TEST: Hoka One One Torrent je nová povedená závodka do terénu

Hoka One One Torrent Závodní bota do terénu hmotnost: 255 gr (US 9) drop: 5 mm výška tlumení: 23 mm cena: 3 590 korun klady: nízká hmotnost a vynikající poměr mezi dynamikou a tlumením

lehký a poddajný svršek, která se dokáže natvarovat podle chodidla

výrazný vzorek výborně drží na každém povrchu zápory: vzhledem k nižší hmotnosti se dá očekávat nižší životnost použitých materiálů

Torrent nebude vyhovovat běžcům, kteří vyhledávají nízké a vysoce kontaktní modely