv obavy z hlediska prodyšnosti jsou zbytečné, svršek dýchá i přes vyšší robustnost velmi dobře. Jedinou nevýhodou může být hrubost použité tkaniny, takže byste měli dát velký pozor na to, abyste si do supertraců vždy obuli kvalitní ponožku. V opačném případě hrozí při delším běhu vznik drobných oděrek na malíkových a palcových hranách nebo v oblasti kotníku. Velmi povedený je pak jazyk, který je vyroben z pevného a hladkého materiálu a umožňuje pevné utažení, aniž by tkaničky nepříjemně tlačily do nártu.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Scott Supertrac RC spolehlivou botou do technického terénu, která najde uplatnění především na kamenitých a rozbitých cestách a pěšinách. Hlavní přednosti spočívají v perfektním záběru a ve vysoké stabilitě, což oceníte při letním i zimním běhání po českých i zahraničních trailech. Výkonnostně není tento model nijak omezen a výborné chování v terénu ocení stejně dobře ostřílení i rekreační běžci. Úroveň tlumení poskytuje dostatek komfortu i pro delší trasy, ale na ultra trailové závody bych přece jen zvážil některou z lépe tlumených alternativ.