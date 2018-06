TEST: Suunto Ambit 2s, hodinky pro každodenní tréninky

Design a provedení

Luneta hodinek je z měkčího kovu, takže opatrně na ni - šrámy budou vidět, i když funkčnosti to neubere. Hodinky jsou na první pohled robustní, po nasazení na ruku jde ale již jen o zvyk a na rozdíl například od Garminu 910 nevypadá divně, když je máte na ruce i při jiné než sportovní příležitosti. Jako fashion hodinky se však moc nehodí kvůli "batohu" pod displejem. Jako sportovní nástroj je snese i užší dámská ruka. Při běhu nijak nevadí a nemají tendenci se točit kolem zápěstí.

Velký displej je velmi dobře čitelný při tréninku, a o to jde především. Velké plus je vlis u konektoru na spodní straně hodinek, kam zapadne čelist USB kabelu dokonale, na rozdíl od konkurence se nestává, že než se hodinky připojí k počítači, musíte si s kabelem dlouho hrát.

Hodinky v praxi

Po vybalení hodinek, které i s hrudním pásem pro měření tepové frekvence pořídíte za 9 900 korun, najdete na kabelu nálepku s instrukcí, kde lze na stránce movescount.com nahrát obslužný software pro komunikaci s hodinkami. Vřele doporučuji ho nejdříve nainstalovat. Po napojení hodinek se vše nakonfiguruje samo.

Nastavení lze provést přímo v hodinkách pomocí menu a tlačítek nebo přes aplikaci na movescount.com, kde nastavíte veškeré chování hodinek, svůj profil sportovce a další. Vše se pak nahraje do hodinek při dalším spojení s počítačem.

Na movescount.com se provádí také konfigurace sportovních aktivit a na ně navázaných displejů. Každý může zobrazit až tři informace v jeden okamžik, přičemž na spodním řádku lze cyklicky měnit několik dalších hodnot. Příjemná je i možnost kumulativního zobrazení nastoupaných metrů (měření dle GPS - Ambit 2s nemá barometrický výškoměr), což se hodí při závodech do vrchu, a grafické zobrazení profilu trati (v praxi ne úplně využitelné).

Parametry

Suunto Ambit 2s mají podporu ANT+, takže je lze spárovat s vaším starým HR pásem, který ANT+ podporuje (můžete tak ušetřit za HR pás například při migraci z Garminu). Hodinky mají akcelerometr pro měření plavání ve vnitřním bazénu a také pro dopočítávání tempa a vzdálenosti při běhu, když vypadne GPS signál (například v tunelu), takzvaný FuseSpeed.

Papírová výdrž je až 20 hodin se zapnutou GPS a intervalem záznamu 60 sekund. Při klasickém záznamu se po jedné sekundě doba provozu se zapnutou GPS rapidně zkracuje - maximálně na osm hodin, což ale testy bohužel nepotvrdily.

Co s hodinkami můžeme dělat?

S GPS má souvislost ještě jedna funkce – QuickFix. Díky ní mají hodinky podstatně rychleji vyhledat GPS signál, vezmou poslední známou polohu a zkoušejí vás situovat do této lokality.

Poznámky z praxe Suunto Ambit 2s naměřily o 200 metrů méně než Garminy, které lovily signál o minutu déle. Trasa na mapě byla navíc vykreslena o oněch 200 metrů později než u Garminu. Opakované testy toto pravidlo potvrdily.

Citlivost GPS je velmi dobrá i v lese, kde kryje výhled na oblohu hustý porost.

Pozastavení aktivity lze nastavit na automatické (při zastavení) nebo tlačítkem start/stop. To má však velké ALE. Pauza v aktivitě není hodinkami akusticky indikována (pouze na displeji), pípnutím se dozvíte až o jejím znovuspuštění. Osobně bych uvítal zvukovou indikaci i při pauze, což se hodí například v zimě, kdy veškeré tréninky absolvujeme skoro potmě nebo za snížené viditelnosti. Pak by nebylo třeba aktivovat podsvětlení.

Zobrazení a výpočet tempa je výborný, při intervalových trénincích je to super.

Tlačítka se dají obsluhovat velmi pohodlně i při běhu s rukavicemi na rukou. Vybití baterie ze 100 na 65 procent během jednoho hodinového tréninku mi přijde příliš. Přisuzoval jsem to prvnímu použití, opakovaný test sice prokázal jisté zlepšení, ale 8 hodin s jednosekundovým intervalem vydrží tenhle kousek maximálně se "zadrženým dechem". Oznámení vybití baterie je pěkné, ale při jednom z testů klekly hodinky ani ne 15 minut po prvním oznámení slabé baterie. Trochu brzy, řekl bych.

Dobré je, že po vybití baterie si hodinky pamatují aktivitu až do poslední chvíle, která se odvíjí od vámi zvoleného záznamového intervalu (1 sekunda, 5 sekund, 60 sekund).

Velmi oceňuji doporučení odpočinkové fáze, které vychází přímo z vašich osobních hodnot v kombinaci s intenzitou právě absolvovaného tréninku. Podle obtížnosti tréninku (tepové frekvence a doby aktivity) kombinované s hodnotami vašeho profilu vyhodnotí hodinky potřebnou dobu k regeneraci a zobrazí ji na displeji. Velmi dobré. Suunto již s těmito veličinami pracovalo v předchozích modelech (nejen GPS sport testery), ale Suunto Ambit 2s byly první hodinky s GPS, kde se tato funkce objevila.

Nastavení přímo v hodinkách nenabízí takové možnosti jako aplikace na movescount.com. Hodinky slouží k "exekuci" nastavení, aplikací a motivů tréninku, které si musíme připravit v PC.

Hodně mě mrzí, že hodinky sami o sobě neumožňují nastavení intervalů. Lze to ale napravit předprogramováním na movescount.com, kde lze nastavit základní intervalový trénink v menu. Bohužel jsem zatím nenašel způsob programování složitějších sekvencí. Série intervalů jsou problém, stejně tak práce v různých tepových zónách. Alarmy zón lze nastavit, ale již nelze nastavit interval podle dvou různých zón. Nicméně do Ambitů se obecně dá nahrát celá řada aplikací, takže je vše jen otázkou hledání v nepřeberném množství již existujících aplikací, dokud nenajdete vyhovující.

Navigace

Nadchla mě. Do hodinek lze nahrát předem připravenou trasu a pak se nechat jednoduše navigovat. Případně se lze nechat odnavigovat na počátek právě absolvované trasy, a to navolením této možnosti v hodinkách. To je velmi příjemné například v neznámém prostředí bez map a jiných možností navigace, kde je třeba držet se "správné" cesty zpět (například hory za snížené viditelnosti).

Kolo

Díky podpoře ANT+ se hodí hodinky i pro tréninky na kole. Lze s nimi spárovat celou řadu PODů od různých výrobců. Jedinou podmínkou je podpora ANT+. Pokud budete párovat senzory rychlosti nebo kadence, v případě senzorů od třetích výrobců musíte navolit BIKE POD párování, pak hodinky zahájí párování s ANT+. Kdybyste zvolili cadence PODs, zahájí Suunto hledání vlastních PODů přes proprietární ANT protokol společnosti Suunto.

Plavecký počítač

Nejsem bůhví jaký plavec, ale že hodinky nenašly signál ani po uplavání pěti set metrů, zatímco Garmin 910XT už vesele načítaly, se mi zdá divné. A to jsem se snažil držet ruku opravdu hodně vysoko. Hodinky bohužel nenašly signál ani po jedné minutě u kraje bazénu.

Co se indoor plavání týká, je situace lepší. Hodinky využívají akcelerometr a GPS je vypnutá. Musíte jen nastavit počáteční velikost bazénu, o zbytek metrik se hodinky postarají. Ještě je důležité dbát na řádné provedení otoček, které hodinky musejí správně interpretovat. Pokud jsme zvyklí plavat na "paní radovou" a na krajích bazénu se jen lehce otočit, hodinky to stoprocentně nerozpoznají. Není to chyba, ale vlastnost, tak to má naprostá většina plaveckých počítačů. Při odpočinku je třeba dbát na pozastavení aktivity, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků.

Shrnutí

Je jasné, že profi nástroj pro top atlety hodinky Ambit 2s nebudou už jen kvůli existenci modelu Ambit 2, který je propracovanější. Pro triatlonisty? To ano, i když Ambit 2s asi nemají ambice se dostat mezi top triatlonisty. Hobíkům zase bude vadit omezená výdrž baterie s přijatelnou frekvencí záznamu – například dlouhý Ironman je pro ně otázkou času delšího, než jsou nám Ambit 2s se sekundovým záznamem ochotny poskytnout. S pětisekundovým se ale již zafinišovat dá.

Doménou Ambit 2s je pohyb v přírodě a horách. Ani tady to nebudou hodinky pro extrémní závody, oproti plné verzi Ambit 2 trpí absencí barometru, teplotního čidla a poloviční je výdrž baterie.

Hlavním faktorem je cena. Za solidní cenu dostáváme vkusné hodinky, klidně i pro každodenní nošení. V bílé verzi jsou pro něžné pohlaví neodolatelné. Dají se používat pro každodenní tréninky ve městech, trailech, na klasické silniční závody pro záznamy aktivit, ale i pro trailové závody.

Pro ultra bych si ale vybral raději plnou verzi Ambit 2, a to ze dvou důvodů. Ambit 2s nemají tak dlouhou výdrž. I při nastavení na záznam po 60 sekundách vydrží jen kolem dvaceti hodin (papírově). I pokud bychom výdrž obešli dodáním externí baterie a nabíjením hodinek za běhu, což lze, hrozí jiné riziko - jde o kapacitu paměti. Původní hodinky Ambit měly kapacitu paměti pouze pro šestnáct hodin záznamu s krátkým intervalem záznamu, což je velmi limitující. Ambit 2 a 2s by měly mít paměti více, ale to nedokáži posoudit a potvrzené informace o tom nemám.