TEST: Horský kamzík Speedgoat ochrání vaše chodidla vždy a všude

Libovolná běžecká bota od Hoka One One by se bez nadsázky dala označit za ztělesnění pohodlnosti. Pozadu zůstává i jinak nedostižný Asics s legendárním gelovým tlumením nebo ohledně komfortu velmi dobře hodnocený Brooks. Aby bylo možné takto pohodlné boty vytvořit, bylo potřeba změnit úhel pohledu a využít jiný typ konstrukce. Ten v tomto případě využívá nadměrné velikosti tlumicí vrstvy a je považován za takzvaně maximalistický.

První kontakt s tímto typem bot proběhl skrze model Huaka, který však není typickým zástupcem své třídy, protože je oproti mohutnějším maximalistickým variantám výrazně nižší. Tentokrát přišla řada na čerstvou novinku Speedgoat, která svůj původ dává jasně najevo už na první pohled.

Označení Speedgoat nevzniklo nikde jinde než na proslulém americkém závodě stejného jména, který je označován za nejtěžší padesátikilometrový závod na území Spojených států. Akce se koná v nadmořské výšce vysoko přes 2 500 metrů a účastníci musejí na celé trase nastoupat tři a půl kilometru pozitivního převýšení. Mnohem drastičtější je však tento údaj v momentě, kdy si uvědomíte, že tuto výšku musíte nejen vyběhnout, ale také seběhnout zpátky dolů.

Už jen překonávání takového převýšení klade obrovské nároky na fyzickou připravenost a použité vybavení. Připočíst však musíme i technicky náročný terén, bez kterého by se to v horách neobešlo.

Hoka One One Speedgoat se pak snaží být botou, kterou byste si vzali právě na takový typ běhů. Klade totiž maximální důraz na pohodlí, aby vám umožnila vyvinout maximální výkon i v pozdní fázi závodu nebo tréninku. Tedy v momentě, kdy byste v jiných botách už měli chodidla rozmlácená na padrť. Vysoké nároky jsou kladené i na přilnavost a stabilitu, ani tyto parametry nezůstávají u Speedgoatu pozadu.

První věc, která při otevření krabice s botami zaujme nejvíce, je bezesporu maximalistické tlumení. To je na první pohled až nepatřičně vysoké. Nevěřícné reakce by však měly trvat jen do chvíle, než si uvědomíte, že samotné chodidlo je v botě ukotvené výrazně níž, než kam sahá tlumicí pěna po stranách. Tato kolébkovitá konstrukce zajišťuje, že se budete v botě cítit stabilně i s více než třemi centimetry tlumení pod patou.

Pro srovnání, nejtlumenější bota Gel-Kayano od Asicsu, která budí úplně jiný dojem a vedle Speedgoatu vypadá jako menší bráška, je pod patou pouze o tři milimetry nižší.

Drop je už tradičně velmi nízko, jako u většiny bot tohoto typu. V tomto případě má hodnotu pěti milimetrů a výborně umožňuje nášlap na střed chodidla. Ostatně, k tomuto typu nášlapu jsou určeny všechny maximalistické boty a svou konstrukcí se snaží podporovat přirozený pohyb dolních končetin.

Myslelo se ale i na „pataře“, kterým vychází vstříc výrazně zahnutý tvar celé boty. Ten usnadňuje přechod z dopadu na patu k odrazu ze špičky tím, že nenutí botu lámat se v oblasti příčné klenby, ale umožní jí plynule se zhoupnout. Jako vedlejší efekt tato kolébka „špičkařům“ usnadní dopadat přímo pod těžiště při lehce nižší kadenci.

Chybět nesmí ani další poznávací znak maximalismu - nízká hmotnost. Ve velikosti UK8 činí 274 gramů - a to je hodnota, která byla u takto tlumených krosových bot až donedávna nepředstavitelná. S tím úzce souvisí i chování tlumicí směsi. Ta je totiž velmi měkká a poddajná. Kombinace těchto dvou vlastností umožňuje i přes výraznou výšku efektivně číst výraznější terénní nerovnosti a podporuje stabilitu chodidel při došlapu.

Otázkou zůstává životnost takto tvarovatelné tlumicí směsi. U modelu Huaka, který prošel testem jako první, je použitý materiál Rmat, který má tvarovou stálost na velmi vysoké úrovni. Zároveň se však jedná o poměrně drahou technologii, proto se Speedgoat, který má cenovku podstatně níž, musí spokojit s obyčejnou EVA vstřikovanou tlumicí pěnou. Vzhledem k tomu, že této pěny je ale pod chodidlem více než dost, se dá očekávat, že tento problém nebude u této boty aktuální.

Největší nevýhodou maximalismu - a Speedgoat v tomto směru není výjimkou - je velká lenost a nízká dynamika. Rozběhnout se rychle jde s tak měkkou podrážkou přece jen o poznání hůře než ve výrazně tenčích a tužších modelech. Oželet musíte i vysokou propriocepci, při běhu vnímáte pouze výrazné nerovnosti, jemná struktura terénu zůstává před vašimi chodidly skryta.

Hoka One One Speedgoat Vysoce tlumená a stabilní krosovka do náročného terénu Hmotnost: 274 gramů Drop: 5 milimetrů Výška tlumení: 30 mm pod špičkou 35 mm pod patou Cena: 3490,- Klady: Maximální možný komfort při běhu v terénu a vysoká stabilita.

I přes vysoké tlumení bota velmi dobře vnímá terén.

pohodlný bezešvý svršek. Zápory: Agresivní vzorek má při běhu po tvrdém povrchu omezenou životnost.

Vysoká vrstva měkké pěny nemusí vyhovovat běžcům s velmi výraznou nadměrnou pronací.

Maximalismus byl nicméně navržen především na dlouhé tratě a pro ochranu chodidel i v momentě, kdy všechny ostatní boty selhávají, a v tomto směru není použité konstrukci co vytknout.

Spolehlivost v terénu zvyšuje i čtyři milimetry vysoký vzorek z velmi měkké směsi od Vibramu. Při běhu po hladkém tvrdém povrchu můžete slyšet i cítit, jak se guma lepí k podkladu, a to je vždy předzvěstí vynikajícího chování i v tom nejnáročnějším terénu. Vzhledem k agresivnímu tvarování a vysoké přilnavosti je však třeba počítat se značně omezenou odolností proti opotřebení. Jinými slovy, při běhu po asfaltu bude vzorek mizet před očima. Odměnou je však takřka stoprocentní záběr na kamenech, v bahně i ve sněhu.

Poslední, ale neméně důležitou částí, je svršek boty. Ten je lehce užší, než na co jsme u Hoky zvyklí, stále však poskytuje dostatek prostoru pro příčnou klenbu i prsty. Disponujete-li však výrazně širokým tvarem chodidla, může být bota přece jen až příliš těsná. Základním kamenem celého svršku je velmi lehká perforovaná síťovina zajišťující maximální prodyšnost i v tom největším horku. Problém může nastat v zimě, kdy se do boty okamžitě dostane jakákoliv vlhkost.

Ochranu proti nakopnutí prstů zajišťuje pogumovaná špička a odolnější obsázka nasedající na mezipodešev. Marně budete hledat jakékoliv zpevňující prvky, ať už na patě, nebo po stranách, zároveň však svršek dokáže udržet chodidlo spolehlivě na svém místě.

Jako celek je Speedgoat volbou číslo jedna všude tam, kde se poběží dlouho a kde slibuje profil tratě společně s terénem pořádnou dřinu. Pohodlné tlumení umožňuje pustit to díky odpočatým chodidlům i v posledním klesání s podobnou intenzitou jako na začátku. Zbývá už jen dostatečně potrénovat, aby podobnou odpočatost projevovala i vaše stehna.

Hoka One One Speedgoat ale ocení i běžci, kteří se podobně extrémním výzvám vyhýbají, zato hledají pro své volnější běhání v terénu na pár kilometrů maximálně pohodlnou botu se spolehlivým záběrem.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.