TEST: Garmin Forerunner 225 je jednoduše geniální. Jen nasaďte a běžte!

Garmin Forerunner 225 je přímým následovníkem Forerunneru 220. Zachovává stejný elegantní design, který se nám líbil už u původního modelu, a jako první hodinky od Garminu navíc přidává optický senzor pro měření tepové frekvence ze zápěstí, který je hlavní novinkou tohoto modelu. Tento způsob měření je jednoznačně aktuálním trendem sportovních hodinek a lze očekávat, že postupně jím budou vybavovat sporttestery všichni výrobci.

Kvůli optickému senzoru, který do hodinek dodává společnost Mio, jsou hodinky o 3,5 milimetru vyšší. Na ruce to však není nic dramatického a stejně jako 220 vypadají dobře i na drobnějším dámském zápěstí. Garminu se opravdu povedl gumový kroužek na spodní straně hodinek, díky kterému skvěle sedí na ruce a nemají tendenci se posouvat ani v plném sportovním nasazení. Dobré usazení na zápěstí je navíc velmi důležité pro správnou funkci optického snímače.

Jak funguje snímání tepu ze zápěstí Speciální diody na spodku hodinek prosvětlují kůži a čidlo sleduje změnu zabarvení kůže v závislosti na proudění krve. Pokud je čidlo v dobrém kontaktu s pokožkou, údaje o naměřeném tepu jsou velmi přesné.

Samozřejmě mě zajímala přesnost měření tepu ze zápěstí, takže jsem vyběhl se dvěma hodinkami na rukou zároveň. Kromě opticky měřícího Forerunneru ještě s druhými hodinkami Garmin, tentokrát s tradičním hrudním pásem. Jak je vidět na přiloženém grafu, oba dva způsoby měření se prakticky shodují. Odchylka je pouze v úvodní části po výběhu, která bývá u hrudních pásů problematická, pokud ho před vyběhnutím nenavlhčíte, čekají totiž, až se zapotíte.

Porovnání optického měření tepu s klasickým hrudním pásem.

Pokud někomu optické snímání přesto z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje (problém může nastat v případě tmavšího odstínu kůže či tetování) nebo chce nosit sporttester například v zimě přes oblečení, není samozřejmě problém optický senzor vypnout a využít jakýkoliv hrudní pás, který podporuje protokol ANT+.

Dnes už si prakticky žádný výrobce nemůže dovolit do sportovních hodinek nepřidat monitor denní aktivity. Garmin platformu pro měření celodenního pohybu vyvíjí už od náramku Vívofit a postupně ji přidává do všech svých zařízení. Nechybí ani ve Forerunneru 225, což je zároveň druhá novinka oproti staršímu Forerunneru 220. Na displeji hodinek můžete sledovat, kolik jste ušli kroků, kolik vám zbývá do splnění denního cíle a vibrací vás upozorní, pokud dlouho jen sedíte a je čas se hýbat.

Garmin Forerunner 225 Výdrž: 6 dní v režimu hodinek / 8 hodin při zapnuté GPS

Vodotěsnost: 5 ATM

Konektivita: Bluetooth Smart, ANT+

Výška hodinek: 16 mm

Hmotnost: 55 g

Cena: 7 900 Kč Klady:

Přesné měření tepu ze zápěstí



Monitor denní aktivity

Elegantní design

Propojení s mobilním telefonem Zápory: Bluetooth lze využít pouze pro mobilní telefon a ne pro další příslušenství

Pouze jeden běžecký režim

Všechny ostatní funkce zůstaly stejné, tedy jeden specializovaný režim pro běžce, možnost propojení s mobilním telefonem (pro synchronizaci aktivit se službou Garmin Connect nebo živý přenos vašeho běhu přes internet) nebo intervalové tréninky. Hodinky vás také budou chválit za nejrůznější běžecké rekordy. Naopak tu nenajdete platformu Connect IQ pro instalování dodatečných aplikací a widgetů, kterou Garmin implementuje až do vyšších multisportovních hodinek.

Přenost a výdrž sporttesteru jsme mimo jiné otestovali na letošním ročníku Jizerského ultratrailu. Optický měřič tepu evidentně mnoho energie neubírá, neboť se zapnutou GPS a s měřením tepu vydržely hodinky zanamenávat přesně 10 hodin a 8 minut, což odpovídá Forerunneru 220 a spoustě běžců by to stačilo k absolvování celého i takto náročného závodu. GPS je tradičně u Garminu velmi přesná a signál chytá většinou během několika vteřin.

Cena se aktuálně pohybuje kolem osmi tisíc, což je stejná cena, za kterou se před rokem a půl začínal prodávat předchozí model včetně rudního pásu. Ten nyní koupíte o zhruba 18 stovek korun levněji. Pokud však běháte a trénujete především podle tepové frekvence a hrudní pás vám pocit z běhání znepříjemňuje, je meření tepu ze zápěstí téměř k nezaplacení.