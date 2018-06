Kompresní návleky pomohou nejen na běh, ale i při dlouhém sezení

Používá kompresní prvky naše elita? Daniel Orálek, vicemistr ČR v běhu na 100 km: Kompresní návleky zrovna moc nepoužívám. Podkolenky mám a beru si je akorát na dlouhé cesty, aby mi neotekly nohy nebo v práci ze stejného důvodu. Mám jedno kompresní triko, které má větší kompresi, ale hlavní účinek pociťuji v tom, že mě škrtí pod pažema. :-) Také některé elasťáky mají kompresní prvky, ale nepoznal jsem, že by to mělo nějaké velké výhody. Jiří Homoláč - druhý vicemistr ČR v maratonu: Ano, občas používám kompresní podkolenky na běhání i cestování a krátké kompresní elasťáky, která rád nosím, protože mi přijde, že zabraňují zbytečným pohybům stehen a běží se mi lépe. Kompresní podkolenky používám zejména na podzim a zimě, protože mě chrání i před chladem. Krátké kompresní elasťáky používám celoročně a zejména při náročných trénincích a dlouhých bězích. Ondřej Fejfar, český vrchař: Letos na jaře jsem začal používat kompresní návleky, které mi naprosto vyhovují. Již z dřívějška jsem měl zkušenost s kompresními podkolenkami, ale ty jsem si tolik neoblíbil. Na návlecích oceňuji, že si můžu vzít ponožky, které mi padnou, což je důležité především na závod. Ty, které používám, jsou z chladivého rychleschnoucího materiálu a můžu v nich běhat za každého počasí. Návleky používám především na závod, kde věřím, že mi nejvíce pomáhají. Do jaké míry to je pouze pocit nedovedu určit. Jejich pozitivní účinek nejvíce cítím při horských bězích nebo třeba při přepáleném startu. Čím delší a náročnější profil běhu, tím jejich použití vidím jako více opodstatněné. Občasně používám nižší řadu těchto návleků pro regeneraci (vezmu si je klidně na noc) nebo na dlouhé cestování. Podkolenky využívám v zimě ve velmi mrazivých dnech, kdy si je vezmu pod elasťáky jako první vrstvu a chráním tak lýtka a achilovky od mokra a chladu.