TEST: Hoka One One Tor Ultra Hi je první běžecká pohorka na světě

Speed hiking neboli turistika v rychlém tempu je čím dál populárnější horskou disciplínou. V praxi to obvykle vypadá tak, že místo čtyřiceti litrové krosny se sbalíte do menšího batohu a snažíte se překonat co nejdelší vzdálenost. Po rovinkách a do kopců chůzí, z kopce podle nálady chůzí nebo během. Důraz je kladen na co nejnižší hmotnost vybavení, aby vás nic nebrzdilo. Proto většina lidí dává přednost běžeckému vybavení před turistickým. To s sebou ale přináší zejména v oblasti obutí celou řadu kompromisů.



Turistické boty jsou perfektně stabilní, odolné a v případě kotníkového střihu spolehlivě zafixují váš kotník. Zapomínat nesmíme ani na vysokou ochranu chodidel i v technicky náročném terénu a spolehlivý záběr na suchu i na mokru. Mezi nevýhody ale řadíme vysokou hmotnost a také skutečnost, že běžet v turistické botě je extrémně nepohodlně.

Běžecké boty jsou oproti tomu lehčí, výrazně měkčí a dynamičtější. Ochrana chodidla a podpora stability ale nedosahuje takových hodnot jako u pohorek a ani odolnost použitých materiálů zpravidla nebývá tak vysoká.

Pro potřeby turisty, který rád vyráží do hor nalehko, by se hodila bota, která by poskytla stabilitu, odolnost a ochranu turistických bot při hmotnosti, měkkosti a dynamice bot běžeckých. A právě takový koktejl funkčních vlastností nabízí horská bota Hoka One One Tor Ultra Hi WP.

Hoka One One Tor Ultra Hi WP

Hoka One One Tor Ultra Hi WP Pohorka na bázi běžeckých bot hmotnost: 490 g (UK 8,5) drop: 4 milimetry výška tlumení: 32 milimetrů membrána: eVent cena: 5 990 korun klady: extrémně pohodlné a měkké tlumení při zachování vysoké stability

nízká hmotnost a skutečnost, že se dá v této vysoké botě pohodlně běhat

nepromokavá membrána a robustní kožený svršek

podrážka z Vibramu Megagrip zápory: vysoká cena ve srovnání s běžeckými botami

botu plnohodnotně využijete pouze v horách

Tor Ultra je vlajkovou lodí horské řady značky Hoka One One a využívá velmi zajímavé kombinace materiálů a konstrukčních prvků.

Základ tvoří pro Hoku charakteristické vysoké tlumení, které zajistí mechově měkký dopad i při celodenním treku. Chybět nesmí ani tradičně nízký drop a kolébkovitá konstrukce s výrazným zakřivením.

Právě výrazné zakřivení hraje hlavní roli v tom, že je Tor Ultra prakticky nenahraditelná jakýmkoliv jiným modelem běžeckých či turistických bot. Standardní botu totiž musíte při odrazu výrazně ohnout v přední části, což je u pevných kožených bot prakticky nereálné. Místo ohýbání se ale Hoka do odrazu přehoupne, a tak ani pevný kotníkový svršek nijak nebrání tomu, abyste v Tor Ultra běželi déle než jen pár metrů.

Samotné tlumení kombinuje klasickou EVA pěnu s materiálem zvaným R-mat. Tato kombinace se obvykle objevuje u nejvyšších běžeckých řad Hoka One One a nabízí optimální poměr měkkosti, pružnosti a odolnosti. R-Mat má navíc sám o sobě velmi slušnou přilnavost v kamenitém terénu, takže nijak nevadí, že podrážka je u Tor Ultra krytá gumou pouze z části.

Vibramová podrážka

Guma je na podrážce použita pouze po obvodu a v oblasti příčné klenby. Je tvořena oblíbenou směsí Vibram Megagrip. Ta se společně s R-matem stará o stoprocentní přilnavost v suti, na kamenech nebo v blátě. Z hlediska spolehlivosti tedy není Tor Ultra co vytknout a jedinou slabinou této boty budou traverzy v příkrém svahu nebo dlouhé ferraty, kde by se hodila podrážka z výrazně tvrdšího materiálu. Na lesních i horských stezkách bude ale Tor Ultra sloužit bez jakýchkoliv kompromisů.

Běžecká pohorka s vysokým svrškem

Unikátní botou činí Ultra Tor svršek. Je totiž z kůže s voděodolnou membránou eVent, nechybí výrazné pogumování špičky a už na první pohled zaujme kotníkové provedení.

Právě vytažení svršku až nad kotník je prvek, který budí největší otázky. Bota je díky němu velmi pevná a stabilní, takže bude vyhovovat i běžcům a turistům, kteří mají problémy s kotníky nebo stabilitou při došlapu. Vzhledem k již zmíněné kolébkové konstrukci tlumení ale vysoký svršek nijak nevadí tomu, abyste v této botě pohodlně běželi i několik kilometrů v kuse. Ve skutečnosti okamžitě po rozběhnutí zapomenete, že máte na noze pohorku, a jediné, co vám bude tuto skutečnost připomínat, je hmotnost 490 gramů. To je z běžeckého úhlu pohledu hodně vysoké číslo, ale když si uvědomíte, že je řeč o vysoké, kožené a membránové pohorce, je hmotnost pod půlkilovou hranicí naprosto skvělá.

Žádné obavy nemusíte mít ani z pohodlí. Svršek je v přední části dostatečně prostorný, což ocení zejména lidé s širším tvarem příčné klenby. Tkaničky vedené od úplné špičky až nad kotník se pak postarají o to, aby se dala bota pohodlně a zároveň pevně utáhnout při jakémkoliv tvaru chodidla a nártu.

Nepromokavá membrána

Jediné, s čím musíte v případě svršku počítat, je nízká prodyšnost, která představuje daň za nepromokavé membránové provedení. Tor Ultra je ale bota do náročného horského terénu, kde obvykle nebývají teploty příliš vysoké, takže by nižší prodyšnost neměla představovat žádný zásadní problém. V této kategorii bot se s výrazně prodyšnějším svrškem setkáte jen těžko.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Hoka One One Tor Ultra Hi unikátní botou, která stojí na běžeckých základech, ale zároveň splňuje klíčové charakteristiky turistických bot. Tlumení, hmotnost i dynamika jsou tři hlavní vlastnosti, které snesou srovnání s klasickými horskými krosovkami, vysoký kožený svršek s membránou se postará o bezpečí nejen vašich kotníků.

Jedinou zásadnější nevýhodu tvoří cena, která je pro běžce na první pohled poměrně vysoká. Pokud ale srovnáme šest tisíc korun, za které se Tor Ultra prodává, s cenovou relací kvalitních pohorek - tedy s kategorií, kam Tor Ultra svou konstrukcí a použitými materiály patří, pak zjistíme, že je cena spíše průměrná.

Tor Ultra najde uplatnění při horských procházkách i náročných trecích, ale za zmínku stojí využití také při horských závodech. Pro běžce, kteří nemají problém překonat trasu závodu v rychlém tempu, to nebude v žádném případě optimální volba, ale pokud se chystáte například na Beskydskou sedmičku a vaším hlavním cílem je dostat se do cíle bez ohledu na čas, pak by mohla být Tor Ultra zajímavou alternativou nízkým běžeckým botám.

V českém prostředí je kromě Beskyd a Krkonoš relativně málo lokalit, kde byste tuto botu plnohodnotně využili, ale nedaleké hory, jako je například Malá i Velká Fatra, Vysoké i Nízké Tatry nebo Alpy, Dolomity, Korsika a Pyreneje, představují optimální hřiště pro tenhle půlkilový horský tank.