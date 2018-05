TEST: Elevon od Hoka One One je spolehlivá a stabilní bota pro těžší běžce

Běžecké boty značky Hoka One One si vybudovaly svou pozici na trhu tím, že byly až extrémně měkké a pohodlné, ale lehké. Letošní novinky tohoto francouzského výrobce ale ukazují, že Hoka umí vyrobit prvotřídní botu i s jinými funkčními vlastnostmi.

Jarní sezóna byla na nové modely bohatá a hned několik z nich výrazně vybočuje z toho, na co jsme byli u Hoky z posledních let zvyklí. Vůbec největší odchylku od „normálu“ představuje krosová závodka Evo Jawz, která má agresivní vibramový vzorek, velmi tenké tlumení a odolný nylonový svršek. Jedná se tak o vážnou konkurenci pro Inov-8 X-talon a další offroadové modely, protože Jawz jsou lehčí, mají příjemný svršek a po trailu doslova letí.

Elevon

Hoka One One Elevon Stabilní tréninková bota na asfalt hmotnost: 289 g (UK8,5) drop: 5 mm výška tlumení: 31 mm cena: 4 490 korun

klady: spolehlivé a stabilní tlumení

plynulý přechod do odrazová fáze

lehký, prodyšný a pohodlný svršek zápory: vyšší pořizovací cena

do zářezů v tlumicí vrstvě se může chytat štěrk

velikost nemusí odpovídat tomu, na co jste zvyklí u jiných modelů stejné značky

Dnes se ale budeme věnovat jiné novince. Jmenuje se Elevon a spadá do kategorie prémiových tréninkových bot na tvrdý povrch.

Elevon je čerstvou novinkou, ale na rozdíl od Jawz nepředstavuje nováčka ve své třídě. Elevon navazuje na model Vanquish, který několik sezón patřil mezi oblíbené tréninkové modely, pokud jste hledali dostatečně pevného a stabilního společníka na nabíhání velkého množství kilometrů ve volném tempu.

Tam kde skončil Vanquish, Elevon začíná. Nečekejte rychlou a dynamickou botu určenou pro běh ve svižném tempu. Maximální nebude ani měkkost tlumicí vrstvy (obzvlášť ve srovnání s mechovým Cliftonem nebo nejtlumenějším modelem Bondi). Místo toho se můžete těšit na stále nadstandardně tlumenou botu, která klade hlavní důraz na stabilitu a oporu vašeho chodidla.

Stabilní tlumicí vrstva

Klíčovým prvkem je tlumicí vrstva složená ze dvou různých materiálů. Chodidlo je usazené do vaničky z pevnější pěny, která se stará o vycentrování při dopadu a podporu boční stability. Tato horní vrstva je pak celá položena na spodní úrovni tlumení, které dosahuje výrazně vyšší měkkosti. Podobnou konstrukci používal i Vanquish, ale Elevon k tomu přidává ještě plastové zpevnění v oblasti paty, aby byl pocit stability co nejlepší i u těžkých běžců.

Stabilní ale v tomto případě neznamená tuhé a rigidní. Kde je to potřeba, je tlumicí vrstva doplněna o hluboké zářezy, aby bota negativně neovlivňovala přirozené chování chodila při odrazu.



Tyto zářezy rovněž slouží pro snížení hmotnosti, která je na Hoku sice o něco vyšší, ale stále se ve velikosti UK 8,5 Elevon těsně vejde pod hranici 290 gramů. Zároveň zde ale narážíme na jedinou zásadní nevýhodu této boty. Do otvorů v tlumení se totiž mohou chytat drobné kamínky, což není nic fatálního, ale v některých případech se může jednat o nepříjemné rozptýlení. Z toho důvodu bych Elevon nedoporučoval běžcům, kteří střídají běh po silnicích a zpevněných štěrkových cestách. Při použití ve městě a na asfaltových cestách byste ale na tento problém měli narazit spíše výjimečně.

Charakteristické vlastnosti

V oblasti tlumení nesmí chybět tradiční zakřivení, které podporuje plynulejší přechod do odrazu, takže v Elevonu, stejně jako ve většině bot značky Hoka One One, budete mít pocit, že vás bota do dalšího kroku doslova zhoupne. Tento pocit může být při prvním zkoušení lehce nezvyklý, ale drtivá většina běžců na to uvykne velmi rychle a nechce měnit za nic jiného. Kromě zakřivení zůstává tradiční i nízký drop, který má u Elevonu hodnotu pěti milimetrů. Celková výška tlumení v patní části je pak 31 milimetrů, což je zhruba o půl centimetru víc než výška mezipodešve u nejtlumenějších bot jiných značek.

Přepracovaný svršek

Zásadní proměny se dočkal i svršek. Ten je očesaný o všechny zbytečnosti a po celé ploše je tvořen pružnou strukturovanou síťovinou, která obepíná chodidlo jako druhá kůže. Pozor si dejte na správnou volbu velikosti, protože Elevon u některých typů chodidel nemusí odpovídat tomu, na co můžete být zvyklí: je třeba sáhnout po o polovinu menším čísle.

Střih svršku je poměrně prostorný a problém by neměli mít ani běžci s výrazněji vyšším nártem nebo širší příčnou klenbou. Na noze sedí Elevon velmi dobře a bezproblémová je i prodyšnost ve vyšší teplotách.

Silniční podrážka

Posledním prvkem je podrážka, která je v patní i přední části kryta tenkou a hladkou gumovou vrstvou, zatímco na středu boty je obnažena tlumicí pěna. Tento typ podrážky je u hoky poměrně běžný a velmi dobře funguje na jakémkoliv povrchu, se kterým se můžete ve městě a přilehlém okolí setkat. Hledáte-li botu, která bude univerzální na silnici i do terénu, pak bych vzhledem k použitému vzorku a již zmíněným zářezům raději zvolil do těchto podmínek určený Challenger ATR nebo jinou alternativu od dalších značek.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Hoka One One Elevon tréninkovou silniční botou, která neoslní mírou tlumení (jak spousta běžců od Hoky očekává), ale o to spolehlivěji podrží a stabilizuje vaše chodidlo a kotník. Z toho důvodu je tento model nejoblíbenější u běžců s vyšší hmotností a všech těch, kdo upřednostňují pevnost před měkkostí.