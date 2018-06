Na led platí hřeby. Vyzkoušeli jsme ty samozasouvací na obuvi Icebug

Po slunečných a nezvykle teplých dnech jsme se konečně dočkali pořádné zimy a s ní přichází i jeden z největších nepřátel řidičů, cyklistů a běžců. Sněhové i dešťové srážky se totiž postupně mění na námrazu, která výrazně komplikuje pohyb nejen po chodnících a silnicích, ale i na lesních a polních cestách.

Jak se vypořádat s námrazou

K dispozici jsou pak dva různé způsoby, jak se s touto klouzající nepříjemností mohou běžci vypořádat. Prvním je pořízení nesmeků, které však citelně zhorší funkčnost běžecké boty. Je to proto spíše jen provizorní řešení. Do nesmeků se vyplatí investovat zejména v případě, že se na sníh a led vydáváte běhat spíše ojediněle. Rozhodně to není varianta pro každodenní trénink.

Druhým způsobem, jak zatočit s ledem pod nohama, je investice do bot s integrovanými hřeby. Tato varianta je zajímavá především v momentě, kdy chcete bez obav z pádu proběhat celou zimu, i když bydlíte v oblastech, kde se s těmito nepříznivými podmínkami setkáváte od prvního mrazu do pozdního jara.

Dalším pádným argumentem, proč se poohlédnout po běžeckých botách s hřeby, je účast na některém z extrémních zimních závodů, jako je 24 hodin na Lysé hoře, Rock Point Zimní výzva (v roce 2016 je zrušena), na prvních jarních ultratrailech (kde se musí počítat se souvislou sněhovou pokrývkou) a na překážkových závodech typu Spartan Race.

Množství běžců však trénuje v okolí měst, a i když by hřebovou botu při závodech tohoto ražení plnohodnotně využili, je jim líto, že při běžném tréninku by musela zůstat uklizená v botníku.

Hřebové boty v podání švédského Icebugu

A právě tady přichází řada na švédskou značku Icebug, která se na hřebové boty specializuje. Na rozdíl od klasických hřebovek, jak je známe od Inov-8 (Arctic Talon) nebo Salomonu (Snowcross), totiž Icebug nabízí vybrané modely svých běžeckých bot s technologií samozasouvacích hřebů. Díky tomu je bota schopná přizpůsobit se výrazně větší škále povrchů od kluzkého ledu po hladkou asfaltku.

Icebug Pytho 3 BUGrip

Vzhledem k tomu, že zima je roční období, které většina běžců využívá k nabíhání objemových kilometrů, jsme k testování zvolili model Pytho 3 BUGrip, který by měl pro tyto účely sloužit dokonale. Podle výrobce se jedná o tréninkový krosový model určený k celoročnímu použití v extrémních podmínkách.

Guma versus hřebíky

Icebug využívá pro své běžecké modely hned tři druhy různých podešví pro různé povrchy a použití. První z nich nese označení RB9X a je to vysoce přilnavá gumová směs bez hrotů. Tato klasická podešev je ideální v případě, že se při běhu pravidelně dostáváte na tvrdé povrchy a absolutní záběr na ledu pro vás není důležitý. Druhý typ se jmenuje OLX a zaštiťuje „klasické” hřebovky s pevně ukotvenými hroty, které se hodí pro běh ve volném terénu, na ledu a všude tam, kde se na silnici a zpevněné cesty dostanete pouze výjimečně. Posledním typem podešve pak je BUGRip, který je ze všech tří nejuniverzálnější díky technologii samozasouvacích hrotů. Běh po asfaltu je díky ní výrazně příjemnější než v klasických hřebovkách, zároveň však nepřijdete o absolutní záběr na sněhu i ledu.

U modelu Pytho 3 je použita právě technologie BUGRip a už po prvním použití byl cítit výrazný rozdíl oproti modelu Zeal, který je postavený na pevných OLX hřebech a který jsme testovali na jaře. Zatímco Zealy na jakémkoliv tvrdém povrchu doslova plavaly, hřeby u Pytho se zatáhnou hlouběji do podešve a až na hlasitý cvakot běh nijak zásadně neovlivňují.



Aby tato technologie fungovala spolehlivě, musíte ovšem počítat s dostatečným zatížením. Jinými slovy, drobné dámy (okolo 50 kilogramů) mohou mít se zasouváním hřebů problém, zatímco výrazně mohutnější pánové (od 75 kilogramů výše) využijí potenciál tohoto mechanismu naplno a hřeby dopad ani odraz žádným způsobem neomezí.

Ve výsledku je to tedy poměrně univerzální koncept. S Pytho se nemusíte příliš obávat ani kratšího přeběhu po asfaltu, který by byl v klasických botách s hřeby nemyslitelný. Ve volném terénu, na sněhu, ledu nebo v blátě pak hroty poskytují očekávanou jistotu a při záběru drží bez nejmenších výhrad. Příjemným detailem je i použití speciálně upravené gumové směsi, která zabraňuje hromadění sněhu mezi jednotlivými gripy.

Míra tlumení, hmotnost a drop

Icebug Pytho 3 BUGrip Univerzální tréninková bota se zasouvacími hřeby hmotnost: 350 g (UK8) drop: 5 mm podešev: BUGrip cena: 3290 korun Klady: samozasouvací hřeby

vhodné do extrémních podmínek

spolehlivý záběr na sněhu a ledu

voděodpudivý svršek Zápory: u lehčích běžců (běžkyň) nefunguje technologie zasouvání hřebů zcela optimálně

specifický tvar a střih boty

Posuneme-li se od podešve směrem vzhůru, přichází na řadu tlumicí vrstva. Ta je oproti jiným, ryze tréninkovým modelům o něco tenčí a tužší. Hledáte-li maximálně měkkou a pohodlnou botu typu Asics nebo Hoka One One, obávám se, že vás Icebug Pytho pravděpodobně neuspokojí, ale o to stabilněji se bude chovat v náročném terénu. Typově by se boty daly přirovnat ke značce Inov-8, která u většiny svých krosových modelů rovněž používá poněkud nižší a kontaktnější profil.

Vzhledem k tomu, že máme co do činění s krosovou botou, ve které budete po většinu času dopadat do měkkého podloží (hlína, bláto, sníh), je tlumení na dostatečné úrovni, aby nezpůsobovalo problémy ani při tak extrémní akci, jako je 24 hodin na Lysé hoře.

Další nespornou výhodou nižšího profilu tlumicí vrstvy je i relativně slušná hmotnost 350 gramů (pánská UK8), což není na hřebovou krosku vůbec špatné číslo. Nižší je i pětimilimetrový drop, takže Pytho bude vyhovovat nejen patařům, ale i běžcům našlapujícím na střed chodidla.

Nejen voděodolný svršek

Třetí důležitou částí této boty je svršek, který je opět řešen poměrně netradičním způsobem. Na rozdíl od většiny klasických krosovek je totiž u Icebug Pytho použita pevná vnější kostra boty, která zajišťuje maximální stabilitu a kontrolu i při běhu ve volném terénu.

Tato pevná stavba se sice negativně podepisuje na celkové dynamice a svižnosti boty, ale Pytho je koneckonců tréninkový model určený spíše pro velkou porci kilometrů ve volnějším tempu.

Kromě pevnosti vyniká použitý svršek také odolností a v tomto směru Icebug nezapře své orienťácké kořeny. Za cenu vyšší tuhosti se můžete spolehnout, že svršek neproděravíte, ani kdybyste se opravdu snažili. Tuto vlastnost ocení především vyznavači orientačního běhu nebo překážkových závodů, při kterých dostávají běžecké boty pořádně zabrat.



Posledním detailem je použití nenasákavé a voděodpudivé textilie, která sice nedosahuje tak vysoké odolnosti jako Goretexové membrány, ale při slušné prodyšnosti si poradí s deštěm i lehkou vlhkostí. Proběhnutí hlubokou kaluží nebo delší pobyt v mokrém sněhu už ovšem pocítíte.

Tvar svršku je poměrně široký s množstvím prostoru pro příčnou klenbu a prsty. Vzhledem k použitým materiálům i pevnější stavbě boty je však potřeba si Pytho pořádně vyzkoušet, protože mohou na noze sedět trochu jinak, než byste od běžecké boty čekali.

Závěrečné shrnutí

Celkově je Icebug Pytho 3 Bugrip všestranná tréninková krosová bota vhodná i do těch nejnáročnějších podmínek, kterou ocení především vyznavači extrémních zimních závodů a překážkových běhů. Kromě toho najde Pytho uplatnění všude tam, kde požadujete spolehlivý záběr i na namrzlých nebo rozbahněných cestách, ale zároveň se nevyhnete občasnému přeběhu po asfaltu. Vzhledem k celkové konstrukci se jedná o mohutnější botu, jejíž potenciál se projeví při delším běhu ve volném tempu a v technicky náročném terénu, kde naplno oceníte vysokou stabilitu.