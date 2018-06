TEST: LED Lenser SEO7R je vymazlená čelovka

Silné světlo a absolutní svoboda nastavení jsou to, co jsem si na nejvyšším modelu série SEO od Led Lenseru zamiloval hned při prvním výběhu. Plynulou regulací si totiž můžete nastavit jak šířku světelného kuželu, tak intenzitu světla. V jednu chvíli máte široké světlo přímo pod nohama, o jeden pohyb ruky později už sledujete situaci 130 metrů před vámi.

Maximální světelný tok čelovky je 220 lumenů, ale zcela plynule si ho můžete snížit na hodnotu, která vám bude vyhovovat více. Regulaci lze provádět poměrně jednoduše přímo v terénu s čelovkou na hlavě, nic složitého. Úpravu světelného toku ovšem může čelovka dělat i zcela sama.

Jednou z nejzajímavějších vlastností je totiž funkce SMART Light Technology, která využívá světelného čidla reagujícího na odražené světlo a podle něho dokáže upravit intenzitu svitu bez vaší asistence. Světlo se v tomto režimu (který lze vypnout) mění pozvolna a s určitým zpožděním, takže si této regulace v terénu možná ani nevšimnete. Přesto dokáže ušetřit cennou energii. Trochu mě však překvapilo, že i se zcela zakrytým čidlem svítila čelovka o malinko slaběji, než je její standardní maximální režim.

Světelný kužel je nádherně hladký se studenou barvou světla. V případě nastavení světelného kuželu do šířky prosvítá trochu světla i kolem čočky, čímž vytváří odlesky na kraji periferního vidění, proto jsem si při běhu občas myslel, že mě pronásledují nějací zlí duchové. Možná je to schválně kvůli lepší motivaci do intervalových tréninků, ale já raději po čase kužel mírně zúžil, aby prosvítání zmizelo.

Led Lenser SEO 7R svítivost: 220 Lumenů krytí: IPX6 dosvit: 130m váha: 93g napájení: li-ion/3xAAA maximální výdrž: 5h cena: 2 200 Kč

Kromě dvou pevných režimů, jednoho automaticky regulovaného a blikačky obsahuje SEO7R také červenou diodu, která je ideální například pro týmové porady, kdy se můžete podívat parťákům do tváře, aniž byste je připravili o zrak.

O napájení se stará dodávaný Li-Ion akumulátor, který v případě nouze klidně můžete vyměnit za tři běžné mikrotužkové baterky (AAA). Akumulátor má sice kapacitu jen 880 mAh, ale i když si zapomenete standardně přibalenou nabíječku doma, díky univerzálnímu microUSB konektoru ho bez problémů nabijete například nabíječkou od mobilního telefonu.

Výdrž na maximální neregulovaný režim s kvalitními baterkami je udávána na pět hodin. Ale tou dobou už zdaleka nebude svítit tak intenzivně jako s plně nabitým akumulátorem, neboť světelný tok klesá plynule s ubývající kapacitou baterky. Na plně nabitý Li-Ion akumulátor vydržela baterka svítit v maximálním režimu dvě a půl hodiny. Poté se vypnula a zanechala mě v naprosté tmě (dokud jsem čelovku znovu nezapnul a nepřepnul na nižší režim). Docházející kapacitu však indikuje čelovka dopředu pomocí červené diody.

Pozornost si zaslouží gumový pásek čelovky, který je na dotek velmi příjemný, obsahuje antibakteriální úpravu (ionty stříbra) a jednoduše se utahuje do požadované velikosti. Jedna z přezek navíc obsahuje integrovanou karabinu, takže čelovku v případě potřeby připnete třeba na opasek.

Podle mé kuchyňské váhy je hmotnost čelovky 91 gramů včetně pásku a Li-Ion akumulátoru. Kvůli tomu, že je veškerá hmotnost koncentrovaná na jednom místě, tedy na čele, je potřeba si pásek více utáhnout, aby se čelovka při běhu nepohupovala. Po několikahodinovém běhu to je trochu nepříjemné, ale otlačeniny jsem z toho neměl.

Cena čelovky se pohybuje okolo 2 200 korun, což ji řadí mezi nejvyšší modely na trhu. Je na ní znát, že si s ní firma Led Lenser dala záležet. I když existují čelovky se silnějším světlem za stejnou cenu, kvalitní optika, svoboda v nastavení, různé možnosti napájení a automatická regulace světla jsou pádnými důvody, proč by se vám mohla tato čelovka líbit.