TEST: Novou bundu od Compressportu si oblečete přes batoh

Sto deset gramů je spodní hranice toho, co může sportovní oblečení vůbec vážit. Už vzhledem k tomuto parametru je tedy jasné, že materiál, ze kterého je větrovka Hurricane ušitá, je extrémně tenký. To ovšem ještě neznamená, že nemůže poskytovat velice zajímavé funkční vlastnosti, jako například odolnost proti větru, dobrou prodyšnost a možnost sbalení do vlastní kapsy.

Lehkých a sbalitelných větrovek je ale na trhu celá řada. V čem se tedy Hurricane liší? Materiál jako takový je poměrně standardní a dal by se přirovnat například k známému Pertexu Quantum. Hlavní přednosti této tkaniny spočívají v extrémně nízké hmotnosti, solidní odolnosti proti oděru a maximální odolnosti proti větru. Za slabinu by se dala označit nízká odolnost proti promoknutí, ale tento zápor plnohodnotně vyvažuje vysoká prodyšnost umožňující využití i při intenzivním tréninku.

Povedená kapuce

První z věcí, kterou se Hurricane od svých konkurentů odlišuje, je zpracování kapuce. Ta má vyztužený kšilt a je velmi příjemně tvarovaná, což je v ostrém kontrastu oproti většině klasických beztvarých kapucí u podobných bund.

Strečová záda

Hlavní rozdíl však přichází při pohledu na zadní díl. Ten není ze stejného materiálu jako zbytek bundy, celá záda pokrývá jemná a pružná tkanina, kterou byste čekali spíše na tričku než u běžecké bundy.

Compresport Hurricane Ultralehká sbalitelná bunda hmotnost: 110 gramů cena: bunda - 3 800 korun vesta - 3 500 korun klady: strečový zadní díl umožní oblékání přes batoh

ultralehká sbalitelná konstrukce

povedená kapuce

odolnost proti větru zápory: vyšší pořizovací cena

bunda není nepromokavá

Tento typ konstrukce má hned několik důvodů. Prvním z nich je výrazné zvýšení prodyšnosti v zadní části bundy. Tenký neprofuk sice dýchá velmi slušně, ale s textilním zádovým dílem dosahuje bunda ještě lepších parametrů.

Hlavním důvodem pro použití pružného zádového dílu je ale možnost přetažení přes běžecký batoh. Batohy, které běžci nejčastěji používají, jsou totiž co do objemu relativně malé, bunda je tak schopná se roztáhnout a při zachování pohodlného střihu celý batoh z venku obepnout. Ve výsledku to tedy funguje tak, že pokud se chcete při běhu obléct, už nemusíte batoh sundavat ze zad. Stačí vylovit bundu z kapsy a jednoduše ji na sebe nandat i s batohem na zádech.

Střih jako takový je lehce upnutý, aby na vás bunda nepříjemně nevlála, a to platí i v momentě, kdy máte Hurricane oblečenou přes batoh. Zadní díl je lehce prodloužený, aby chránil oblast beder, a příjemné je i asymetrické vedení zipu, které zabraňuje nepříjemnému dření na krku a pod bradou.

Nevýhody?

Čekáte po výčtu pozitivních vlastností i nějakou nevýhodu? Během testování jsem objevil dvě. První z nich je nemožnost využití bundy pod těžším turistickým batohem. Textilie On/Off je totiž velmi jemná a obával bych se rychlého prodření zádového dílu. Nutno podotknout, že na tento účel není bunda určená, takže se nejedná o nevýhodu v pravém slova smyslu.

Okamžitě si ale všimnete druhého minusového bodu, tím je vyšší cena. Ta je ve srovnání s typově podobnými bundami téměř dvojnásobná. Hurricane se v provedení bundy s kapucí prodává za 3 800 korun, což je za větruodolnou bundu bez nepromokavé úpravy přece jen docela dost peněz.

Pokud se ovšem ve všech bundách výrazně přehříváte a otravuje vás neustálé zastavování kvůli tomu, abyste si sundali batoh a mohli se obléct, pak mohu tuto investici jedině doporučit. Preferujete-li raději vestu, pak vás potěší, že Hurricane se prodává buď jako bunda s kapucí, nebo jako vesta bez kapuce. Parametry a materiály jsou u obou variant totožné.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Compressport Hurricane kvalitně zpracovaná běžecká bunda s unikátní zádovou konstrukcí, kterou v tuto chvíli nepoužívá nikdo jiný na trhu. Klíčové výhody, za které si připlatíte, jsou lepší odvod potu a možnost nošení přes běžecký batoh. A k tomu připočítejte povedenou kapuci a vypasovaný atletický střih s prodlouženým zádovým dílem.