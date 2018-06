Chytré švihadlo, co kreslí čísla do vzduchu a ze skákání dělá výzvu

Smart Rope se podobně jako spousta jiných neotřelých nápadů narodilo na serveru Kickstarter, kde si ho lidé mohli koupit ještě předtím, než bylo vůbec vyrobeno. Nápad a prezentace prototypu zaujala více než dva tisíce lidí, kteří dohromady zaplatili 193 tisíc dolarů a trojnásobně překonali hranici, kterou jeho autoři potřebovali k zahájení výroby. Vše se tedy podařilo, výroba se rozjela a díky tomu si ho nyní, o dva roky později, může pořídit kdokoliv.

Asi málokoho překvapí, že Smart Rope dokáže počítat, kolik toho přes něj naskáčete. To totiž dokážou i levná švihadla, která k tomu většinou využívají pohybová čidla v rukojeti. Smart Rope na to však jde trochu jinak, využívá magnetického senzoru, který počítá, kolik otáček provede konec rukojeti. Ten je opatřený poctivými ložisky a i díky nim se přes švihadlo skáče opravdu dobře. Specialitou Smart Rope však je, že s naměřenými daty dokáže dále pracovat.

Asi nejvíce mi spadla brada, když mi švihadlo při skákání začalo před očima do vzduchu vykreslovat čísla počtu mých přeskoků. Za plného denního světla sice čísla nejsou příliš vidět, jakmile se ale trochu zešeří, funguje to skvěle. Mohou za to diody, které jsou umístěny uprostřed poloprůhledného kabelu, přes který se skáče, a které jsou řízené procesorem v rukojeti. V klidu jsem se mohl soustředit na techniku a výdrž a úspěchy svého počínání jsem měl neustále před očima. S technikou to totiž ostatně ze začátku nebylo zrovna jednoduché, neboť před začátkem testování jsem skákal přes švihadlo naposled asi před 20 lety. Každou chvíli jsem si ho přišlápl nebo mě švihlo do zadku, jako by mě chtělo potrestat za mé lajdáctví. Zlepšení ale přišlo rychle a já postupně vyladil grif v rukou, výšku i frekvenci výskoků a už při třetím švihadlovém tréninku jsem si připadal jako Rocky.

Vykreslením čísel do vzduchu to ale nekončí. Napočítané skoky si Smart Rope ukládá do své vnitřní paměti (vejít by se do ní mělo až 100 švihadlových cvičení) a následně je dokáže při nejbližší příležitosti odeslat do mobilního telefonu přes Bluetooth. V telefonu je potřeba pouze nainstalovat speciální aplikaci SmartGym, která je jakýmsi tréninkovým deníkem a trenérem v jednom. Poradí vám, jak skákat (kolik sérií po kolika skocích), a bude vás odměňovat za dosažené cíle. Spočítat dokáže spálené kalorie, kolik času jste strávili cvičením nebo jak rychle skáčete (počet přeskoků za minutu). Navíc vás zařadí do žebříčku mezi ostatní uživatele Smart Rope a vy tak můžete skákat proti celému světu. K tomu, abyste se „proskákali“ do nejlepší 50 v daný den, stačilo v době testování něco málo přes tisíc přeskoků, a to je docela fajn motivace. Aplikaci navíc můžete propojit s Facebookem a porovnávat s výsledky svých přátel.

Já jsem si skákání oblíbil docela rychle. Hlavně v momentech, kdy se mi prostě nechtělo jít běhat nebo jsem potřeboval ušetřit čas. Vzít švihadlo a jít si na půl hodiny zaskákat je mnohem snazší než se opět proplétat mezi domy stále stejnou trasou na sídlišti, obzvlášť když zrovna není nejlepší počasí. Rychle jsem sice přišel na to, že v bytě mám všude nějaký lustr nebo překážející nábytek, ale odskočit si na chvilku ven před barák mi vlastně nevadilo.

Pokud bych měl Smart Rope něco vytknout, bylo by to snad jen kroucení kabelu, přes který se skáče, pokud jsem ho skladoval ve smotané poloze. Nějakou dobu pak trvá, než se pořádně narovná, a při cvičení mi to trochu vadilo. Smart Rope jsem pak raději vždy někam pověsil, čímž se problém vyřešil. Trochu zklamáním je také vysoká cena, které je přece jen řádově vyšší než u obyčejného, „hloupého“ švihadla a která mnoho lidí nejspíš odradí. Pokud ale pro svůj trénink chcete vždy to nejlepší a jste tak trochu hračičkové, pak vás Smart Rope nejspíš nezklame.