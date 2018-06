TEST: Garmin Vívofit, náramek který vám bude mluvit do života

Monitorovací náramky asi nejsou nic, co byste nutně potřebovali k běžeckým tréninkům nebo k lepšímu umístění v závodech. Ostatně od toho jsou tu sporttestery. Chytré náramky jsou spíše módní záležitostí, vyjádřením aktivního životního stylu a v neposlední řadě také motivací a dobrou zábavou pro soutěživce a technické hračičky, jako jsem já.

Jak to vlastně funguje? Součástí náramků je pohybové čidlo, které snímá vaši tělesnou aktivitu a na základě toho sbírá a vyhodnocuje nejrůznější informace. GPS čip je pro tyto účely nevhodný, neboť je značně energeticky náročný a nepoužitelný bez výhledu na oblohu. Trasu na mapě tedy náramky nezaznamenají, ale i tak jsou data z nich až překvapivě bohatá.

Vydrží dlouho

Stejným způsobem funguje i Garmin Vívofit, který je zajímavý hned z několika důvodů. Předně má úžasnou výdrž na baterii (2 x CR1632), kterou budete měnit až zhruba po roce používání. Díky tomu ho můžete mít na ruce nonstop, každý den, 24 hodin. Pozná nejen to, jak se přes den pohybujete, ale i to, jak v noci spíte (jak moc se převalujete nebo zda nejste třeba náměsíční). Když k tomu přidáte i vodotěsnost (50M) nemusíte si ho sundávat ani do sprchy a v mém případě vydržel i plavání v bazénu.

I když náramek na první pohled nevypadá zrovna moc elegantně (spíše mi připomíná hračky z tržnice), je skvělé, že je opatřen neustále aktivním displejem a vy tak máte přehled o tom, kolik kroků máte dnes za sebou a kolik zbývá do splnění denního cíle. Také vás upozorní, že je to již dlouhá doba, co jen sedíte na místě bez pohybu a měli byste se jít projít. Kromě toho ho můžete klidně používat místo hodinek. Škoda jen, že se na displeji brzy objevil škrábanec.

Zkontroluje i vaše srdce

Specifikace Konektivita: Bluetooth, ANT+

Vodotěsnost: 50 m

Výdrž: cca 1 rok

Napájení: 2 x CR1632

Paměť: 1 měsíc dat

Hmotnost: 25,5 g

Cena: 2900 Kč

Další specialitou Vívofitu je možnost spolupráce s měřičem tepu přes ANT+ protokol. Když ho spárujete s hrudním pásem, bude vám na displeji ukazovat aktuální tep, podle kterého pak můžete přizpůsobit fyzickou aktivitu, třeba pokud chcete co nejefektivněji hubnout. Všechna naměřená data se ukládají do interní paměti, kam se vejde celý jeden měsíc záznamů (stačí tedy synchronizovat alespoň jednou za měsíc).

Aby bylo možné data vyhodnotit, je potřeba náramek správně nastavit a spárovat ho se službou Garmin Connect, kde budete mít veškerá data k dispozici on-line. S počítačem komunikuje pomocí dodávaného ANT USB přijímače, s mobilním telefonem pak pomocí Bluetooth. Mobilní aplikace je k dispozici pro Android i iOS. Na webu Garmin Connect můžete přístroj nastavovat. Můžete zkalibrovat přístroj na délku vašeho kroku (díky tomu se dá dosáhnout i celkem slušné přesnosti v údaji o denní porci kilometrů) nebo rozhodnout, které informace se na displeji mají ukazovat. Můžete si nastavovat denní cíle, přihlásit se do výzev a soutěžit s ostatními majiteli Vívofitu, sbírat ocenění nebo sledovat statistiky za nasbírané předchozí dny a noci.

Musím přiznat, že například automatické výzvy, do kterých mě Connect zařadil, mě moc nebavily. V té poslední jsem například byl aktivní jen já a ještě jeden účastník, ostatní náramek nesynchronizovali dostatečně často na to, aby to bylo zábavné. Pravděpodobně by to získalo úplně jiný náboj, pokud by Vívofit měl alespoň jeden z mých přátel či známých, se kterým bychom se mohli navzájem hecovat či předhánět.

Ohlídá i spánek

Víc lidí, větší zábava Máte Garmin Vívofit a nemáte s kým soutěžit nebo se srovnávat? Přidejte si mě (Filip Marvan) v Garmin Connect mezi kontakty.

Zajímavé pro mě naopak bylo sledování, jak moc a kdy se v noci převaluji, kolik toho vlastně naspím a že to má přímou souvislost s tím, jak se pak cítím a jak se mi běhá. Škoda jen, že náramek nedokáže sám poznat, kdy jdu spát, proto je před spaním potřeba vždy podržet tlačítko pro přepnutí do spánkového režimu. Dost často se mi stávalo, že jsem na to zapomněl a data o spánku mi pak chyběla.

Druhým, již v celku logickým neduhem je skutečnost, že pohybové čidlo v náramku nedokáže rozeznat, který pohyb vaší ruky souvisí s chůzí a kdy si třeba jen čistíte zuby. Pokud vám jde o přesnost, je potřeba na to trochu myslet.

Na základní princip náramku to ale nemá příliš velký vliv. Přehled o tom, které dny jste proseděli a kdy jste naopak byli aktivní, to moc neovlivní. Vívofit vám spočítá spotřebované kalorie, a pokud chcete, můžete za pomoci služby MyFitnessPal, kterou lze s Garmin Connect propojit, evidovat i kalorie, které zkonzumujete. Skvělý pomocník pro hubnutí.

A jak jste na tom vy? Propadli jste kouzlu fitness náramků? Baví vás sebesledování a dozvěděli jste se o sobě něco zajímavého? Podělte se o to v diskusi pod článkem.

