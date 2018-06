TEST: Chytrý náramek Samsung Gear Fit 2 sám pozná, kdy jdete běhat

Pořídit sporttester, nebo chytré hodinky? Tuto otázku si klade hodně sportovců, kteří se poohlížejí po novém přístroji na měření rychlosti, vzdálenosti a fyzické aktivity. Zatímco sporttestery jsou zpravidla mnohem lepší, co se použití při sportu týče, chytré hodinky lákají na intenzivní propojení s chytrým telefonem a civilnější vzhled. Novinka Gear Fit 2 od Samsungu není ani sporttester, ani klasický smartwatch, ale svými funkčními vlastnostmi leží na pomezí těchto dvou kategorií.

Elegantní design

Na Fit 2 vás nejprve zaujme jednoduchý design sestávající z tenkého, na omak velmi příjemné pásku a zakulaceného dotykového AMOLED displeje. Právě displej odlišuje Fit 2 od konkurence nejvíce, protože po rozsvícení nabízí tak vysokou ostrost a živé barvy, že mu jakýkoliv jiný sporttester a většina chytrých hodinek mohou jenom závidět. Displej je navíc chráněný třetí generací ochranného skla Gorilla Glass, které zaručí vysokou odolnost proti poškrábání a prasknutí.

Na ruce sedí hodinky velmi příjemně a i díky nízké hmotnosti (30 gramů) ani nevíte, že je máte. Majitele a zejména majitelky drobných zápěstí potěší i možnost pořídit variantu s kratším řemínkem. Kromě velikosti si můžete vybrat i barvu řemínku. V současné době je na trhu modrá, černá a fialová varianta. Možnost výběru délky řemínku platí ve všech třech případech.

Optické měření tepu

Dalším důležitým prvkem je optický senzor pro měření srdeční frekvence bez nutnosti používat hrudní pás. Při běžném nošení se optika spustí každých deset minut a pravidelně měří váš tep 24 hodin denně. Pokud se Fit 2 přepne do režimu sportovní aktivity, měření tepu začne fungovat nepřetržitě a poskytuje reálná data po celou dobu fyzické aktivity.



Jak už to u optických senzorů bývá, i tentokrát je bohužel potřeba počítat s horší přesností a pomalejší odezvou. Zatímco během běžného nošení se přesnost Gear Fitu dá srovnat s měřením hrudním pásem nebo optickými alternativami od Garminu nebo Fitbitu, v průběhu intenzivní zátěže přesnost výrazným způsobem kolísá a na zobrazované hodnoty se nedá příliš spoléhat.

GPS

Atributem, který není na první pohled patrný, ale který bude pro spoustu zájemců zásadní, je přítomnost GPS pro přesné měření vzdálenosti a rychlosti. I když Gear Fit 2 na první pohled připomíná klasické chytré hodinky, posouvá přístroj GPS senzor mimo tuto kategorii a řadí ho na pomezí chytrých hodinek a klasických sporttesterů. S Gear Fit 2 už s sebou nebudete muset nosit mobilní telefon, abyste si mohli běh, jízdu na kole nebo cvičení v posilovně přesně zaznamenat. Hodinky vše zvládnou naprosto samy a po následném spárování s telefonem pošlou všechna data do vašeho tréninkového deníku.

Ovládání při sportu

Gear Fit 2 chytrý náramek značky Samsung voděodolný: NE 24/7 monitoring: ANO vibrace: ANO senzory: GPS, optický snímač tepu, krokoměr konektivita: Bluetooth výdrž: 9 hod (GPS)/ 4 dny cena: 4 990 korun klady: elegantní design a kapesní rozměry

nádherný AMOLED zakřivený displej s jasnými a ostrými barvami.

GPS sensor

optické měření tepu zápory: náramek není zcela voděodolný

nízká výdrž baterie

automatické zhasínání a dotykový displej výrazně znesnadňují ovládání při sportu

Celková konstrukce a uživatelské rozhraní však odpovídá spíše použití při běžném nošení než při sportu. Problém představuje především displej, který se kvůli úspoře baterie automaticky vypíná a rozsvítí se pouze tehdy, když zvednete ruku, abyste se na hodinky podívali. Při běhu ovšem tento mechanismus nefunguje zcela spolehlivě, klidně se může stát, že budete rukou máchat jako zběsilí, ale displej zůstane vypnutý a pomůže jedině stisknutí jednoho z bočních tlačítek.

Pokud vás zajímají pouze celková data a při tréninku nemáte potřebu sledovat údaje o rychlosti, vzdálenosti nebo spálených kaloriích, nebude to zásadní problém. V opačném případě to však s Gear Fit 2 nebude ani zdaleka optimální.

Druhou nevýhodou, která při použití během sportu vyplave na povrch, je dotykový displej. Ten se v klidových situacích ovládá velmi pěkně a poskytuje slušnou odezvu. Při běhu je ale spíše k vzteku. Pokud nevěříte, pak si na tyto řádky jistě vzpomenete, až se budete při běhu marně snažit hodinky ovládat.

Voděodolnost

Jednou z nejslabších stránek náramku je odolnost proti vodě, která je u sportovního použití často zásadní. S Gear Fit 2 se sice nemusíte bát každé kapky vody nebo stékajícího potu, ale na plavání můžete zapomenout a problém by mohla představovat i horká sprcha.

Automatické spuštění aktivity

Tyto nevýhody by ovšem mohla alespoň částečně vyvážit velmi povedená funkce, kterou je automatické rozpoznání a spuštění aktivity. Celý proces funguje tak, že nemusíte předem nic spouštět ani nastavovat a v momentě, kdy se rozeběhnete nebo rozjedete, hodinky samy od sebe pohyb rozpoznají a spustí záznam patřičné aktivity. Samozřejmostí je ukončení a vyhodnocení záznamu v momentě, kdy se zastavíte. Díky tomu už nemusíte na nic myslet, stačí mít hodinky jednoduše na ruce, abyste měli na konci dne záznam o všech svých sportovních aktivitách pěkně na jednom místě.

Jednotlivé aktivity lze samozřejmě spouštět i manuálně, v takovém případě si navíc můžete nastavit některý z široké palety cílů (na výběr je udržení zadaného tempa, spálení určitého počtu kalorií nebo uběhnutí vzdálenosti). Podobně jako některé ze sportovních aplikací (Endomondo, Runkeeper, Nike+ a další...) umí i Gear Fit 2 číst průběžné informace do připojených Bluetooth sluchátek, abyste se na displej vůbec nemuseli dívat.



Hudba i měření denní aktivity

Se sluchátky úzce souvisí i interní 4GB úložiště, do kterého si můžete nahrát hudbu, kterou vám hodinky následně přehrají. Kromě úložiště disponují Gear Fit také vestavěnou aplikací Spotify, ale pro její použití musí být bohužel propojené s mobilním telefonem.

Kromě měření sportovní aktivity je samozřejmostí i 24/7 monitorování denní aktivity a spánku. Díky tomu vám hodinky v průběhu dne ukazují, kolik kroků jste udělali, kolik pater schodů už máte v nohách, jak dlouhý a kvalitní byl váš spánek nebo jaká je vaše průměrná tepová frekvence.

Propojení s chytrým telefonem

Neodmyslitelnou funkcí každých chytrých hodinek je dnes propojení s chytrým telefonem. To nechybí ani u Gear Fit 2 a díky němu můžete na hodinkách vidět vybrané notifikace ze svého telefonu. Mezi nejužitečnější patří upozornění na příchozí hovor nebo SMS, ale nechybí ani notifikace kalendáře nebo nejrůznějších aplikací.

Samsung Gear Fit 2 úzce komunikuje s aplikací S health a v Galaxy Store si můžete stahovat nejrůznější miniaplikace nebo vytvářet vlastní vzhled ciferníku. I vzhledem k tomu, že náramek běží na operačním systému Tizen (který si vyvíjí sám Samsung), není množství dostupných aplikací tak vysoké jako u konkurenčního Androidu. Dá se však očekávat, že počet instalovatelných aplikací se bude v následujících měsících výrazně zvedat. Na rozdíl od svého předchůdce je druhá generace Gear Fit kompatibilní nejen se samsungy, ale s každým Android zařízením (ve verzi 4.4 a novější). Podpora Apple produktů bohužel i nadále chybí.

Životnost baterie

Zásadní otázkou je životnost baterie. Výrobce uvádí až 9 hodin se zapnutou GPS, což je velice slušná výdrž, ale reálně bude potřeba počítat s hodnotou o něco nižší. Pokud je GPS vypnutá, měly by hodinky vydržet ke čtyřem dnům, ale i tady to bude o něco méně. Budete-li pravidelně využívat všechny dostupné funkce a propojení s telefonem, nečekejte, že by Gear Fit 2 vydržel na jedno nabití déle než dva dny.



Samotné nabíjení je ale velmi rychlé, probíhá připojením hodinek na dokovací stanici zakončenou USB kabelem. S pomocí této stanice se dá Gear Fit 2 nabít za méně než hodinu buď z počítače, powerbanky nebo (disponujete-li USB redukcí) přímo ze zásuvky.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Samsung Gear Fit 2 velmi elegantní a vizuálně povedený náramek kapesních rozměrů, který toho zvládá opravdu hodně a svými funkcemi se vyrovná většině konkurenčních přístrojů na trhu. Jeho uživatelské rozhraní v čele s dotykovým displejem nicméně řadí tyto hodinky spíše pro každodenní nošení s občasným použitím při sportu.

Hledáte-li přístroj vhodný pro každodenní trénink, doporučuji se poohlédnout po některém z čistokrevných sporttesterů, jimž se Gear Fit 2 rovnat nemůže. Na druhou stranu přináší Gear Fit 2 mnohem širší paletu funkcí a možnost využití ve větším množství situací. A co je možná nejdůležitější, dá se bez problémů nosit, i když na sobě zrovna nebudete mít sportovní oblečení.