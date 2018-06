TEST: Novinka mezi čelovkami od Fenixu překvapuje svým výkonem

Co všechno běžec vyžaduje po své čelovce? Aby byla lehká a aby poskytovala vysoký světelný výkon při rozumné životnosti baterie. Pokud navíc půjde rychle dobít, bude to jen dobře. Novinka Fenix HL26R má potenciál splnit všechny tyto body, a to při velmi zajímavé ceně.



Další 3 fotografie v galerii TEST: novinka mezi čelovkami od Fenixu překvapuje svým výkonem | foto: Vít Kněžínek, Rungo.cz