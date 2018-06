TEST: Chytré hodinky Pebble Time potěší funkcemi, vzhledem budí vášně

Jak to všechno začalo

O hodinkách Pebble můžete slýchat již od roku 2012, kdy odstartovala první kampaň na serveru Kickstarter, která si dala za cíl vybrat finanční prostředky na jejich výrobu. První verze byla z plastu, pouze s černobílým displejem a omezenou pamětí pro aplikace. Zájem lidí byl ale tak velký, že to překvapilo i samotnou firmu, která za hodinkami Pebble stojí. Objednávky nestíhala odbavovat.

Pebble zaujaly uživatele hned v několika směrech. Jednak chytře vyřešeným ovládáním a uživatelským rozhraním, které je vytvořeno přesně na míru potřebám hodinek s malým displejem. Funguje mnohem lépe, než kdyby se vzalo rozhraní z mobilního telefonu a přeneslo se na malý displej na zápěstí. Díky e-ink technologii, kterou využívají například elektronické čtečky knih (nebo některé sporttestery od Garminu jako například Fenix 3 nebo Vivoactive) je zajištěna vynikající čitelnost na slunci a především rozumná výdrž. Konec každodennímu nabíjení, Pebble při běžném používání vydrží pět dní a více. V neposlední řadě si získaly oblibu díky otevřenosti (podpora jak iOS, tak Androidu, stejně jako otevřenost k vývojářům třetích stran na dalších platformách) a rychle rostoucímu počtu aplikací, které na ně můžete nainstalovat.

Nové hodinky Pebble Time

Všechny tyto výhody si zachovávají i Pebble Time, které jsme měli možnost v redakci otestovat. Přinášejí nový vzhled v retro stylu, který je mezi uživateli poměrně kontroverzní. Musím uznat, že ani mě jejich obdélníkový tvar s širokým rámečkem příliš neuchvátil. Na druhou stranu materiály (kombinace kovu a plastu) a zpracování jsou na vynikající úrovni. Navíc jsou dnes na výběr již i další varianty, luxusní Pebble Time Steel a kulaté Pebble Time Round, které zaujmou i konzervativnější uživatele, jako jsem já.

Oproti první verzi Pebble přinášejí Pebble Time barevný displej (opět úsporný e-ink), větší paměť a vylepšený software uvnitř hodinek. Jejich největší síla spočívá ve variabilním nastavitelném ciferníku, notifikacích z mobilního telefonu a v obrovské spoustě nejrůznějších aplikací, které dokáží snad úplně vše, co si u hodinek dokážete představit. Od objednávky odvozu přes službu Uber, zadání poznámek do Evernote, zobrazení map až třeba po ovládání GoPro kamery, hraní her a tisíce dalších věcí. Nás samozřejmě zajímalo především využití z hlediska sportování a monitoringu denní aktivity.

Pohlídají spánek, denní aktivitu a s mobilem i běh

Pebble Time kompatibilita: iOS, Android

iOS, Android vodotěsnost: 3 ATM

3 ATM displej: barevný e-ink, Gorilla Glass

barevný e-ink, Gorilla Glass výdrž: až 7 dní

až 7 dní hmotnost: 42,5 g

42,5 g cena: 4 699 korun klady:

- výdrž

- množství aplikací

- displej čitelný na slunci zápory:

- absence GPS

- chybí čeština

Tak jako prakticky všechny fitness náramky obsahují i Pebble Time akcelerometr, díky němuž dokáží počítat kroky nebo analyzovat spánek (podle toho, jak moc se v noci převalujete). Z těchto údajů pak lze odhadnout i spálené kalorie nebo nachozené kilometry. Všechny naměřená a spočítaná data pak naleznete v aplikaci Pebble Health. Další kouzla s hodinkami lze opět provádět díky aplikacím. Za pozornost stojí například iSmoothRun, která dokáže ve spolupráci s mobilním telefonem nejen zaznamenat váš běh (a na displeji hodinek při běhu zobrazit informace, které potřebujete), ale především následně nahrát data do mnoha populárních služeb jako Runkeeper, Strava, Nike+, Garmin Connect a další.

Sportovních aplikací je mnohem více, většinou ale vyžadují, abyste s sebou měli při běhání ještě mobilní telefon (stejně jako zmiňovaná iSmoothRun), jehož prodlouženou rukou hodinky jsou a díky kterému dokáží využívat i data z GPS. Samotné hodinky totiž GPS jinak nemají.

Další Pebble novinky přicházejí

V současné době se na trh hrnou nové Pebble produkty, které opět na Kickstarteru čekají, až se seženou peníze na jejich výrobu. Chystají se hodinky Pebble 2 a Pebble Time 2, které přinesou větší displej, celodenní monitoring srdečního tepu pomocí optického snímače ze zápěstí nebo třeba mikrofon. Pro nás běžce bude ale možná úplně nejzajímavější Pebble Core, což je miniaturní zařízení bez displeje s operačním systémem Android, které obsahuje GPS a 3G síť. Běh zaznamená včetně trasy i bez mobilního telefonu, pomocí něhož však následně data můžete stáhnout a nahrát do své oblíbené služby. Dokáže přehrávat hudbu ze Spotify nebo jedním tlačítkem přivolat pomoc v nouzi. Díky otevřenosti, která je Pebble vlastní, si ho ale můžete upravit i ke spoustě dalších úkolů. Samotný Pebble Core vyzývá „hackněte si mě“.

Tak jako v předchozích kampaních je i ta probíhající veleúspěšná. V době psaní tohoto článku byl požadovaný cíl jeden milion dolarů překročen již devětkrát. Určitě se tedy máme opět na co těšit.