TEST: Burn to run aneb Zrozena k žehu

Druhý pohled: styl vás s čelovkou trápit nebude Louč jako by do našeho čelovkového seriálu testů vlastně ani nepatřila. Spíše než čelovka je to ručovka. Podobně jako je lidská noha nejdokonalejší nástroj pro běhání (a nejlépe na boso), je lidská ruka nejdokonalejším nástrojem pro držení pořádného klacku. Louč mě zaujala už svým neotřelým designem. Jakmile jsem ji zahlédl, má první myšlenka byla: "Ergonomie není úplně ideální. Běhat s ní asi nebude úplně nejpohodlnější." Jaké bylo mé překvapení, když se má domněnka potvrdila - běhání s ní opravdu není z nejpohodlnějších. Zvláštností tohoto typu je zcela plynulá regulace světla. Nastavuje se pomocí výšky knotu ještě před zapnutím. Zapíná se jediným ovládacím prvkem, sirkami, které se důmyslně prodávají samostatně. Velkou výhodou je, že k provozu není potřeba baterie, která v mrazech ztrácí kapacitu. Místo toho se do louče lije lampový olej a ten kapacitu neztrácí ani v těch nejtřeskutějších mrazech. Na druhou stranu, olej při běhu z louče stříká všude kolem. Zapomeňte proto na pokusy o opětovné zapnutí světla v případě samovolného zhasnutí, hrozilo by vám velmi nepříjemné zahřátí. Při běhu toto svítidlo lehce kazí styl, to ale není tak velký problém. Kvůli slabému světlu si musíte především dávat velký pozor, kam šlapete. Styl je tak poslední věc, která vás trápí. Pokud si pozor nedáte a zakopnete o kořen stromu, můžete si být jisti, že se vám to na stejném místě znovu nestane, neboť místo technické lesní cesty tu bude příště popelavá rovina. Ačkoli se tato čelovka příliš nehodí ke každodennímu běhání, měl by ji mít ve své běžecké výbavě každý, kdo to s během myslí vážně. Pocit běžce nesoucího olympijskou pochodeň vám totiž žádná jiná čelovka nedá. Michal Hrabec