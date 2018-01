TEST: Inov-8 RoadClaw je nejlepší univerzální bota roku 2017

Aby byly co nejuniverzálnější. To je jeden z nejčastějších požadavků při nákupu nových běžeckých bot. Vyrobit dobrou univerzálku ale není jen tak, musí v sobě dobře propojit jednotlivé funkční vlastnosti. Zásadní je především kombinace spolehlivého záběru a odolnosti gumové podešve, měkkého a zároveň stabilního tlumení a pohodlného a zároveň odolného a pevného svršku.

Inov-8 ParkClaw 275

Jednou z mála bot, která má už na první pohled potenciál splnit všechna výše zmíněná kritéria, je ParkClaw 275 od britské značky Inov-8.

Dříve byla známá především díky své kolekci běžeckých bot do terénu. Dříve byly inovejty synonymem pro agresivní krosovky do těch nejhorších podmínek a pro orientační běh. To už ale dávno neplatí, protože v nabídce se stále více prosazují univerzální modely, které jako by byly přímo stvořené pro rozmanitou českou krajinu.

ParkClaw 275 je model, který vznikl na základech oblíbené silniční objemovky RoadClaw. Není to však jen obyčejný klon s hrubší podrážkou. Došlo k drobným úpravám v oblasti podrážky, tlumení i svršku a výsledek je více než uspokojivý.

Univerzálnost nade vše

Primárním účelem této boty je univerzálnost a tomu se podřizuje celá konstrukce. Začneme-li odspodu, narazíme na čtyřmilimetrový vzorek, který je dostatečně agresivní, aby vás podržel i na náročnějším podkladu. Zároveň jsou ale použité drapáky rozeseté tak hustě po celé ploše, že ParkClaw neztrácí kontakt s povrchem ani na hladkých silnicích. Rozumně zvolená je i gumová směs, která kombinuje solidní přilnavost na suchu i mokru se solidní odolností při běhu po asfaltu.

Inov-8 ParkClaw 275 univerzální běžecké boty na silnici i do terénu hmotnost: 275 g v UK 8 drop: 8 mm cena: 3 590 korun klady: vynikající kombinace pohodlí a stability tlumení

spolehlivý vzorek, který dobře funguje i na asfaltu

prostorný a pohodlný svršek zápory: široký tvar svršku nebude vyhovovat běžcům s úzkým chodidlem

Další na řadě je tlumící vrstva. Ta je postavena na osmimilimetrovém dropu s výškou tlumení 20 milimetrů. I díky použité měkké pěně Powerflow je tak dostatečně mohutná, aby se v této botě dal bez potíží odběhnout i dlouhý silniční trénink. Nečekejte vrchol komfortu, na jaký narazíte u tlumených bot značek Hoka One One, Asics nebo Brooks. I tak je ale tlumení dostačující, a pokud nemáte výraznější nadváhu nebo zničená kolena, bude vám ParkClaw spolehlivým společníkem.

Na závěr je třeba zmínit svršek. Na první pohled podobá tomu, na co jsme zvyklí ze silničních bot, ale při podrobnějším zkoumání objevíte několik drobností, které výrazně zlepšují funkční vlastnosti při běhu po nezpevněném terénu. Patří mezi ně pogumovaná obsázka, zpevnění v oblasti nártu, použitá pevnější textilie v přední části a v neposlední řadě i plastová výztuha obepínající patu. Střih svršku je obzvlášť v přední části velmi prostorný, což bude vyhovovat především běžcům s širším tvarem chodidla.

V zimním období někteří běžci jistě ocení skutečnost, že ParkClaw je možné pořídit i v provedení s novou generací nepromokavé membrány Gore-Tex. Díky tomu boty nepromoknou a udržují výrazně vyšší teplotní komfort v nízkých teplotách a při nepřízni počasí.

Celkové shrnutí

ParkClaw v žádném případě není bota určená pro běh v hlubokém blátě nebo horském kamenitém terénu. Pokud ale hledáte botu, která vám bude sloužit při běhu po asfaltu stejně dobře jako při pravidelných návštěvách lesních i polních cest, pak je Inov-8 RoadClaw 275 jedním z hlavních favoritů.