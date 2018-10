TEST: Skvělý podvozek, svršek pokulhává. Montraily v novém kabátě

Bota na první pohled nezaujme ani svou barvou potemnělé oblohy, ani žádným extrémem v jakémkoliv směru. Po nazutí je pohodlná a měkká jako silniční... tak co s tebou holka?

Podívám se na podrážku, na vzorek: doma jsi nejspíš v terénu, říkám si.

A je to tak, nerovnosti zvládáme společně v pohodě a v pohodlí. Sbíhám do drsnějšího měkkého nestabilního terénu, kde mě v kaši úplně nenechávají, ale vědět to, sáhnu přece jen po tvrdší botě.

Proto mířím zpět na lesní cestičku, kde si je mírný trailový vzorek více jistý. Tvrdší podklad s kamením, bez kamení? To je fuk, běží se dobře a pohodlí je skutečně srovnatelné s obuví pro běhání na silnici. A tak jdu zkusit i tu.

Nemýlím se, i tady jsme spolu doma. Obojživelníci nedělají rozdíly. Napadá mě, že toto jsou přesně ty boty, které budu brát sebou, až budu muset mít jen jedny jediné pro všechno. Například na dovolenou.

A ještě další pokus. Venku pro změnu neúprosně lije, ve mně však ožívá běžecký divočák, nazouvám testovaný pár a vybírám si oblíbený lesní okruh s množstvím bláta a s příležitostnými kalužemi, které probíhám středem.

Mokré boty mi při běhání nikdy nevadily, protože voda jimi vždy jen proteče a nohy se zahřívají během.

Columbia Montrail Caldorado III trailová objemová hmotnost: 241 g/ velikost 38 EUR drop: 8 mm cena: 3 499 korun klady: nízká hmotnost

ochrana špičky proti okopnutí kameny

množství prostoru pro prsty a příčnou klenbu

univerzální využití zápory: svršek hůře vysychá

Tady se ovšem poprvé a jedinkrát v Caldorado III zklamu. Těžko popsatelný hutnější svršek nabírá vody více, než jsem zvyklá u síťoviny ostatních běžeckých bot, déle tak trvá, než po nabrání kaluže vodu z obuvi vyčvachtám. Pocit vodou nasáknutých bot pak mírně přetrvává po zbytek běhu.

Doma boty peru a zrovna přihazuji i další páry. Všechny uschnou na balkoně o polovinu času dřív než testované Montraily. Caldorado III, jak název napovídá, je již třetí generace tohoto modelu. Já však vlastním pouze tuto, proto nemohu srovnávat, ale všímám si, že dvojky měly vzdušnější síťovinu. Klady nového svršku mi tedy zůstávají záhadou.

Tvar a vychytávky

Přední část boty je prostorná pro prst, dobře se tak hledá stabilita v terénu. Pro majitele úzkých chodidel by to však mohlo být až příliš, proto si na to dejte pozor. Boty však i při své měkkosti působí stabilně, dobře se to koriguje utažením tkaniček, nárt obepíná svršek na výbornou. Výhodou je také štědré krytí špice i ze stran proti okopnutí prstů kameny.

Naběhaly jsme spolu desítky kilometrů a při hodnocení se vracím opět k tomu, že velkým pozitivem této obuvi je její univerzálnost. Vycpané patní misky, měkká mezipodešev a vzorek, který podrží v terénu a zároveň neoddělá nohy při hodinovém běhu po silnici, je velkým přínosem pro všechny, kteří hledají pohodlnou trailovku na delší vzdálenosti či univerzální botu do terénu, jehož součástí jsou i přeběhy po asfaltu. To vše při nízké hmotnosti boty. Odpich v Caldorado III nehledejte, zato si užijete pohodlí na dlouhých výbězích.