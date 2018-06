TEST: Maximalistická bota na běhání do hor i na silnici

Málokdy se stane, že by výrobce běžeckých bot stáhnul z trhu jeden ze svých nejoblíbenějších modelů. Právě to se však stalo v případě univerzální krosovky Challenger ATR značky Hoka One One. První generace této všestranné boty trhala rekordy v prodeji a pravidelně získávala ocenění běžeckých časopisů po celém světě. Svého očekávaného nástupce se ale Challenger nedočkal.

Na jaře minulého roku totiž přišla z Hoky nepříjemná zpráva. Nejenže výrobce neohlásil druhou generaci této boty, z obchodů dokonce zmizela i původní verze.

Když se však podíváme na situaci z širší perspektivy, zjistíme, že tento krok byl velmi logický. Challenger s pořadovým číslem jedna byla totiž bota, která se velmi povedla - a pro obuvnické návrháře není nic těžšího, než se snažit takovou botu dále vylepšovat. Nic navíc nevzbudí zájem o nový model jako to, že z ní uděláte nedostatkové zboží.

Challenger pochopitelně nezmizel z běžeckých obchodů natrvalo. Jeho návrat ve vylepšené podobě se pouze o rok odložil. O přesných důvodech můžeme pouze spekulovat, ale je pravděpodobné, že se jednoduše nestihl dotáhnout vývoj nebo se v testovací fázi objevil závažný nedostatek, který bylo potřeba odstranit. Podobný osud ostatně potkal i ultralehkou závodku Carbon Rocket, která měla na trh přijít prvního dubna, ale její uvedení se odkládá na neurčito.

Letos na jaře jsme se tak po roční pauze konečně dočkali a Challenger ATR 2 spatřil světlo světa. Pojďme se na něj dopodrobna podívat.

Hoka One One Challenger ATR 2

Jedinou částí, která zůstala v naprosto nezměněné podobě, je podešev z gumové směsi obohacené karbonem. Ta pokrývá pouze nejexponovanější místa pod patou a přední částí chodidla.

Vzhledem k tomu, že Challenger má být univerzální a all-terrain-krosová bota (tedy určená pro jakýkoliv povrch od silnice až po horské stezky), není použitý vzorek nijak agresivní, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení při běhu po tvrdém povrchu. Zároveň však bota poskytuje perfektní záběr na všech typech povrchů s výjimkou hlubokého bahna nebo sněhu.



Díky těmto vlastnostem by se podrážka u Challengeru dala přirovnat k podobně univerzálnímu konceptu Race Ultra od značky Inov-8.

Svršek boty

Oproti původní verzi se nejvíce změnil svršek boty. Nově víc využívá lepených a lisovaných spojů, jediný šev tak zůstal ve spojení chrániče prstů se zbytkem boty. Díky tomu se bota lépe přizpůsobí tvaru chodidla a snížilo se i riziko vzniku oděrek nebo puchýřů.

Zachovaný zůstal charakteristicky úzký tvar svršku, který na jednu stranu zajišťuje solidní čtení terénu, ale na stranu druhou může v případě vysokého nártu, nebo široké příčné klenby nepříjemně tlačit.



Tlumicí vrstva

Třetí a poslední částí je mezipodešev neboli tlumicí vrstva. Právě tlumicí vrstva je v případě Hoka One One to nejzásadnější z celé boty, odlišuje tuto značku od většiny ostatních. Všechny modely z dílny Hoka One One - a Challenger ATR 2 není výjimkou - se totiž řadí mezi takzvané maximalistické boty charakteristické nízkým dropem, absencí plastových zpevňujících prvků, ale především velmi vysokou vrstvou tlumicího materiálu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že v této oblasti k žádným změnám nedošlo, ale druhá generace Challengeru je o dva milimetry nižší a tlumicí vrstva pod patou má mohutnost „pouhých” 31 milimetrů. Drop zůstal stejný a má hodnotu pět milimetrů.

I když Challenger vypadá jako extrémně robustní bota, ve skutečnosti je oproti svým přímým konkurentům (Brooks Cascadia, adidas Supernova Riot nebo Asics Gel-FujiTrabuco) vyšší pouze o 2 až 4 milimetry. Chodidlo je totiž zapuštěno hluboko uvnitř tlumicí pěny, která tak vytváří kolem celé nohy jakousi obsázku. Tento typ konstrukce zajišťuje bezkonkurenční stabilitu i v technicky náročném terénu.

Chybět nesmí ani charakteristické přizvednutí paty i špičky tvořící výrazný kolébkovitý tvar. Ten má zásadní vliv na plynulost přechodu z dopadu do odrazu, ať už se řadíte mezi pataře, nebo vyznavače běhu přes střed chodidla.

Hmotnost a životnost

Překvapivá je kromě výšky tlumení i celková hmotnost. Ta je sice oproti první generaci o něco vyšší, ale stále dosahuje velice zajímavé hodnoty 275 gramů ve velikosti UK8. Kvůli nízké hmotnosti výrobce použil speciální odlehčenou EVA tlumicí pěnu, která je neskutečně měkká a pohodlná na došlap, ale zároveň umožňuje i svižnější běh v rychlém tempu.

Hoka One One Challenger ATR 2 Univerzální maximalistická krosová bota Hmotnost: 275 g (UK8) Drop: 5 mm Cena: 3 599 korun Klady: univerzální využití na silnici i v trailu

extrémně pohodlné tlumení

vysoká stabilita i v technicky náročném terénu Zápory: nižší životnost tlumicí vrstvy

úzký tvar svršku

Jedinou nevýhodou, která se s tímto odlehčeným materiálem pojí, je očekávaná nižší životnost. Obzvláště těžší běžci mohou pociťovat po 400 až 500 kilometrech výrazné sešlapání, které sice není vzhledem k mohutnosti tlumení zcela fatální, ale při delších bězích (30 a více kilometrů) může způsobovat drobné potíže. I vzhledem k tomu bych Challenger rozhodně nedoporučoval běžcům s nadváhou nebo výrazně pronačním došlapem (prošlapávání kotníků do vnitřní strany).



Celkové shrnutí

Ve výsledku je Hoka One One Challenger ATR 2 perfektní volba, hledáte-li univerzální tlumenou variantu na silnici i do terénu. Díky pohodlnému tlumení se v Challengeru nemusíte bát ani ultra distancí v horách, ale botu stejně dobře využijete při půlhodinovém proběhnutí okolo města.

Jedinou závažnější nevýhodou je riziko rychlého opotřebení tlumicí vrstvy, které však do jisté míry vyvažuje míra komfortu, vysoká stabilita a univerzálnost využití.