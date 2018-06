TEST: Icebug Acceleritas je účinná zbraň nejen pro všechny sparťany

Sezóna extrémních překážkových běhů je v plném proudu a v rychlém sledu se objevují i novinky ve vybavení pro tento specifický typ běžeckých závodů. Jednou z novinek je i krosovka Acceleritas OCR od švédského Icebugu, která byla navržená speciálně pro potřeby Spartan Race a překážkových běhů obecně.

Vybavení na překážkové běhy

Pro úspěšné dokončení klasického překážkového běhu příliš vybavení nepotřebujete, stačit vám bude funkční oblečení a pořádné boty. O co méně věcí potřebujete, o to kvalitnější by však měly být. To platí především u bot, protože vhodně zvolená obuv vás na rozbahněné trati podrží, poskytne potřebný záběr a zaručí, že do cíle dorazíte bez odřenin, puchýřů a dalších nepříjemností.

Aby si své klasické běžecké boty nezničili, dávají často běžci přednost obyčejným keckám nebo starým vyřazeným botám, které je však kvůli hladkému vzorku a nízké stabilitě připravují o cenný čas a dobrý pocit v cíli. Na trhu je přitom množství modelů přímo určených pro použití na překážkových bězích. Od klasických krosovek se tyto boty odlišují zejména odolnějším svrškem, ale také větší stabilitou nebo agresivnější podrážkou.

Odolný svršek

To je též případ modelu Acceleritas OCR, který se od konkurence liší především bytelně zpracovaným svrškem. Právě odolný svršek je při použití na překážkách klíčový, protože zajistí, že bota vydrží i velmi drsné zacházení a nebudete se muset bát, že se vám uprostřed závodu rozpadne.

V případě Acceleritas jsou navíc v konstrukci svršku použity syntetické materiály s voděodpudivou úpravou, což oceníte vždy, když se budete muset brodit bahnem nebo hlubokou vodou. Na rozdíl od klasické textilie se totiž do svršku tohoto typu nevsakuje bota a po vynoření tak netáhnete půl kila váhy navíc.

Nejvýraznějším prvkem celého svršku je pevná obsázka obepínající chodidlo ze všech stran, která má za úkol nejen chránit botu proti poškození, ale také zvyšovat stabilitu, což se může hodit při rychlých změnách směru nebo v nerovném terénu.



Střih je příjemně široký se spoustou prostoru pro příčnou klenbu a prsty, ale bota se dá bez potíží stáhnout, aby seděla i na užší tvar chodidla. Příjemným překvapením je bezproblémové použití naboso.

Minimalistické tlumení

Icebug Acceleritas OCR Výkonnostní krosová bota na extrémní překážkové běhy hmotnost: 230 gr(UK8) drop: 4 mm cena: 3 190 korun Klady: vysoce odolný svršek.

voděodpudivá konstrukce

maximální záběr i v extrémních podmínkách

boty jsou speciálně upravené pro použití při extrémních překážkových bězích Zápory: rychlejší opotřebení podešve při použití na tvrdém podkladu

absence drenáže pro rychlejší odvod vlhkosti

Kontrast k pevnému svršku tvoří minimalistická tlumicí vrstva s vysokým citem pro terén. Příznivce nízkoprofilových bot potěší čtyřmilimetrový drop a také fakt, že použitá konstrukce je až překvapivě flexibilní a poskytuje velmi přesnou odezvu. Nízký profil tlumení s sebou přináší také benefit v podobě nízké hmotnosti. Hodnota 230 gramů ve velikosti UK8 je srovnatelná i s těmi nejlehčími konkurenčními modely.

Doma jsou Acceleritas zejména na měkkém podloží, ale díky masivnímu gumovému vzorku nebude občasný krátký přeběh po asfaltu pro vaše chodidla nijak zásadní problém. V případě použití na tvrdém povrchu však musíte počítat s rychlejším opotřebením gumového vzorku.



Spolehlivý záběr

Na podešvi je použita guma s označením RB9X, která je charakteristická velmi vysokou přilnavostí na všech typech povrchů od mokrých kamenů přes kořeny a dřevěné překážky až po hluboké bahno a sníh. Podle některých testů má navíc RB9X výrazně vyšší odolnost proti oděru než konkurenční směsi, ale i tak bych doporučil vyhýbat se asfaltu a zpevněným cestám, jak jen to bude možné.

Icebug je sice pro množství běžců synonymem hřebových bot, ale v tomto případě bychom hledali karbidové hroty na podrážce marně. Díky tomu jsou Acceleritas výrazně univerzálnější botou, která sice bude ztrácet na zledovatělých plochách, ale o to lépe poslouží na kombinovaném povrchu, po nemž většina běžců běhá po celý rok.

Icebug Acceleritas OCR je výkonnostně orientovaná krosová bota speciálně upravená pro potřeby extrémních překážkových běhů, ale velmi dobře poslouží i při bězích do vrchu, na kratších kroskách a všude tam, kde se poběží v náročných podmínkách. Kromě běžců tento model využijí díky vysoké stabilitě a spolehlivému záběru i příznivci psích sportů (agility nebo canicross).