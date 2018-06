Takhle mají vypadat chytré hodinky. Otestovali jsme Samsung Gear S2

Různé modely hodinek Samsung Gear se na trhu objevují již pár let, Samsung Gear S2 však přinášejí jednu zásadní novinku. Kulatý ciferník! Nemohu si pomoci, ale k hodinkám mi kulatý ciferník prostě sedí a Samsung Gear S2 se mi zalíbily hned na první pohled.

Vypadají skvěle

Gear S2 jsou k dispozici ve dvou variantách - Classic a Sport. Já měl k dispozici variantu Sport, která se kromě vzhledu od varianty Classic liší především silikonovým páskem, který je pro sportovní hrátky přece jen o něco výhodnější než kožený. Pouzdro hodinek je vyrobeno z kvalitních materiálů (kov, sklo) a je to na nich poznat na první dotek. Přesto nejsou nijak zvlášť těžké, například takové Garmin Fenix 3 váží skoro dvakrát tolik.

Nejvíce jsem však byl unešený z kvality displeje. Jakmile jsem vyzkoušel několik povedených ciferníků, úplně mi z nich spadla brada. Použitý Super AMOLED displej je kontrastní se skvělými barvami a dostatečným rozlišením, grafika na něm vypadá opravdu skvěle. Sluší mu především ručičkové ciferníky, které simulují klasické mechanické hodinky, je to úplně jiná káva než úsporné e-ink displeje, jako mají Pebble nebo některé sporttestery Garminu. Odvrácenou stranou nádherných barev je však mnohem nižší výdrž baterky.

Displej je dotykový a reaguje snad nejlépe, co jsem kdy na hodinkách viděl. Kovová luneta kolem displeje je navíc otočná a lze ji využívat k ovládání či procházení menu. Toto řešení se mi moc líbí. Spodní strana hodinek je pak vyhrazena pro optický senzor tepové frekvence.

Bez telefonu ani ránu

Samsung Galaxy Gear S2 můžete plnohodnotně využívat s jakýmkoliv Android telefonem, který splňuje minimální požadavky na verzi operačního systému a velikost paměti, nejste tedy závislí na telefonech Samsung, jako tomu bylo dříve. Já hodinky testoval ve spolupráci s telefonem Sony Xperia Z5, kde stačilo nainstalovat speciální aplikaci a komunikace s hodinkami fungovala bez problémů. Spousta notifikací, kalendář, ovládání hudby, hovory či ovládání spouště fotoaparátu nedělalo této dvojici žádný problém.

Telefon hodinky k plnohodnotnému fungování prostě potřebují. Z telefonu provádíte nastavení, instalujete přímo do hodinek dodatečné aplikace nebo měníte vzhled. A jelikož samotné hodinky nemají GPS, spousta funkcí využívá GPS z vašeho telefonu. Bez mobilu se mi na hodinkách nepodařilo změnit dokonce ani čas.

Gear S2 pohání operační systém Tizen vyvíjený přímo Samsungem. Aplikací, které do hodinek můžete nainstalovat, zatím není tolik (jako například pro mobilní telefony), ty základní tu ale najdete.

Sportujeme s Gear S2

Využití hodinek pro sport je závislé právě na aplikacích. Už v základu tu najdeme specializovanou aplikaci S Health, ve které se sjednocují funkce fitness náramku a sporttesteru. Počítá kroky, monitoruje tep, sleduje, kolik jste spálili kalorií, slouží k evidenci pitného režimu. Když jste aktivní, pochválí vás, a pokud se moc nehýbete, dá vám to najevo. Všechna data vám pak zprostředkuje v přehledných statistikách a grafech.

Samsung Gear S2 kompatibilita: telefony s Android 4,4 a 1,5 GB RAM

telefony s Android 4,4 a 1,5 GB RAM hmotnost: 47 g

47 g displej: 1,2" 320x320 Super AMOLED

1,2" 320x320 Super AMOLED ochrana: Gorila Glass 3

Gorila Glass 3 vodotěsnost: IP68

IP68 senzory: tep, gyroskop, akcelerometr, barometr, senzor okolního osvětlení

tep, gyroskop, akcelerometr, barometr, senzor okolního osvětlení konektivita: Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Bluetooth, Wi-Fi, NFC paměť: 4 GB

4 GB baterie: 250 mAh

250 mAh výdrž: 2 - 3 dny

2 - 3 dny cena: 7 800 korun klady: zpracování

displej

odolnost proti vodě a prachu

bohaté funkční vypavení zápory: výdrž

absence vestavěné GPS

Při běhání vám změří bez telefonu tep pomocí senzoru přímo ze zápěstí a vzdálenost změří alespoň podle pohybového čidla. Není to sice příliš přesné, při desetikilometrovém běhu byl rozdíl oproti GPS jeden kilometr, ale pro základní orientaci to poslouží. Snímač tepové frekvence byl naopak stejně přesný jako hrudí pás. Pokud s sebou budete mít i mobilní telefon, můžete využít jeho GPS. K tomu poslouží například aplikace Nike+ nebo Runkeeper, které zobrazí všechna důležitá data při běhu přímo na displeji hodinek a vaše výběhy pak synchronizuje přímo se servery Nike nebo Runtastic. Populární Endomondo, na kterém fungují naše RUNGO výzvy, tu ale chybí.

Za pozornost stojí také mapy. Já osobně totiž nejraději ze všeho běhám (i chodím) místy, kde jsem nikdy nebyl. A v takových případech se hodí mapové podklady HERE, které rovnou ze zápěstí napoví, kde se nacházím (opět je potřeba mít připojený telefon s GPS) a kudy se vydat dál. Je to šikovnější než neustále vyndávat telefon z ledvinky či pouzdra na ruku.

Výdrží kolem dvou dnů

Jak jsem již zmínil, daní za nádherný displej s technologií Super AMOLED je oproti chudšímu e-ink menší výdrž. Přestože Samsung do hodinek implementoval spoustu úsporných funkcí jako například možnost automatického zhasínání displeje podle pohybu vaší ruky (a musím uznat, že i přes počáteční nedůvěru to funguje skutečně dobře) nebo možnost využití úsporné grafiky ve stand by módu, nevydržely mi hodinky na jedno nabití většinou ani dva dny. A i když bezdrátová nabíječka s magnetickým uchycením hodinek je tak malá, že ji můžete bez problémů nosit v kapse, neustálé dobíjení další elektroniky asi nikoho nepotěší.

Samsung Gear S2 jsou skvělé hodinky. Plnohodnotný sporttester s GPS sice nahradit nedokáží, pokud však hledáte chytré hodinky jako prodlouženou ruku k vašemu telefonu, nemají (s přihlédnutím k současným technologickým možnostem) k dokonalosti daleko. Jsou svižné, elegantní a díky aplikacím jsou jejich možnosti bohaté. Výrobce si dal na uživatelském prostředí a ovládání záležet a rozdíl v celkovém dojmu mezi těmito hodinkami a levnými hodinkami z Číny je asi jako mezi tvrdým rohlíkem a kaviárem.