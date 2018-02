TEST: běhejte dál a rychleji v nových kalhotách Skins se všitými tejpy

Skins patří dlouhodobě mezi nejkvalitnější a nejoblíbenější výrobce kompresního oblečení. V minulosti jsme už otestovali jejich návleky na lýtka, kraťasy i dlouhé legíny a výsledek byl vždy velmi dobrý. S novinkou K-Proprium se ale Skins snaží dosáhnout na zcela novou úroveň a výrazně se tak odlišit od všech konkurenčních značek.



Celá řada K-Proprium, která byla uvedena na trh začátkem roku 2017, stojí na klasické dynamicky stupňované kompresi. Ta poskytuje zásadní snížení nežádoucích otřesů, zlepšení lymfatického i krevního oběhu a rychlejší vyplavení laktátu z unavených svalů. Na první pohled zde tedy není nic nového či převratného. Zásadní výhodu K-Propria ale představuje komprese samotná. Od jakékoli konkurence na trhu se výrobek Skins odlišuje speciálními pevnějšími pásy, které jsou všité přímo do tkaniny a svým umístěním i tuhostí napodobují kinezio tejpy.

Zlepšení propriocepce

Skins K-Proprium Kompresní elasťáky se všitými tejpy cena: 4 990 korun klady: dynamicky stupňovaná komprese pomáhá zvládat velmi intenzivní trénink při nižší únavě

anatomicky umístěné „tejpy“ zajišťují lepší držení těla a propriocepci, což snižuje riziko zranění

elasťáky jsou perfektně tvarované a z příjemného prodyšného materiálu zápory: vzhledem k pevným tejpům se K-Proprium obléká ještě složitěji než standardní kompresní oblečení

velmi vysoká cena

Hlavním důvodem, proč se ve Skins rozhodli pro tento typ konstrukce, je zvýšení propriocepce vašich svalů. Propriocepce je schopnost nervového systému zaznamenávat změny ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností. To se hodí zejména kvůli tomu, že díky správnému vnímání držení těla jsme schopni udržovat správnou techniku a vyhnout se přetěžování svalů i kloubů. S rostoucí únavou se ale tato schopnost snižuje, což může mít za následek změnu v držení těla nebo v zapojení jednotlivých svalových skupin. Takové změny pak obvykle dříve či později vedou k namožení a v některých případech i ke zranění.

Elasťáky K-Proprium jsou postavené tak, aby schopnost propriocepce zvyšovaly a aby se tato schopnost výrazně nesnižovala ani v případě výrazné únavy v pozdních fázích běhu. Vyztužené pásy začínají už v oblasti pasu a přesně kopírují linie hýžďových, stehenních i lýtkových svalů. Že to opravdu funguje, se dá ověřit velmi snadno. Stačí si elasťáky obléct v okamžiku, kdy jste unavení a bolaví z náročného tréninku. Okamžitě po oblečení se svaly vlivem komprese i strategicky umístěné opory “uklidní” a člověk se cítí výrazně lehčí a uvolněnější.

Použití v praxi

Že na tom všem opravdu něco bude, mě ale přesvědčilo až použití při velmi intenzivním tréninku na dráze, během něhož jsme naběhali v ostrém tempu 16 kilometrů ve čtyřech po sobě jdoucích intervalech. Tento trénink obvykle končím na pokraji vyčerpání a i tentokrát jsem ještě před startem očekával velmi podobné pocity. Realita mě ale mile překvapila, celý trénink probíhal v až podezřelé pohodě. I v posledním úseku, který obvykle bývá nejkritičtější, se mi běželo lehce a v rychlém tempu jsem se cítil přirozeně a uvolněně.

Kromě tohoto tréninku jsem měl K-Proprium na sobě i při dalších méně intenzivních bězích a pocity byly vždy velmi podobné. Lehké nohy, uvolněné svaly a během vyšší zátěže až nečekaně dobrý pocit z běhu.

Použitá tkanina je velmi lehká, tenká a dobře prodyšná. V elasťácích se dá běhat i v nízkých zimních teplotách, ale nejpohodlnější budou v rozmezí pěti až patnácti stupňů nad nulou. Tento rozsah ale bude záležet na vaší individuální citlivosti na chlad.

Pro koho se K-Proprium nejvíce hodí?

Nemyslím si, že by tyto elasťáky byly nezbytně nutným kouskem vybavení, ale pokud často absolvujete těžké tréninky, které ve svalech cítíte ještě několik dalších dnů, je to doplněk, který vám může výrazně pomoci trénovat častěji a tvrději při nižších nárocích na regeneraci. Rekreační běžci a vyznavači pohybu ve volném tempu elasťáky pravděpodobně příliš neocení, ale zajímavé by K-Proprium mohly být pro ty, kdo se potýkají s ITBS nebo přetíženými lýtky.

Kromě zajímavých benefitů je nutné zmínit i stinné stránky. Mezi ty se řadí především velmi vysoká cena, která je oproti většině jiných kompresních elasťáků téměř dvojnásobná. Pokud se k vysoké investici i tak odhodláte, připravte se na ještě jednu nepříjemnost. Je jí složité oblékání i svlékání. Že se kompresní oblečení složitě obléká, asi nikoho nepřekvapí, ale v případě K-Proprium je to kvůli pevným gumovým páskům ještě o něco složitější. Výsledek ale stojí za to a u výkonnostně orientovaných běžců elasťáky uplatnění rozhodně najdou.