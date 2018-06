TEST: Novinky od Fenixu zaujaly světlem, zpracováním i výkonem

Dvě čelovky pro různé typy běžců. Mají mnoho společného, ale každá na to jde jinak. Jedna je malá, lehká, se skvělým výkonem pro pohodlné běhání i v náročnějším terénu, napájená snadno dostupnou AA tužkovou baterií (případně CR123A). Druhá je vetší, napájená standardním li-ion akumulátorem 18650, díky kterému si může dovolit nabídnout dlouhou výdrž a oslnivý výkon na speciální burst režim.

Ale nejprve k tomu, co mají obě tyto čelovky společné. Tím nejzásadnějším je zdroj světla, který produkuje nejvýkonnější jednočipová LED XM-L2 od firmy Cree. Ta se vyznačuje vynikající účinností, takže rozdíl poznáte nejen díky skvělé intenzitě světla při maximálním výkonu, ale i na nižší režimy v podobě delší výdrže. Nejvíce mě však u těchto čelovek potěšil jejich teplejší světelný odstín. Díky němu osvětlené okolí vypadá daleko přirozeněji, vyniknou barvy a oči dokážou lépe rozeznávat detaily povrchu, po kterém běžíte.

Jak je u Fenixu dobrým zvykem, všechny světelné režimy jsou digitálně regulované, díky čemuž nabízejí obě čelovky konstantní světelný tok bez závislosti na stavu akumulátoru. Pokud již energie akumulátoru nestačí, přepnou se automaticky na nižší režim. Stejně tak nechybí kvalitní zpracování, převážně kovové materiály a voděodolnost dle standardu IPX-8, takže se nemusíte bát se s nimi třeba i potopit.

Fenix HL50

Fenix HL50 napájení: CR123/AA

max. režim: 170 lm (365 lm burst)

dosvit: 77 m

výdrž (max režim): 3 hod

cena: 1 360 Kč

Miniaturní čelovka, kterou na hlavě ani neucítíte. Takový je model HL-50. Standardně ji lze napájet jednou baterií typu CR123, kterou koupíte běžně v elektru. Tělo čelovky lze navíc doplnit o speciální nástavec (je součástí balení), který prodlouží tělo tak, že se do ní vejde i obyčejná baterka typu AA.

Čelovka má tři standardní režimy. Pokud použijete lithiové baterie CR123 (cena těch značkových začíná zhruba na 50 korunách), je intenzita světelného toku přibližně o 10 procent silnější než v případě použití AA baterie. Na ten nejvyšší je to konkrétně 170 lumenů, vydržel mi svítit téměř celé tři hodiny, jak praví specifikace Fenixu. Na tužkouvou baterii je to 150 lumenů po dobu dvou hodin (záleží na kapacitě akumulátoru).

Světelný kužel je nádherně široký se zesíleným středem, který dokáže osvítit cestu daleko dopředu. Při běhání mi toto osvětlení naprosto vyhovovalo. Cítil jsem se bezpečně, neboť jsem viděl i do vzdálenějších koutů a slabší široké světlo pokrývalo většinu zorného pole.

S nižším režimem 60 (respektive 55) lumenů se sice ještě běhat dá, ale už to není úplně ono. Doporučuji maximálně na asfaltové a přehledné zpevněné cesty. Nejnižší 4 lumeny jsou pak ideální při cestě z nočního výběhu do postele, kdy chcete vidět na cestu, ale nechcete nikoho vzbudit.

To ale není vše, byla by škoda nevyužít možností XM-L2 diody, a proto je tu speciální burst režim, který při dlouhém stisknutí tlačítka dokáže (pouze po dobu stisku) vyprodukovat v pravdě úchvatný světelný tok 365 (respektive 285) lumenů. Je neuvěřitelné, že něco tak miniaturního dokáže svítit s takovou intenzitou.

Příjemnou vlastností je i to, že kovové tělo samotné čelovky lze relativně snadno odpojit od pásku a používat samostatně jako mini svítilnu, která se vejde do každé kapsy.

Fenix HL55 napájení: li-ion 18650

max. režim: 420 lm (900 lm burst)

dosvit: 116 m

výdrž (max režim): 3,75 hod

cena: 1 700 Kč

Fenix HL55

Zatímco HL50 sází na lehkost a malé rozměry, HL55 přichází s nekompromisním výkonem. Design čelovky sice není tak líbivý a zajímavý jako u HL50, vše je však podřízeno svému účelu. Rozměrné kovové tělo pojme jeden li-ion akumulátor 18650 a nejvýraznějším prvkem je na něm masivní hliníkový blok kolem samotného reflektoru, sloužící hlavně k odvodu přebytečného tepla.

Přestože čelovka už není takové pírko jako HL50 a veškerá hmotnost je koncentrovaná na jednom místě vpředu na čele, i díky přídavnému hornímu pásku je její nošení pohodlné i za běhu. Sice je znát, že se na čele mírně pohupuje, v žádném případě to však není takový problém jako například u dříve testované Zebralight H600w.

Na maximální konstantní režim produkuje světelný tok 420 lumenů, na který mi vydržela svítit zhruba 3,5 hodiny (můj testovací 3400 mAh akumulátor má již něco za sebou, a tak není důvod nevěřit údaji 3,75 hodin ze specifikací Fenixu v případě akumulátoru nového). Světelný kužel je podobný jako v případě HL50, však také reflektory vypadají velice podobně. Jen s tím rozdílem, že světlo je v případě HL55 samozřejmě intenzivnější.

Dále jsou tu ještě tři další režimy, z nichž k běhu je vhodný i druhý v pořadí se 168 lumeny. Ten by měl vydržet svítit až 10 hodin, proto se s touto čelovkou nemusíte bát vyrazit ani na delší noční akce. Také zde nechybí speciální burst režim, který nabídne fantastických 900 lumenů, které se blíží až téměř na samotnou hranici toho, co XM-L2 dovede. Tentokrát sice nemusíte pro jeho aktivaci držet tlačítko neustále stisknuté, ale čelovka dokáže v tomto režimu pracovat jen 30 vteřin v kuse. Světlo ale prostě stojí za to.

Hodnocení

Letošní čelovkové novinky od Fenixu jsou podle mě trefa do černého. Kvalitní materiály, vodotěsnost a intenzivní světlo jsme tu měli již loni, přirozený světelný odstín a špičková XM-L2 dioda však dotahují světlo pro nás běžce takřka k dokonalosti. Ať hledáte vysoký výkon, dlouhou výdrž na li-ion akumulátor, nebo malou lehkou čelovku do kapsy, Fenix má co nabídnout. Čelovky jsou pohodlné, a že se s nimi běhá dobře, mohu na základě svých zkušeností jedině potvrdit.

S jakou čelovkou běháte vy? Máte raději malé a lehké světlo, jehož nošení vás neobtěžuje, nebo si užíváte intenzivních zdrojů světla s moderními výkonnými LED? Podělte se o vaše zkušenosti v diskusi pod článkem.