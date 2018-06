TEST: Nejchytřejší bežecké hodinky Garminu poznají, kdy máte formu

Co nového dokáže Forerunner 630 Délka kroku: Na základě pohybového čidla v nových hrudních pásech HR-RUN a HR-RUN2 a ve spolupráci s GPS dokáží hodinky přesně změřit délku vašeho kroku při běhu a jeho proměnlivost v závislosti na převýšení, tempu nebo kadenci.

Vyvážení doby kontaktu se zemí : Tato hodnota ukazuje, jak zatěžujete levou a pravou nohu. Udávaná hodnota je v procentech a vy tak ihned zjistíte, jak a zda se odchylujete od ideálního vyváženého běhu.

Vertikální poměr : Definuje poměr mezi výskokem do výšky a délkou kroku. Může pomoci s vyladěním běžeckého stylu a s lepším rozvržením energie. Čím menší číslo, tím více energie vynakládáte pro žádaný pohyb vpřed a tím méně ztrácíte výskoky do výšky.

Laktátový práh: Určuje hranici v podobě tempa, při jehož překročení se v těle začne hromadit nežádoucí kyselina mléčná. Čím rychlejší tempo, tím samozřejmě lépe. Pokud jste dobře trénovaní, můžete takového tempa dosáhnout až třeba při 90 procentech vaší maximální tepové frekvence. Tento údaj může pomoci například s volbou tempa při závodech. Vyhodnocení probíhá automaticky na základě zaznamenaných výběhů nebo speciálním zhruba 30minutovým testem, kterým vás hodinky provedou.

Zhodnocení výkonu: Tento údaj vám v reálném čase napoví, zda běžíte nad či pod své možnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakýsi ukazatel momentální formy. Na základě analýzy vašeho VO2max vám už při samotném běhu napoví, zda můžete pomýšlet na osobák, nebo zda pro to není ten správný den.

Tento údaj vám v reálném čase napoví, zda běžíte nad či pod své možnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakýsi ukazatel momentální formy. Na základě analýzy vašeho VO2max vám už při samotném běhu napoví, zda můžete pomýšlet na osobák, nebo zda pro to není ten správný den. Skóre stresu: Pomocí testu tepové frekvence, při kterém tři minuty stojíte na místě, dokáží hodinky analyzovat, jak jste na tom s regenerací. Mohou tak napovědět, zda je na čase vyrazit na trénink, nebo si dopřát raději odpočinek. K tomu, aby tato funkce fungovala správně, je potřeba nejprve vytvořit databázi výsledků (nejlépe v několika dnech vždy ve stejnou dobu), oproti kterým budou hodinky porovnávat váš srdeční tep.