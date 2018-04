TEST: Dvě nové závodky pro všechny, kdo si rádi užívají běh v terénu

Se závodními krosovkami to není jen tak, protože výrobci odjakživa bojují s jejich hmotností. Správná krosovka by totiž měla mít dostatečně pevný a odolný svršek pro dlouhodobé používání v blátě nebo mezi kameny a hmotnosti příliš nepomůže ani bezpodmínečně nutná agresivní gumová podrážka s vysokými kolíky.

Další vlastnost, která je pro většinu krosovek charakteristická, je přílišná „tupost“. Ta se projevuje zejména při snaze o vyšší rychlost, kdy bota klade odpor a přechod do odrazu není tak rychlý, jako můžeme být zvyklí ze závodních bot na silnici.

Lehký a prodyšný svršek

Ani jedna z těchto negativních vlastností se ale netýká zbrusu nových OT Comp od Salmingu ani legendárních X-talonů od Inov-8 ve verzi 210. Obě boty spadají do striktně výkonnostní kategorie a svůj potenciál nejlépe odhalí v tom nejtěžším terénu, který dokážete ve svém okolí najít.

Od většiny konkurence se nejvíce odlišují svrškem. Ten totiž u tohoto typu bot bývá obvykle vyroben z pevného nylonového vlákna, které je extrémně odolné. Důvod je jednoduchý. Nejčastějšími uživateli jsou orienťáci nebo účastníci extrémních překážkových běhů, kde jste bez odolného svršku nahraní. Trnitý hustník (podrost), špičaté klacky nebo ostré hrany překážek dokážou zničit botu velmi snadno a rychle, proto je nylon se svou pevností a odolností jasnou volbou. Tento materiál má ale i své nevýhody jako například vysokou pevnost (která znamená výrazné snížení komfortu uvnitř boty) nebo nízkou prodyšnost.

Pokud se tedy nechystáte na orientační běh nebo na Spartan Race a rádi byste nekompromisní botu do technického nebo rozbahněného terénu, která bude sedět na noze jako ulitá a která bude dostatečně lehká a prodyšná i pro běh ve vysokých letních teplotách, jsou OT Comp i X-Talon 210 boty přesně pro vás.

Svršek je v obou případech ušit z klasické síťoviny, která je lehká, velmi dobře prodyšná a kolem chodidla se natvaruje výrazně lépe než balistický nylon, Cordura a další zpevněné materiály. Vzhledem k vyšší pružnosti je navíc možné botu na noze mnohem víc stáhnout, aniž byste riskovali, že vás bude nepříjemně tlačit nebo škrtit.

Chybět samozřejmě nesmí výztuhy strategicky umístěné kolem prstů a na bocích. Ty jsou ale řešeny pouze formou 3D potisku, takže pro běh mezi kameny by to mělo bohatě stačit. Dostatečnou ochranu pro běh volným terénem však nečekejte.

Široký i úzký střih

Z hlediska střihu si to obě boty krásně rozdělily napříč celým spektrem. X-talon je spíše užší bota s interním označením šířky 2/5, tedy s druhým nejužším tvarem kopyta, které Inov-8 používá. OT Comp je oproti tomu výrazně širší, jak už ostatně můžeme být u Salmingu zvyklí.

Přihlaste se na desítku v Plzni Krásná trať s nevídaným rautem v cíli, to je Craft RUNGO běh Borským parkem. Pro začátečníky máme připravenu pětikilometrovou trať. Více zde.

Minimalistické tlumení

Dalším důležitým prvkem je tlumicí vrstva. Ta je v obou případech shodně minimalistická a maximálně uzpůsobená běhu v měkkém terénu a rychlém tempu. Těšit se tak můžete na boty s nejvyšším možným citem pro terén a pouze základní ochranou proti proražení ostrým kamenem nebo klackem. Do tvrdého terénu to tedy v sebězích nemusí být to pravé, ale krátké úseky mezi kameny obvykle neznamenají žádný zásadní problém. Jako stvořené jsou obě boty pro závody typu Velká Kunratická, Red Bull 400 nebo pro krátké přespolní běhy a běhy do vrchu.

Drop se pohybuje mezi třemi a čtyřmi milimetry a celková mohutnost mezipodešve je 16 milimetrů u Salmingu a pouhých devět milimetrů u Inov-8 (měřeno v oblasti paty). V současnosti není na trhu kromě barefootových bot příliš modelů, které by nabízely nižší vrstvu tlumení a vyšší kontakt s podkladem.

Úplný extrém představují především X-Talony, číslo 210 v názvu poukazuje na extrémně nízkou hmotnost (pro velikost UK8), kterou tento model má. Sedm milimetrů tlumení navíc se u OT Comp projevuje kromě lehce vyššího komfortu pro chodidlo zejména ve vyšší hmotnost, která je ale i tak stále velmi solidních 254 gramů ve velikosti UK 9.

Agresivní a nekompromisní podrážka

Posledním prvkem je podešev. Ta je postavena na vysokých kolících z velmi měkké směsi, které jsou pro tento typ bot neodmyslitelné. Tento typ podrážky se chová naprosto nekompromisně v měkkém trailu a velmi dobře si poradí i s během po mokrých kamenech, i s dalšími nástrahami, které na vás mohou v rozmoklém lese čekat.

Inov-8 si podrážky vyvíjí tradičně ve své vlastní režii a už v minulosti jsme se mohli opakovaně přesvědčit o tom, že v tomto směru není britské značce s kořeny ve fell runningu co vytknout. Ostatně, málokde potřebujete tak spolehlivý záběr jako v britských mokřadech. Výjimku netvoří ani X-Talon 210, na podrážku použitou u této boty je opravdu spoleh.

Salming pak vsadil na směs Michellin, na kterou můžeme v poslední době narazit u celé řady bot od Mizuna až po Salewu. I v tomto případě to je agresivní vzorek z velmi měkké gumy, který se doslova lepí k povrchu a nepodklouzne ani v náročných podmínkách.

Žádný asfalt

Jediné prostředí, kde obě boty shodně trpí, je asfalt. Malá kontaktní plocha a vysoká měkkost použitého materiálu mají za následek hned dvě negativní vlastnosti. Tou první je velmi nízká životnost a druhou pak nižší stabilita, protože vysoké kolíky se nemají do čeho zakousnout a pod hmotností běžce se mohou lehce kroutit. Krátké přeběhy nepředstavují zásadní problém, ale víc jak několik minut po tvrdém povrchu nebude ani v jedné z bot příjemný zážitek.

Salming OT Comp i Inov-8 X-Talon 210 jsou závodní boty do sněhu, bláta a měkkého podkladu obecně. Spolehnout se můžete na nekompromisní záběr a nízkou hmotnost spojenou s pro krosovky netypicky vysokou dynamikou. Nízká je naopak míra tlumení a ochrana chodidel, takže obzvláště těžším běžcům bych doporučil poohlédnout se po trochu jiné variantě.