TEST: hodinky Fitbit Ionic přináší aplikace, hudbu i bezdrátové platby

Tyhle hodinky vypadají mnohem lépe ve skutečnosti než na fotkách. Svůj podíl na tom má unibody konstrukce z hliníku, která dává hodinkám luxusní vzhled. Když je nasadíte na ruku, je hned jasné, že tohle nejsou žádné hodinky z tržnice. Osobně mám sice raději hodinky s kulatým ciferníkem, je ale pravdou, že v případě chytrých hodinek s dotykovým displejem má větší čtvercová plocha své praktické opodstatnění. Větší displej znamená více informací a pohodlnější ovládání. Když k tomu přidáte dobře vypadající náramky, nemusíte se bát s nimi vyrazit ani do společnosti v obleku.

Fitbit naštěstí nenechal vše jen na dotykovém displeji a hodinky vybavil i třemi fyzickými tlačítky - a to je moc dobře. Obzvlášť při sportu mnohem raději mačkám tlačítka, než abych se trefoval prstem na ikony malého displeje. Tlačítka velmi usnadňují pohyb v menu, ovládání během sportovní aktivity a mají přiřazena i speciální funkce při dlouhém stisku. Ovládat se je naučíte i bez studování manuálu. Úplně vynechat dotykový displej při ovládání ale nelze.

Displej hodinek je velice jemný a především jasný. Čitelnost byla naprosto vynikající i na přímém slunci. Však se také chlubí jasem 1000 nitů a rozlišením 348 x 250 pixelů. Proti poškrábání je chráněn tvrzeným sklem Gorilla Glass 3.

Aplikace jako od Pebble

Fitbit Ionic displej: 348 x 250 pixelů, dotykový

348 x 250 pixelů, dotykový hmotnost: 50 g

50 g GPS/GLONASS: ano

ano vodotěsnost: 50 m

50 m výdrž: 4 dny (10 hod v řežimu GPS)

4 dny (10 hod v řežimu GPS) paměť: 2,5 GB

2,5 GB konektivita: Bluetooth, wifi, NFC

Bluetooth, wifi, NFC senzory: akcelerometr, okolní osvětlení, tep, okysličení krve

akcelerometr, okolní osvětlení, tep, okysličení krve další funkce: bezkontaktní platby, hudební přehrávač

bezkontaktní platby, hudební přehrávač cena: 9 390 korun klady:

- kvalitní displej i konstrukce

- nový senzor tepu

- senzor okysličení krve

- bezkontaktní platby, hudební přehrávač

- výdrž

zápory:

- zatím jen málo aplikací

- nahrávání hudby pouze přes wifi, nelze přes USB kabel



První velkou novinkou u těchto hodinek je podpora instalovatelných aplikací a volitelné změny ciferníku. Tyto změny má ve Fitbitu na starosti tým lidí, kteří stáli za hodinkami Pebble. Pro vývojáře vytvořili standardní rozhraní založené na Javascriptu, a i když v době mého testování byly v katalogu zatím jen aplikace připravené Fitbitem, dá se očekávat, že jich brzy bude přibývat od vývojářů z celého světa. Díky aplikacím mohou hodinky v budoucnu dostat nové funkce - a stanou se tak zajímavou platformou podobně jako Apple Watch, Android Wear nebo Connect IQ od Garminu. Změny ciferníku pak zajistí, že vás budou hodinky bavit i po letech od nákupu.

Trochu mi chybělo snad jen detailnější nastavení obrazovek, které jsou k dispozici v průběhu aktivity. Můžete si sice zvolit, jaké informace chcete v jednotlivých polích vidět, jejich rozložení je však pevně dané (na displeji můžete vidět vždy maximálně tři údaje najednou).

Z přednastavených aplikací jsem si vyzkoušel Stravu nebo například aplikaci, která vám pomůže pomocí krátkého dechového cvičení zklidnit tep a potlačit stres. Velmi důležitou aplikací je Coach neboli váš osobní trenér, který vám připraví trénink či cvičení přímo na míru. Na obrazovce vám předvede cvik a stopne časový interval. K sestavení tréninku využívá aplikace data, která o vás hodinky za dobu, co je nosíte, mají.

Hudba

Do hodinek si můžete nahrát svou oblíbenou hudbu. Přímo v hodinkách je pro ní k dispozici 2,5 GB volného místa a hudbu do nich nahrajete pomocí Fitbit aplikace přes wifi. Žádné kabely nejsou potřeba, stačí, aby hodinky i počítač, ze kterého chcete hudbu nahrát, byly ve stejné síti. Nahrát můžete jak lokální soubory, tak hudbu ze služby Pandora, která ale zatím není standardně pro Českou republiku dostupná.

Nahrávání hudby přes wifi zní sice velmi zajímavě, já osobně bych byl ale raději, pokud by nahrávání probíhalo klasicky přes USB kabel. Než jsem nahrávání přes wifi zprovoznil, trvalo to dlouho - a chvílemi to bylo opravdu k vzteku. Věřím, že komplikace při mém nastavování byly způsobeny pouze předprodukční verzí softwaru, který jsem testoval a přímo z Fitbitu jsem dostal informaci, že aktualizovaná verze by měla dorazit během pár dní.

Spolu s hodinkami uvedl na trh Fitbit také sportovní bluetooth sluchátka Flyer. Mají částečně modulární konstrukci, které vám umožní nejen výměnu velikosti špuntů, ale i ušních opěrek tak, aby si každý mohl sestavit vhodnou kombinaci, která mu bude sedět. Sluchátka jsem ale na otestování k dispozici neměl, takže o těch až někdy příště. Fitbit Ionic samozřejmě fungují i s bluetooth sluchátky jiných značek.

Koupí vám i pivo

Už žádné chrastící mince po kapsách nebo propocené bankovky. Do hodinek si (jakmile to bude podporovat vaše banka) budete moci nahrát platební kartu a pak hodinkami zaplatit u bezdrátového terminálu. Jedná se o další cestu ke svobodě při běhání a sportu obecně. Je samozřejmě otázkou, za jak dlouho to bude v našich končinách reálně běžné, jednání s bankami jsou však již v plném proudu, a jelikož na tuto technologii tlačí i další výrobci (u hodinek například Garmin) a objevuje se i v telefonech, doufám, že nebudeme čekat dlouho.

Hodinky poznají, když je sundáte z ruky, a následně po vás budou kvůli bezpečnosti požadovat zadání PIN kódu.

Přehled o životním stylu

Kromě nových funkcí zůstávají samozřejmě všechny funkce z předchozích Fitbit modelů: sledování kroků, nastoupaných pater, spálených kalorií, kvality spánku i srdečního tepu. Optický senzor je navíc zcela nové konstrukce a nově využívá k vyšší přesnosti zjištění tepové frekvence červeného a infračerveného světla. Hodinky mají senzor relativního okysličení krve, který jim umožní detekovat, zda například netrpíte spánkovým apnoe (choroba, při které člověk ve spánku přestane na nějakou dobu dýchat).

Přesnost nového senzoru by měla být tak dobrá, že umožní sledování i srdeční arytmie a může se tak stát varovným signálem pro návštěvu lékaře. Detekce spánkového apnoe a srdeční arytmie nebyla v době psaní článku v hodinkách zatím dostupná, měla by se však objevit ještě během podzimu.

Hodinky podporují zobrazení notifikací z mobilního telefonu a dokážou zobrazovat zprávy prakticky z jakékoliv aplikace, kterou si nastavíte. Notifikace jsou pouze pro čtení a není možné na ně z hodinek nijak reagovat. Tradičně skvělá je u Fitbitu podpora. Hodinky spolupracují s Androidem, iOS a dokonce i s Windows a Windows Phone.

Výdrž překvapivě dobrá

Na závěr musím zmínit ještě výdrž hodinek. Největším žroutem baterky je bezesporu displej, který je většinu času zhasnutý. Rozsvítí se automaticky až při pohybu ruky, když se chcete na hodinky podívat. Algoritmus funguje velice dobře, není sice stoprocentní, úspěšnost odhaduji tak na 85 procent, je lepší než u jiných hodinek, které jsem testoval. Pokud se náhodou nerozsvítí, stačí stisknout tlačítko na boku nebo hřbet ruky otočit ještě jednou.

Díky (mimo jiné) této úsporné funkci dokážou Fitbit Ionic fungovat v režimu chytrých hodinek podle výrobce čtyři dny, já se byl schopen dostat na pět dní. Pokud si zapnete GPS, vydrží vám 10 hodin. U takto malých a tenkých hodinek s LCD displejem to považuji za skvělý výkon.

Pokud hledáte univerzální chytré hodinky s výrazným zaměřením na zdravý životní styl, sledování celodenní aktivity a vašeho organismu, Fitbit Ionic si rozhodně říkají o vaši pozornost. Díky vestavěné GPS se z nich stává i plnohodnotný sporttester, který vám dokonce i zahraje oblíbenou hudbu bez mobilního telefonu. A osobně se také velmi těším na to, až mi moje banka umožní s nimi bezdrátově platit. Hodinky by se u nás měly začít prodávat během letošního listopadu.