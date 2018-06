TEST: Hoka One One Clifton je nejlehčí a nejměkčí objemovka na trhu

Efektivně zkombinovat pohodlné tlumení s minimální hmotností se dlouhou dobu zdálo jako nadlidský úkol. Během vývoje používaných materiálů se však začala hmotnost prakticky všech běžeckých bot výrazně snižovat a spousta objemových modelů nyní váží tolik, co před několika málo lety vážily boty závodní.

Naprostým mistrem v tomto ohledu se stala značka Hoka One One, která se nebojí experimentovat a přicházet s novými nápady a postupy. Díky tomu se může Hoka pyšnit botou, která váží pouhých 235 gramů, a přece strčí svým tlumením většinu ostatních objemovek do kapsy. Je jí jedna z nejlépe hodnocených silničních bot posledních let, model Clifton.

Hoka One One Clifton je silniční objemová bota s unikátní konstrukcí zajišťující současně vysokou stabilitu a vynikající tlumení. Obdobně jako většina produkce této francouzské značky patří i Clifton do kategorie takzvaných maximalistických bot. Ty se vyznačují na jednu stranu vysokým a velice měkkým tlumením, ale na stranu druhou nízkým dropem a hmotností, absencí pevných výztuh a v neposlední řadě dostatkem prostoru ve špičce pro přirozený pohyb chodidla.

V letošním roce se Clifton dočkal už druhé verze, která zachovává většinu vlastností svého předchůdce, ale zároveň opravuje pár drobností, které se první generaci daly vytknout. Naprosto beze změny tak zůstala podešev i mezipodešev a změny proběhly především na svršku.

V této oblasti byla totiž první generaci Cliftonu často vyčítána nízká životnost a méně pohodlný jazyk, který měl tendenci tlačit do nártu. To vše se ovšem s příchodem nového modelu mění. Jazyk je nově mnohem měkčí a výrazněji polstrovaný, takže otlaků se už člověk bát nemusí ani při velmi dlouhém běhu. Použita je také pevnější a odolnější textilie se zpevňujícím 3D potiskem v nejdůležitějších místech, čímž se dosáhlo výrazně větší odolnosti při minimálním navýšení hmotnosti.

Kromě změn v materiálech mají nové Cliftony také lehce odlišný tvar svršku, který stále poskytuje dostatek prostoru pro prsty, ale ve středové části je výrazně užší. Díky tomu bota sice pevněji obepíná chodidlo, ale běžci s širokým tvarem chodidla se v ní nemusejí cítit úplně dobře.

Hoka One One Clifton 2 Extrémně lehká a tlumená silniční bota Hmotnost: 235 gramů (UK8) Drop: 4 milimetry Výška tlumení pod patou: 29 milimetrů Cena: 3590,- Klady: Velmi pohodlné tlumení.

Překvapivě nízká hmotnost.

Vysoká stabilita.

Plynulý přechod z dopadu do odrazu. Zápory: Nemusí úplně dobře sedět na širším tvaru chodidla.

Nehodí se na krátký a rychlý běh - např. závod nebo tempový trénink.

Jak už jsme zmínili, na rozdíl od svršku jsou u tohoto modelu tlumení i podešev prakticky totožné jako u první generace. Řečí čísel se jedná o 29 milimetrů vysokou tlumicí vrstvu s velmi nízkým, čtyřmilimetrovým dropem. Nejednalo by se o boty této značky, kdyby mezipodešev nebyla tvarovaná do obvyklé kolébky (tzv. Meta Rocker), která má za úkol zajistit co nejplynulejší přechod z dopadu do odrazu bez ohledu na to, jakou technikou zrovna běžíte.

Přizvednutá je nejen špička boty, ale i pata. Dopadáte-li tedy při běhu nejprve na patu, chodidlo se vám v botě plynule zhoupne a bota vás svižně nasměruje k dalšímu kroku. Konstruktéři ovšem nezapomněli ani na vyznavače dopadu na střed chodidla. Ti totiž získají přizvednutím paty sice krátký, ale o to důležitější čas navíc, aby stihli došlápnout chodidlem přesně pod těžiště a neztráceli při běhu zbytečně energii.

Možná vás zarazí, že bota, která na první pohled působí tak robustním dojmem, je ve skutečnosti velmi lehká a nízká. Při srovnání s ostatními objemovkami typu adidas Supernova Glide, Brooks Ghost nebo Asics Gel-Cumulus má ale Clifton pod patou opravdu totožnou, nebo dokonce o nějaký ten milimetr nižší výšku. A to nemluvě o hmotnosti, která je při konfrontaci s obvyklými hodnotami, na jaké jsme u objemovek zvyklí, nižší až o 80 gramů (ve velikosti UK8).

Tajemstvím, které stojí za nečekaně tenkou (řekněme spíše relativně tenkou) vrstvou tlumení, je zapuštění chodidla hluboko do tlumicí vrstvy. Na rozdíl od většiny ostatních bot totiž v hokách nesedí chodidlo na hladké ploše tlumicí směsi, ale ta ho obepíná ze všech stran až do výšky 15 milimetrů.

Tato konstrukce nemá na botu pouze vizuální dopad, především výrazně zvyšuje její stabilitu při běhu libovolným terénem. I přes výraznou měkkost tlumení se proto nemusíte bát, že by při běhu v cliftonech hrozilo vyšší riziko podvrtnutí nohy. A to ani při běhu po nerovném podkladu.

Kromě stability se můžete spolehnout i na slušný záběr na suchém i mokrém povrchu. Boty drží na tvrdém a hladkém podkladu jak přibité i přesto, že gumový vzorek pokrývá pouze malou část podrážky. Překážkou nebude ani lehký terén a prašné polní a lesní cesty, ale na běh v blátě a po kamenech to přece jen není úplně to pravé.

Cliftony pro mě byly botou, na kterou jsem si musel postupně přivykat, ale čím více kilometrů jsem v nich naběhal, tím více návykovou záležitostí se stávaly. Ze začátku působí tlumení až nepřirozeně měkce, ale s rostoucí únavou se měkkost stává neocenitelným společníkem. Slovy Sama Straky, prezidenta české Skyrunningové asociace: „Jakmile Hoky jednou vyzkoušíte, už budete mít vždy v botníku alespoň jeden pár.“

Celkově je Hoka One One Clifton 2 perfektní varianta, pokud hledáte lehkou a zároveň enormně pohodlnou botu pro libovolně dlouhý běh po tvrdém povrchu. Je úplně jedno, jestli obvykle běháte pět nebo pětatřicet kilometrů, cliftony budou perfektně fungovat v obou případech a vaše chodidla v nich budou jako v peřince.

Jedinou případnou nevýhodou je nižší dynamika boty. Proto není ideální volbou pro ambicióznější běžce, kteří plánují boty pravidelně využívat při závodech na kratší a střední vzdálenosti (5 až 20 kilometrů). Jako objemová varianta na nabíhání kilometrů pro běžce všech výkonnostních skupin je však tato bota prakticky bez chyby.