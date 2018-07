TEST: Dynafit Feline Up Pro je Ferrari mezi krosovými botami

Nejlepší závodní boty do terénu

V segmentu závodních bot do horského prostředí měl dlouhá léta monopol Salomon se svými S-LABovými modely. Není divu, modely Sense a Sense Ultra opravdu patří mezi absolutní špičku ve své kategorii, ale ani konkurence nespí a Salomon rozhodně není jedinou značkou, kterou je dobré mít v hledáčku. Jedna ze zajímavých novinek přijde už za pár týdnů v podobě Hoka One One Evo Mafate, ale na novinku číslo dvě, která je ještě zajímavější, si budeme muset počkat dokonce o něco déle.

Dynafit Feline Up Pro

Dynafit Feline Up Pro prémiová závodní bota do terénu hmotnost: 230 g (UK 8) drop: 4 mm podešev: Vibram Megagrip cena: 180 € klady: velmi nízka hmotnost při zachování solidní míry tlumení a vynikající ochrany chodidla

skvělé funkční vlastnosti při běhu v rychlém tempu

perfektní cit pro terén i techniku běhu zápory: vysoká pořizovací cena

svršek může být příliš úzký pro běžce s širším tvarem chodidla, nebo vysokým nártem

Tuto novinku má na svědomí německá značka Dynafit, která vlétla do světa trailového běhání teprve nedávno, ale s každým rokem ukazuje, že je potřeba s ní počítat. Až doposud v portfoliu Dynafitu chyběla bota takových kvalit, aby snesla srovnání právě s S-LABovými a dalšími top závodkami do horského terénu. Toto čekání ukončí novinka Feline Up Pro, která dorazí na pulty běžeckých obchodů začátkem příštího roku.

Proč vůbec psát o botě, která bude k zakoupení až za půl roku? Důvod je jednoduchý. Dynafit se rozhodl uvolnit testovací sadu s velkým předstihem a tak je možné Up Pro prozkoumat a případně vyzkoušet už nyní, abyste v zimě nekupovali zajíce v pytli. Možnost testování bude během léta a podzimu ve specializovaných běžeckých obchodech, které s Dynafitem pro příští sezónu počítají.

Prémiová závodka do hor

Vraťme se ale k botě samotné. Feline Up Pro zaujme už na první pohled svým agresivním designem laděným do červené a černé. Není to ale vzhled, co je na tomto modelu nejzajímavější. Ve srovnání s předchozími generacemi bot od Dynafitu došlo k výrazné proměně svršku, tlumení i podešve a výsledkem je extrémně lehká a přitom odolná bota, která je přímo stvořena pro rychlý běh v libovolně náročném terénu.

Unikátní odlehčená podrážka od Vibramu

Zásadní technologií, na které Up Pro stojí, je podešev Vibram Megagrip v provedení Lite Base. Na Megagripu samotném by nebylo nic převratného. Tato směs se u krosových bot používá už několik sezón a gumu se stejně dobrými vlastnostmi v oblasti přilnavosti a odolnosti budete hledat jen s velkými obtížemi. Guma je ale obecně těžký materiál a tak se na Up Pro můžete vůbec poprvé setkat s nanesením podešve na textilní základ. Tato konstrukce umožní o čtvrtinu lehčí provedení, takže výsledná hmotnost celé boty je velmi zajímavých 230 gramů ve velikosti UK 8. Nižší hmotnost se díky Lite Base provedení nijak neprojeví na životnosti podešve a jediné, čeho se osobně trochu bojím, je nižší odolnost proti proražení ostrým kamenem. O dostatečnou ochranu by se ale měla starat vyztužená tlumicí vrstva.

Tlumení na krátké až střední tratě

Od tlumení nečekejte žádný extra komfort, jako je tomu například u krosovek od Hoka One One. Přece jenom se jedná o extrémně lehkou botu určenou pro výkonnostní použití. To ale neznamená, že by Up Pro byly až přehnaně tvrdé a nepohodlné. Výška tlumení v oblasti paty i špičky je poměrně nízká, ale zároveň dostatečně vysoká na to, aby vás podržela i při delších horských závodech.

Dokážu si představit, že by se v Up Pro dal absolvovat i ultra trail, ale zde bude velmi záležet na tom, na jak nízké boty jste v současnosti zvyklí. Pro běžné smrtelníky vidím jako ideální vzdálenost závody do dvou hodin běhu. Občasné využití na rychlejším horském maratonu by nemělo představovat žádné potíže, ale zda si na takový závod Up Pro obout, bych se rozhodoval podle podílu asfaltu a technických kamenitých úseků na trati. Zde platí jednoduché a snadno předvídatelné pravidlo, že čím více asfaltu a kamenů, tím více budete mít v Up Pro obouchaná chodidla.

V čem je tlumicí vrstva naprosto perfektní, to je cit pro terén a dynamika při odrazu. Málokterá krosovka dnes dosahuje takové hbitosti a citlivosti, jako právě Up Pro. Nízká hmotnost a geometrie tlumení se čtyřmilimetrovým dropem se starají o naprosto přirozený pocit z běhu při rychlostech od šesti do tří minut na kilometr. Nižší drop společně s nižším tlumením pak vybízí k použití především při technice dopadu na střed chodidla, ale ani pataři by s touto botou neměli mít žádný zásadní problém.



Navrženy pro rychlost

Důraz na běh ve svižném tempu je patrný i z konstrukce svršku, který postrádá jakékoliv zbytečné prvky a je napnutý na poměrně úzkém kopytě. O utažení se místo tradičních tkaniček stará oblíbená rychlo stahovací šňůrka krytá lehkou síťovinou, aby nedocházelo k zachytávání přebytečné tkanice o kameny, nebo kořeny.

Vzhledem k tomu, že Up Pro je doma v horách, tak nesmí chybět robustně pogumovaný chránič prstů a obsázka po celém obvodu tlumicí vrstvy. Horní část svršku je pak ušita z lehké textilie, která by měla mít solidní životnost při zajištění co nejvyšší prodyšnosti v horkých letních dnech.

V oblasti svršku budete marně hledat jakékoliv pevné výztuhy a výjimku netvoří ani pata. Patní miska sice není úplně měkká, ale pro její zpevnění se používá pouze po vnějším obvodu tažený gumový pruh, který zajišťuje spolehlivé usazení chodidla i při strmém stoupání.

Úzký a přesný svršek

Tvar a střih Dynafitu Feline Up Pro je velmi úzký a odpovídá tradičnímu pojetí o závodní botě, kde jde komfort stranou na úkor maximální kontrole nad dopadem i v tom nejnáročnějším terénu. Běžci s užším tvarem chodidla nebudou mít absolutně žádný problém, ale v případě širší příčné klenby, nebo vyššího nártu doporučuji botu před zakoupením poctivě vyzkoušet.

Celkové shrnutí

Po obutí působí boty až neuvěřitelně stabilním a spolehlivým dojmem a doslova nutí běžce k rychlejšímu kroku. Rychlost a dynamika čiší z použité konstrukce ve velkém a překonávat své vlastní limity v horách i lehčích terénech je v Up Pro opravdu radost. Jestli ale hledáte pohodlnou botu pro běh na silnici i v terénu, která bude výborně tlumit a zajistí pevnou oporu pro kotník, pak se budete muset poohlédnout jinde. Dynafit Feline Up Pro je čistokrevná závodka, která uspokojí i ty nejnáročnější horské závoďáky a jejími jedinými nevýhodami je krkolomné jméno a vysoká pořizovací cena. Cena ale odpovídá dnešnímu standardu v oblasti prémiových závodních bot a je prakticky totožná jako u ekvivalentních modelů od Salomonu, Hoky a dalších značek.