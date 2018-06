TEST: iRiver On. Unikátní sluchátka s dobrým hardwarem, ale bez mozku

Kdo zná nejen při běhání občas otravně stáhnutý hrudník HR monitorem, ten zajisté přemýšlel o alternativě. Na trhu se například začaly objevovat sporttestry, které snímají tep pomocí diody přímo ze zápěstí. iRiver na to šel odjinud. Snímače tepu umístil do sluchátek a k nim navrhl designově i funkčně zajímavě tělo zařízení, které je vlastně multifunkčním Bluetooth hands-free. Je k němu tedy potřeba ještě minimálně telefon, ve kterém je nahrána aplikace iRiver On. Aplikaci si můžete nainstalovat jak na Android, tak na iOS. iRiver On navíc obsahuje i G-senzor pro snímání pohybu, tedy frekvenci vašeho kroku.

Sluchátko v uchu drží ve zvukovodu pevně i díky gumové opoře, která se vklíní do boltce ucha. Nožičky jsou jemně pohyblivé, takže se přizpůsobí velikosti krku.

Hardware

Design zařízení se opravdu povedl. Tvar a umístění na krku je ideální pro rozložení váhy a nijak mě při běhu neomezovalo. Na obou koncích obojku, na vnitřní straně, jsou umístěny tři tlačítka pro ovládání hudby na pravé straně a pro hlasitost a přijetí či ukončení hovoru na levé straně.

Ovládání jednotlivých funkcí hands-free je pohodlné a vždy potvrzené jemným tónem ve sluchátkách. Na tlačítka jsem si zvykl velmi rychle a již během prvního výběhu jsem bez problému v plném běhu nastavoval hlasitost, zvedal hovory i ovládal hudbu bez jakýchkoliv problémů.

Sluchátka mají zvláštní tvar s gumovou "pružinkou", která je v uchu přitlačí správným směrem tak, aby senzory přesně přiléhaly tam, kam mají. Ještě než jsem sluchátka poprvé viděl, měl jsem obavu, aby mi neucpala celé uši a nebyl jsem při běhu "hluchý", ale řešení iRiveru je příjemné a mnoho lidí by tuto konstrukci jistě uvítalo i u klasických malých špuntů, které tak často vypadávají z uší. Ani dlouhodobé nošení nebylo nějak otravné.

Senzor Senzor ve sluchátkách je vlastně pulsní oximetr. V uchu se vám rozsvítí světélko, které osvítí miniaturní cévy s proudící krví. Její průtok a zejména barva se mění podle aktivity těla (okysličení) a sensor dokáže změny zachytit, vyhodnotit a převést na některé z výše zmíněných veličin. Výhodou řešení je, že sensor (tedy sluchátko) se v uchu příliš nehýbe, takže získané výsledky opravdu mohou být poměrně přesné. Výrobce uvádí, že VO2 max dokáže určit s chybou ne větší než 7 procent.

Horší je to se zvukem a také s hlučností. Kvalita zvuku je opravdu velmi slabá. Šířka pásma reproduktorů je omezená prakticky pouze na střední tóny, tedy pro mluvené slovo. Pravdou je, že rozumět informacím ve sluchátkách jde dobře. Naneštěstí jediné informace, které se v průběhu tréninku dozvíte, je na jakou úroveň tepu jste se pávě dostali. Nic víc. Co se týká hlučnosti, nevím, jak moc tento výrobek testoval výrobce v praxi, ale neustálé klepání káblíků sluchátek do korpusu zařízení se šíří po těchto drátcích přímo do ucha. Po pár kilometrech to už moc nevnímáte, ale pokud se při delším závodu dostanete do krize a každá blbost v okolí vás začíná štvát, je to pomalu na akutní hovor Chocholouškovi. Mimochodem, proudění okolního vzduchu kolem sluchátek a kabelů je také velmi hlasité, je to daň za to, že sluchátka uši úplně neucpávají.

Kámen úrazu: software

Dlouhým stiskem tlačítka power zapnete iRiver On do režimu pro párování Bluetooth. Pro spárování pak stačí pouze nechat v mobilu vyhledat okolní zařízení a potvrdit. Spuštěním aplikace iRiver On pak uděláte z běžného hands-free běžecký sporttester. Tato aplikace je vlastně klasický GPS tracker (pokud váš mobil obsahuje GPS modul) a k těmto datům o vaší pozici přidává informace z head-setu: tep a kadenci.

Pogumované "nožičky" s ovládacími prvky.

Samozřejmostí je možnost výběru sportu pro každé cvičení, stejně jako cíle. Cílem může být počet kilometrů, čas nebo počet spálených kalorií. Po spuštění cvičení vás nemile překvapí úvodní kalibrace HR senzorů. Probíhá vždy při spuštění nového cvičení a nikdy nevíte, jak dlouho bude probíhat, méně než deset vteřin to nebylo nikdy. Velmi nešikovné to je zvlášť tehdy, pokud byste chtěli trackovat závod. "Počkejte nestartujte, ještě kalibruji … á, už mi to jede. ...pozdě!"

Kdo tohle vymyslel? Kalibrace prostě nemůže být součástí spouštění samotného cvičení. A přitom by stačilo přidat do softwaru jedno tlačítko "Kalibrace" navíc.

Kdo by předpokládal, že si po doběhu může svoje logy detailně prohlédnout, bude velice nemile překvapen. Reporty obsahují pouze graf s pár naprosto orientačními hodnotami na osách a výsledné maximální a průměrné naměřené hodnoty. To je opravdu velmi málo. Data jsou dokonce pouze součástí lokální instalace software. Žádné on-line údaje. Takže po reinstalaci či změně mobilu o vše přijdete. Žádný výstupní GPX file, ani jinou formu XML výstupu, který by se dal použít do některé z mých oblíbených trackovací on-line aplikací, jsem nenašel.

Přidaná hodnota

Mnoho lidí na tomto zařízení překvapí fakt, že dokáže měřit VO2max. Ještě víc je možná překvapí, že tuto hodnotu zjistí naprosto nezvyklou metodou. Běžně se totiž zjišťuje různými zátěžovými testy většinou gradujícími do maximálního úsilí. Pokud chcete opravdu přesnou hodnotu, proběhnete se na pásu s maskou, která změří přímo množství kyslíku, který spotřebováváte. Ne tak s iRiver On. Tomuto zařízení stačí, když jej prvně zkalibrujete krátkým během a chůzí. Nesmíte však zapomenout, že se budou před spuštěním kalibrace opět kalibrovat čidla.

VO2max VO2max je hodnota, která určuje, kolik mililitrů kyslíku dokáže využít vaše tělo za jednu minutu na jeden kilogram váhy. Rozhoduje o tom, jaké máte vytrvalostní sklony. Zjednodušeně řečeno, čím více kyslíku dokážete efektivně využít na svoji váhu, tím lepší máte vytrvalost.

Po té si uděláte procházku jednu míli a výsledek je na světě. Intenzita má být "normální". Zvláštní termín pro takovéto měření. A přesto právě teď nastává moment, kdy budete nejspíš překvapeni potřetí. Já byl. iRiver spočítal že moje VO2max je 71,6 ml/kg/min, což se liší pouze o necelé jedno procento od výsledku změřeného na brněnské Masarykově univerzitě (72,2 ml/kg/min).

Obdobným kouzlem je i zjištění klidového tepu. Na tři minutky si lehnete, a aniž byste stihli dosáhnout opravdu klidového tepu, tato hodnota se vám ve výsledku zobrazí. Já měl celou dobu měření tep kolem 53-55bpm a výsledný klidový tep byl 48bpm, i to odpovídá tomu, co o svém tepu vím.

Dobrý nápad, ale nedotažený

Dobrá myšlenka iRiveru jít trochu jinou cestou je pro převážně rekreačního běžce degradována naprosto nepoužitelným softwarem. Jediné místo, kde jsem toto zařízení ocenil, byl běžecký pás. Díky G-senzoru máte v logu orientační délku vašeho běhu právě i v místech bez signálu GPS.

Výjimečným pokladem tohoto zařízení je pak měření VO2max. Na druhou stranu, kdo toto měření použije více než jednou za rok? Častěji to opravdu nemá smysl zjiťovat.

Přehrávač iRiver On pro aktivní poslech

Pokud se nic nezmění v softwaru, popřípadě pokud nezmění výrobce firmware tak, aby byl kompatibilní s běžnými mobilními trackovacími aplikacemi jako Endomondo, Sport-Tracker nebo Runtastic, bude mít toto zařízení velmi úzký profil případných zákazníků a o ty bude jen těžce bojovat. Naopak, propojením tohoto zařízení alespoň s jednou ze zmíněných aplikací by šlo o velmi zajímavou alternativu k již prodávaným doplňkům těchto aplikací.

Pokud jde o cenu, iRiverOn se u nás běžně koupit zatím nedá, v zahraničí se prodává za cenu kolem 200 dolarů.