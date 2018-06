TEST: Inov-8 se se svou novinkou snaží nahradit veleúspěšné Race Ultra

Bota Inov-8 Race Ultra 270 se přitom stala fenoménem, který zaplavil české lesní a horské pěšiny. Už předem jste si mohli být jistí, že na každém trailovém závodě uvidíte početný zástup běžců, kteří ji budou mít na nohách.

Konec oblíbené Race Ultry 270

Race Ultra se po všech stránkách velmi vydařila, proto je nyní velikým překvapením, že po roce z nabídky Inov-8 beze stopy zmizela. Záchraně oblíbeného modelu nepomohly statistiky potvrzující výsadní postavení na našem trhu ani nářek spokojených běžců. Česko se sice ještě dočká limitované série, která na pulty běžeckých obchodů dorazila s podzimní kolekcí, ale od nového roku se po Race Ultra definitivně slehne zem.

Nástupce legendy

Pokud jste patřili mezi nadšené uživatele a přemýšlíte, čím tuto botu nahradit, nemusíte příliš smutnit. Inov-8 totiž zalepil vzniklou mezeru zbrusu novým konceptem s označením Trail Talon a podle všeho to vypadá, že tato novinka bude pro Race Ultru důstojným nástupcem.

Ne každá nová bota se vydaří podle představ a splní vysoká očekávání konzervativní běžecké komunity. Vývojářům v Inov-8 se ale tentokrát podařilo přijít hned napoprvé s dvěma modely, které mají potenciál slávu Race Ultry ještě překonat. Nejslabším místem původní Race Ultry totiž byl robustnější z obou modelů, kterým měl číslené označení 290. Od této boty si Inov-8 sliboval, že se stane oblíbenou volbou pro běžce hledající univerzální tlumenou krosovku použitelnou i pro potřeby ultra trailových závodů. To se však nikdy zcela nestalo a RU290 tak byla pouhým stínem slávy oblíbené odlehčené závodnější varianty RU270.

Trail Talon

Stejně jako původní řada přichází i koncept Trail Talon se dvěma modely. Lehčí z nich nese jméno Trail Talon 250, zatímco robustnější, pohodlnější a tlumenější z obou bot má ve jméně číslovku 275. Jak je u Inov-8 zvykem, číslo značí hmotnost boty ve velikosti UK8.

Univerzální podrážka

Společným jmenovatelem obou bot je podešev. Ta navazuje na odkaz Race Ultra a nabízí možnost univerzálního využití na silnici i v technicky náročnějším terénu. Podešve vždy patřily k silným stránkám „inovejtu“ a ani podrážka použitá u Trail Talonu není v tomto směru výjimkou.

Při běhu na tvrdém podkladu jsou boty příjemně stabilní a drží i na mokrém asfaltu, což je povrch, s nímž má většina krosovek až překvapivé potíže. Na druhou stranu poskytuje podrážka spolehlivý záběr i v technicky náročnějším terénu plném hlíny, kamení, větví nebo listí. Trail Talon je krátký jen na rozbahněný nebo zasněžený povrch, na kterém byste ocenili spíše některou z agresivnějších alternativ.

Podešev navíc disponuje velice slušným poměrem přilnavost - životnost. Tomu pomáhá nejen hladší profil vzorku, ale zejména použití tří různě tvrdých směsí, které jsou po podrážce umístěné tak, aby v každé části zajišťovaly požadované funkční vlastnosti (odolnost proti opotřebení pod patou, spolehlivý záběr na špičce a ochranu chodidla ve střední části).

Zatímco podešev je u obout bot totožná, další části boty, tedy tlumicí vrstva a svršek, už se od sebe velmi výrazně liší.

Trail Talon 250

Lehčí, kontaktnější a živější z obou modelů je Trail Talon 250, který má za úkol nahradit Race Ultru 270. Jedná se tedy o nízkoprofilovou krosovku určenou pro běžce, kteří rádi cítí povrch, po němž běží, nebo se poohlíží po výkonnostně orientované botě.

Drop dvěstěpadesátek je pouhé čtyři milimetry a ve špičce má tlumicí vrstva výšku čtrnáct milimetrů. Porovnáme-li tuto botu s jejím předchůdcem, zjistíme, že výška tlumení se zvedla o čtyři milimetry, zatímco drop zůstal stejný.

Pohodlnější tlumení

Trail Talon 250 hmotnost: 250 g drop: 4 mm výška tlumení: 18 mm cena: 3 390 korun Klady: univerzální podrážka

výkonnostně laděná bota

příjemně nízká hmotnost

překvapivě pohodlné tlumení Zápory: velmi široký svršek nemusí sedět lidem s užším chodidlem

Tato změna společně s použitím nové tlumicí pěny Power Flow znamená, že Trail Talon 250 je stále velmi lehký a kontaktní, ale ve srovnání s RU270 nabízí mnohem větší komfort. Právě vysoká tuhost boty byla podle mého názoru největší slabinou starého modelu, tuto změnu tak vítám všemi deseti. I přes změnu výšky tlumení se totiž podařilo zachovat všechny funkční vlastnosti, které mají běžci u Inov-8 tak rádi, tedy cit pro terén a vysokou flexibilitu.

Odlehčený svršek

Mohutnost tlumení se sice viditelně zvedla, ale zároveň je nový Trail Talon o rovných dvacet gramů lehčí. Toto odlehčení má na svědomí svršek, který je z velmi jemného a vzdušného materiálu a postrádá jakékoliv přebytečné prvky, které by pouze zvedaly výslednou gramáž.

Svršek použitý u dvěstěpadesátek je sice o poznání lehčí než u většiny krosovek na trhu, ale na jeho konstrukci byla použita velmi odolná tkanina. Díky tomu se nemusíte bát, že by se bota měla rozpadnout v momentě, kdy se s ní proběhnete po kamenité cestě. Výraznou ochranu chodidla sice neočekávejte, ale pohyb po českých lesích a hájích zvládá Trail Talon 250 bez nejmenších problémů.



Vyhodnocení

Celkově má Trail Talon 250 výrazně ostřejší charakter a uspokojí zejména výkonnostní běžce hledající nízkoprofilové, lehké a svižné krosovky, které si poradí s různorodým terénem.

Trail Talon 275

Robustnější z obou bot má označení Trail Talon 275. Hmotnostně se sice blíží lehčímu z obou předchůdců, ale svými funkčními vlastnostmi vychází vstříc všem, kdo by rádi pohodlnější krosovku pro zdolávání dlouhých tratí nebo botu, ve které půjde odběhnout desítka po silnici stejně dobře jako maraton v horách.

Drop a tlumení

Trail Talon 275 hmotnost: 275 g drop: 8 mm výška tlumení: 25 mm cena: 3 590 korun Klady: univerzální využití

výrazně pohodlnější než předchůdce Race Ultra 290

perfektně sedí na noze Zápory: vzhledem k vyššímu tlumení je v botě horší cit pro terén

Drop Trail Talonu 275 je dvojnásobný (8 milimetrů) a výrazně vyšší je i tlumící vrstva, která má pod patou mohutnost pětadvacet milimetrů. Díky tomu se těžší z obou Trail Talonů řadí po bok krosovek typu Brooks Cascadia, New Balance Leadville nebo Salomon S-Lab Wings, které stojí na pomyslném vrcholu trailového tlumení (pokud nebudeme brát v potaz boty značky Hoka One One, které tlumení posouvají na úplně jinou úroveň).

Díky přítomnosti příjemně měkké pěny Power Flow si v této botě dokážu představit absolvování extrémních horských běhů, což se o předchůdci Race Ultra 290 bohužel říci nedalo.

Chodidlo v kleci

Kromě tlumicí vrstvy je zajímavý i svršek, který využívá nezvyklou konstrukci plastové klece, která stabilizuje chodidlo uvnitř boty a zároveň ho chrání před klacky, kameny a dalšími nástrahami běhu v terénu.

Tvarově jsou oba Trail Talony postaveny na širokém kopytu. To poskytuje velké množství prostoru pro prsty i běžcům s výrazně širším tvarem chodidla. Majitelé úzkých nohou bohužel přijdou zkrátka, ale je dost možné, že se v dohledné době dočkáme i alternativy v úzkém (precision) střihu, které by tento problém vyřešilo.

Na noze sedí Trail Talon 275 velice příjemně a nejsem si jistý, jestli jsem měl kdy na noze pohodlnější botu od této značky. Pryč je i pocit lehké nestability způsobené až příliš měkkým svrškem, se kterým jsem se setkával u většiny předešlých inovejtů.



Vyhodnocení

Ve výsledku je Trail Talon 275 povedená univerzálka použitelná pro občasné vyběhnutí na silnici i ultratrailové závody. Tlumení je v této botě spíše více než méně, což ovšem není na škodu a díky pocitu vysokého komfortu má Trail Talon 275 potenciál nahradit obě Race Ultry zároveň, lehčí Trail Talon 250 bude pro většinu běžců pravděpodobně příliš nízký.