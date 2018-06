TEST: Fenix2 s výdrží až 39 hodin vás nenechá zabloudit

Fenix2 je úplně nový produkt. S původními Fenixy má společné jen pouzdro a stejný nebo z velké části stejný tým, který ho dělá. Nutno podotknout, že je zde opět vidět, že Fenix2 dělá jiný tým, než který pracuje na sérii Forerunner, byť se nám objevuje jistá unifikace ovládání obou řad produktů.

Musím upřesnit, že recenze je psaná na Fenix2, na kterém je momentálně poslední verze firmware 3.10. Garmin totiž zdokonaluje produkty poměrně častými SW upgrady, a tak některé níže popsané chybky nebo funkce již mohou být upraveny nebo opraveny.

Fenix2 je zaměřen hlavně na každodenní použití a nošení, jedná se ale také o tréninkový nástroj pro běžce, cyklisty, plavce nebo ideálně triatlonisty. A samozřejmě, jsou to hodinky, které lze spárovat se smartphone a mít je jako chytré hodinky upozorňující na různé události v mobilním telefonu. Díky navigačním funkcím z původního Fenixu se tedy z druhé řady Fenix stává jakýsi mezikrok mezi outdoorovými hodinkami a tréninkovým nástrojem. K dokonalosti ale novým Fenixům chybí ještě pár maličkostí, které by se mohly softwarově dořešit.

Design: robustní, ale lehké

Opět není moc co vytknout. Hodinky jsou sice robustní, ale díky hmotnosti 85 gramů je na zápěstí skoro neucítíte. Pro dlouhé závody nebo aktivity stojí za zvážení hodinky posadit na nylonový pásek, který je součástí balení, abyste je dostali co nejblíže zápěstí a eliminovalo se poskakování kolem ruky. Pak o nich opravdu nevíte.

Celé černé dodávají punc stylu. Je ale otázkou, zda se opravdu jedná jen o styl, nebo nadčasový design. Sportovat se s nimi však určitě bude dát i za několik let bez ohledu na vzhled.

Pásek: pryžový i nylonový

Pryžový pásek mě upoutal hned na začátku. Na omak je měkčí než u původního Fenixu, je mírně, neznatelně delší a hlavně tenčí. Možná to je subjektivní pocit, ale poddajnost pásku by tomu odpovídala.

Pokud se nebudete cítit na pryžový pásek, je v balení i nylonový, včetně prodlužovacího dílu a nástrojů na výměnu. Nylonový pásek je o něco širší než pryžový, a tak na ruce působí poněkud nezvykle. Na maratonu mi trvalo skoro do 40. kilometru, než jsem si na něj zvykl. Důvod jeho šířky je nejspíš to, že vede i pod hodinkami samotnými, a tak zamezuje kontaktu dýnka s rukou. Jediná nevýhoda je, že se po maratonu na dýnku Fenix2 objevil vyleštěný otisk vzorku nylonového pásku. Přisuzuji to dlouhodobému a intenzivnímu mechanickému tření. Na funkčnost to nemá vliv, ale esteticky již bude vidět, že byly hodinky na ruce.

Displej: kontroverzní inverze

Inverzní displej je dnes módní. Je pravda, že hodinky díky němu vypadají super. V reálu je to ale trochu kontroverzní. Na sluníčku je displej nádherně čitelný, ale když je pod mrakem nebo dokonce zaprší a nedopadají na něj přímo sluneční paprsky, může se stát, že v určitém úhlu působí jako zrcadlo a data nejsou čitelná. Oproti Garmin 910 nebo Fenixu je to za horších světelných podmínek spíše na přítěž. Možná by bylo dobré dodělat do firmware možnost invertovat barvy, kdyby bylo třeba – například mód swimming při pauze barvy invertuje a máte černé písmo na bílém pozadí. Jako nevýhodu vidím to, že na tmavém displeji jsou více vidět otisky upocených prstů.

Přečtěte si co zvládnou levné hodinky: Geonaute ONmove 100



Conrad



Podsvícení je v kombinaci s inverzním displejem luxusní. Nekoná se sice světlo ala čelovka jako u předchozích fenixů, ale červené podsvětlení je prostě to nej, co jsem u tréninkových hodinek ve tmě zatím viděl.

Nelze neporovnat s prvními Fenixy: u prvních byl kontrast displeje lepší. Naopak u Fenix 2 lze zobrazit až čtyři hodnoty najednou.

Funkce: první nastavení je důležité

Fenix2 je multisportovní tréninkový počítač, který umí snad vše, na co si vzpomenete. Nicméně je třeba tyto funkce nejprve správně nastavit, jinak nebude přístroj v průběhu tréninku moc efektivní a budete ho mít jen pro záznam trasy.

Kromě nově přidaných funkcí pro záznam a analýzu vertikální oscilace (tato hodnota se zaznamená, jen pokud je použit HRM RUN měřič tepu) a kadence došlapu (měli jste možnost ji vidět již v Garmin 220 a 620) disponuje Fenix2 také analýzou tréninku a zátěže a dokáže vám zobrazit hodnoty VO2Max nebo propočíst, jak máte aktuálně natrénováno na určité distance. Ale nejsem si úplně jist, jak efektivní propočet je, jelikož ne všichni si berou hrudní pás i na závody, takže hodinky například v mém případě nepoznaly, jaká jsou má reálná maxima.

Klady a zápory Plusy výdrž baterie

vzhled

dva různé pásky v základním balení

mass storage režim

velmi pokročilé navigační funkce

rychlé nalezení GPS

podsvícení displeje

barometrický výškoměr

propojení s smartphonem – možnost práce přes Garmin Connect Mobile aplikaci Mínusy slabé vibrace

stejný zvuk pro start/stop aktivity

za jistých okolností slabá čitelnost displeje

cena od 10 350,- Kč

Co mohu doporučit, je opravdu si přečíst návod, pak si buďto přenastavit vše, jak jste zvyklí z předchozího sport testeru, nebo sepsat, co na které obrazovce a ve kterém režimu chcete sledovat. Prvotní nastavení toho, co je vidět na displeji v tom kterém sportovním režimu, je velmi důležité, pokud to provedete správně, na nastavení displejů a hodinek většinu času již ani nesáhnete.

Funkcí spousta, ovládání logické

Ovládání se nám proti původnímu Fenixovi trochu změnilo. Ujednotilo se na systému tlačítek (rozmístění) s Garmin FR 15, 220 nebo 620. Šipky nahoru a dolů jsou na levé straně, napravo nahoře je start/stop a vpravo dole lap/zpět. Na ovládání se dá dost dobře zvyknout. Logika nemá u tlačítek žádné potíže, ale přeci jen by bylo dobré mít v menu tlačítka SW přeprogramovaná na systém původních Fenixů, protože například ti, co nosí hodinky na levé ruce, by mohli mít v zimě problém s listováním v hodnotách při tréningu. Totiž – pro listování musíte přetáhnout lem bundy přes celé hodinky, abyste odkryli tlačítka, kterými listujete v menu. Lze to obejít umístěním hodinek na bundu, ale při extrémních sportech, kde by hrozilo jejich poškození, bych je raději nechal pod rukávem.

Hodinky disponují mořem funkcí, které asi nemá cenu vypisovat, technickou specifikaci si každý přečte sám na internetu. Nicméně mě osobně v praxi nejvíc zaujala funkce doporučení pro regeneraci (funguje jen, pokud trénujete s měřičem tepu) a propočet VO2Max a race prediktor na základě vyhodnocení tréninků – opět jen s tepákem. Toto vyhodnocení funguje jen v hodinkách – ne v Garmin Connect. Je možné, že to je vztaženo na licence, jelikož algoritmy a celý propočet je dodáván od First Beat Athlete, které je na tomto poli velmi dobrým hráčem již po několik let.

Praxe: slabé vibrace, dobrý import dat

Na základě zkušeností s předchozími verzemi Fenixů a Garmin 910 musím trochu pokárat vibrace. Hodinky mají sice možnost vibračních alertů, ale ty jsou slabé, proto hodí spíše pro diskrétní zavibrování při upozornění na událost, když spárujete hodinky s mobilem, než na upozornění končícího intervalu.

Další malá výtka – při pauze a znovuspuštění tréninku je signalizace stejná, není odlišná jako u Garmin 910, kde mají pauza a znovuspuštění různé tóny.

Velmi pozitivně pak hodnotím přihlášení Fenix2 v operačním systému jako mass storage zařízení. To jsem ocenil při nahrávání 36 úseků Vltava Run pro navigaci v GPX souborech. Přeci jen importovat to do Garmin Connect nebo u konkurence po jednom, to bych asi umřel. Takto jsem vzal 36 souborů a přenesl do patřičného adresáře ve Fenix2.

Další velmi dobrou vlastností by měla být možnost zálohy nastavení hodinek z "disku". To jsem bohužel nemohl vyzkoušet, ale mělo by to fungovat (pro zálohu profilu, pokud by někdo pozměnil hodnoty v hodinkách).

Pauza je dobrá i špatná. Při pauze aktivity se objeví menu, kde se hodinky ptají, jestli chcete současnou aktivitu znovu spustit, uložit, smazat nebo v ní pokračovat. Na druhou stranu, kvůli tomuto menu neuvidíte aktuální informace, které potřebujete vědět (tep, vzdálenost, trvání aktivity).

Režim navigace lze spustit jako samostatnou aktivitu, nebo v průběhu běhu. Nicméně při zařazení v průběhu aktivity, se po aktivaci navigace se na ni přenastaví veškeré obrazovky a neděje se, na rozdíl od FR 910XT, to, že se k obrazovkám aktuálního profilu přidají ty navigační. To mě trochu rozhodilo například na Perunu, jelikož jsem čekal, že k běžeckým obrazovkám prostě přibude jen mapa. Pro navigaci lze zapnout přesnost GPS na 1s interval nebo do smart režimu – samozřejmě ultra trac pro navigaci chybí kvůli možné nepřesnosti.

Hodinky podporují intervalové tréninky. Lze je nastavit přímo v hodinkách, nebo

pohodlněji, detailněji a lépe v Garmin Connect a pak je nahrát do hodinek. Obdobně jako navigaci, ani intervalový trénink nespouštíte v režimu "běh", ale skrze vlastní nadefinovanou aktivitu.

Výdrž: spokojenost

Fenix2 nezklamal a je následovník hodný svého jména. Po prvotních pokusech o dlouhodobý test, kdy hodinky vydržely asi jen 19 až 25 hodin, se dosáhlo kýženého výsledku. Po formátování baterky vydrží hodinky 37 až 39 hodin se zapnutou GPS v režimu ultratrac.

Shrnutí

Fenix2 jsou skvělé hodinky pro každodenní nošení i tvrdé tréninky. Jsou to super kamarádky na místa, kde je třeba navigace, kde je třeba dlouhá výdrž, ale zároveň umí posloužit, ve spojení se smartphone, jako dobrý parťák na schůzce s klientem. Vzal bych je určitě i na dlouhý ultra závod pro sledování trasy, tempa a rozvržení sil.

Abychom nezapomněli na cenu, na českém internetu se aktuálně pohybuje od 10 350,- Kč.