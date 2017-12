TEST: Váha Fitbit Aria 2 pohlídá vaše hubnutí i množství tuku v těle

Vypadá jako designový doplněk do bytu. Čisté sklo ve dvou odstínech bílé nebo černé barvy s kulatým displejem uprostřed vypadá zkrátka dobře a váhu doma rozhodně nemusíte schovávat pod postel. Vlastně není ani moc velká, šířka a délka váhy je jen 31 centimetrů.

Je napájena třemi klasickými AA tužkovými bateriemi, které jsou také standardně součástí balení. Po prvním zapnutí je potřeba spárovat ji s vaším Fitbit účtem na internetu, kam se vám budou průběžně ukládat data. Nastavení váhy a párování se provádí pomocí Bluetooth a aplikace v mobilním telefonu. Celý proces je velmi jednoduchý a za pět minut je vše připraveno. Aplikace je dostupná jak pro iOS a Android, tak i pro Windows 10.

Výhodou chytré váhy je, že dokáže zaznamenávat data pro více uživatelů. Pozná to samozřejmě právě podle jejich váhy. Každý uživatel si ke svému profilu navíc může vybrat jednoduchou ikonku, kterou mu váha na konci měření ukáže, čímž potvrdí, že správně rozpoznala daného uživatele. A data odesílá přes WiFi rovnou na server Fitbitu.

Pokud by se náhodou stalo, že váhu používá více lidí s velmi podobnou hmotností, požádá vás o pomoc s identifikací a nechá vás po zvážení vybrat správnou ikonu k vašemu účtu.

Fitbit Aria 2 rozměry: 31,2 x 31,2 cm

31,2 x 31,2 cm počet uživatelů: 8

8 konektivita: Bluetooth, WIFI

Bluetooth, WIFI naměřená data: hmotnost, tuk v těle, BMI, svalová hmota

hmotnost, tuk v těle, BMI, svalová hmota cena: 3 490 korun

klady:

- jednoduché nastavení

- skvělá mobilní aplikace

- přesné měření zápory:

- vyšší cena



Kromě hmotnosti vám váha zobrazí odhad množství tuku v těle, jakmile si spustíte mobilní aplikaci nebo se podíváte na svůj účet na webu, můžete si prohlédnout také svalovou hmotu nebo index BMI. Díky tomu, že jsou všechna data ukládána na serveru, můžete sledovat trendy a to, jak plníte cíle, které jste si stanovili.

Pokud používáte navíc i nějaký náramek nebo hodinky od Fitbitu, máte všechna data na jednom místě a celé to vlastně do sebe začne skvěle zapadat. Pomocí hodinek můžete sledovat výdej kalorií formou celodenní aktivity (nachozené kroky nebo sportovní aktivity) a na váze následně můžete sledovat, jaký efekt to ve výsledku má. Přímo v aplikaci pak můžete také zadávat příjem potravy či pitný režim, a pokud jste na to dostatečně zodpovědní a pečliví, můžete mít kompletní přehled o příjmu a výdaji všech kalorií.

Aplikace se vás snaží motivovat pomocí virtuálních odměn a drobných rad. Naměřenou hmotnost také můžete přímo z aplikace sdílet na sociální sítě nebo třeba někomu poslat přes libovolnou komunikační aplikaci formou obrázku.

Vlastně nejvíce se mi na Fitbitu líbí, jak vše zapadá do sebe. Přehledná aplikace a služby do sebe integrují data z hodinek, váhy i tréninkových služeb a já tak mám pocit, že se o mě Fitbit opravdu stará. A je jedno, jestli trénujete na závod, snažíte se zhubnout nebo chcete kontrolovat pitný režim. Každý je jiný a každý si může najít svůj cíl.

Váha Fitbit Aria 2 se prodává za cenu necelých 3 500 korun, což není zrovna málo. Konkurence se však v této cenové kategorii pohybuje také. Například dříve testovaná váha iHealth nebo ještě bezmála o tisícovku dražší Index od Garminu.