TEST: Salming přichází s další povedenou novinkou. Tentokrát do terénu

Švédský Salming se v letošním roce pořádně opřel do inovací svých běžeckých bot. Jako první byla uvedena na trh novinka EnRoute, kterou řadím mezi jedny z nejpovedenějších silničních bot vůbec. Důvodem, proč si EnRoute zaslouží tak vysoké hodnocení, je velmi povedené zpracování svršku a dobře vyvážená úroveň tlumení. Na stejném základu přitom stojí i čerstvá novinka do terénu s označením Trail 5.

Vývojáři v Salmingu asi už předem tušili, že EnRoute nebude vůbec špatná bota, proto neváhali využít některé prvky také u Trail 5. Vizuální podobnost obou bot přímo bije do očí a na první pohled je jasné, že oba modely mají naprosto stejný základ. Recept na vytvoření kvalitní krosovky však nespočívá v tom, že na silniční botu nalepíte krosový vzorek. Proto není Trail 5 bezduchou kopií, ale spíš trailovou evolucí, u které nechybí žádná ze základních funkčních vlastností, které od povedené boty do terénu očekáváme.

Pátá generace

Nejprve je ale potřeba věnovat pár řádků samotnému pojmenování tohoto modelu. Fanoušky Salmingu totiž může mást, že po poměrně oblíbených Trail trojkách se objevila rovnou pátá generace. Nemusíte se ale bát, že byste něco zaspali. V Salmingu se rozhodli čtvrtou generaci přeskočit - a těžko říct, jestli byl tento krok inspirován Garminem a jeho sporttesterem Fenix, nebo je tato podobnost v přeskočení čísla čtyři čistě náhodná.

Vraťme se ale k samotné botě. Hmotnost moelu Trail 5 je poměrně vysokých 290 gramů a výška tlumení v patě dosahuje mohutnosti 21 milimetrů. Při pohledu z boku přitom bota vypadá výrazně mohutnější, ale to je způsobeno vytažením tlumící pěny nad úroveň chodidla pro zajištění lepší stability. Podobnou konstrukci u svých bot úspěšně využívá například značka Hoka One One. Drop je pro salming tradičních šest milimetrů, což je poměrně univerzální hodnota, která je oblíbená jak u patařů, tak u běžců běhajících přes střed chodidla.

Vibram Megagrip

Základním kamenem Salmingu Trail 5 je gumová podešev z vibramové směsi Megagrip. Tento materiál je dnes k vidění na celé řadě bot, což není vzhledem k vynikajícím vlastnostem náhoda. Díky Megagripu se u Trail 5 můžete spolehnout na velmi dobrý záběr na všech možných typech povrchů od rozbitých cest až po hluboké bahno, nebo horský terén.

Tvar vzorku není příliš agresivní, takže boty příliš netrpí ani při běhu po asfaltu, ale doma jsou trail pětky především na tvrdším podloží, kde se střídá běh po hlíně, kamenech, kořenech nebo šotolině. Ve výsledku se tak jedná o další příspěvek do čím dál oblíbenější kategorie „all terrain“, která se výborně hodí pro běhání po různorodé české krajině. Část testování ale probíhala i ve vyšších polohách v Dolomitech a Alpách a ani tohoto prostředí se Trail 5 nezalekly.

Pohodlné tlumení svršek

Ve vyšších horách jsem na této botě ocenil zejména pohodlnou tlumící vrstvu, která je měkká a zároveň velmi stabilní. Nechybí ani dostatečně vysoká ochrana pro vaše chodidla. Výška tlumení 21 milimetrů sice řadí Trail 5 spíše mezi tenčí krosovky, ale díky použitému materiálu byla bota příjemná i po několika hodinách chůze a běhu po kamení. Míra tlumení společně s vyšší hmotností proto předurčují Trail 5 k objemovému a tréninkovému použití, ale velmi dobře využijete tyto boty také pro jakýkoliv horský závod delší než dvacet kilometrů.

Salming Trail 5 běžecká bota do terénu hmotnost: 290 gr (UK 8) drop: 6 mm výška tlumení: 21 mm pod patou cena: 3 999 korun klady: spolehlivý záběr na různorodém povrchu

pohodlné tlumení se stále dobrým citem pro terén

povedený třívrstvý svršek

vysoký důraz na ochranu chodidla zápory: široký tvar svršku nemusí vyhovovat každému

měkká patní miska vyžaduje zpevněné kotníky

Poslední na řadu přichází svršek, který se nápadně podobá již zmíněným silničkám EnRoute. Není divu, v obou případech je použita třívrstvá konstrukce, vnější vrstva se stará o ochranu proti protržení, střední vrstva zajišťuje stabilitu chodidla uvnitř boty a vnitřní měkký mesh zvyšuje komfort pro vaše chodidla.

Střední vrstva je tvořena jakousi sítí, do které jsou uchyceny tkaničky, a tato v posledních letech oblíbená konstrukce zajišťuje velmi dobrou možnost stažení svršku po celé délce nártu. Tvarově je Trail 5 spíše širší botou s velmi měkkou konstrukcí svršku, která je inspirována minimalismem. Marně tedy budete hledat jakékoliv výztuhy a plastová zpevnění, takže se boty hodí spíše pro běžce s dostatečně silnými chodidly a kotníky.

V oblasti prstů je svršek klasicky chráněn pogumovanou obsázkou, která je protažena až do střední části boty. Díky tomu mají vaše chodidla i samotný svršek dostatečnou ochranu před ostrými klacky nebo kameny. Kromě této obsázky je svršek velmi jednoduchý, další výztuhy budete na vnější vrstvě hledat marně. To vůbec není na škodu, minimalizování výztužných prvků zároveň minimalizuje riziko praskání svršku v oblasti příčné klenby.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Salming Trail 5 velmi povedená bota, která osloví všechny vyznavače robustnějších krosovek, které se spolehlivě postarají o vaše pohodlí a zároveň nabízejí solidní cit pro terén. Nízký drop a výška 16 milimetrů v přední části tlumení nadchne běžce dopadající přes střed chodidla, zatímco použitá tlumicí pěna zajistí pohodlný došlap u patařů. Střih boty je spíše širší, ale díky propracované konstrukci svršku sedí boty velmi dobře i na středně širokém varu chodidla.

Nejvíce se Trail 5 hodí pro běh v horském prostředí a na příměstských trailech, kde se setkáte s různorodým terénem. Naopak to není bota, která by si potykala s větším množstvím asfaltu. Zároveň od ní nesmíte očekávat trhání rychlostních rekordů. Místo toho se můžete těšit na to, že Trail 5 vás spolehlivě a pohodlně donesou do cíle bez ohledu na to, jak náročnou trasu si zrovna naplánujete.