TEST: Kříženec mezi mikinou a bundou Kilpi Baffin zahřeje i v mrazech

Konečně k nám po letech dorazila pořádná zima. Na horách jsou hromady sněhu a teploty pod nulou nejsou jen výjimečnou záležitostí několika málo dní. Na aktivní pohyb venku to však klade nároky na funkční oblečení větší než obvykle. Jak se obléknout, abych se nekoupal ve vlastním potu, jakmile se začnu trochu aktivněji hýbat, a naopak abych nemrzl, když na chvilku zastavím? Zajímavé řešení nabízí bunda Baffin.

Česká značka Kilpi je pokračovatelem původní značky Envy. Lidé, kteří za těmito produkty stojí, se rozhodli změnit filozofii. Nyní se snaží více zaměřit na kvalitu, propracovanost a technologie, které u sportovního oblečení a dalších doplňků využívají. Název „Kilpi“ znamená ve finštině štít a symbolizuje zaměření na zimu a náročné podmínky.

Bunda Kilpi Baffin kombinuje tepelnou izolaci péřové bundy s dobrou prodyšností sportovní mikiny. Přední část a ramena jsou ze speciálního materiálu SIBERIUM DWR WB, který je naplněn peřím. Možná se vám to (stejně jako mně) může zdát trochu přehnané: peří do sportovního oblečení? Celá záda a rukávy jsou však tvořeny vysoce prodyšným strečovým materiálem, přes který bunda odvádí přebytečné teplo a při aktivitě to funguje dobře.

Kilpi Baffin zimní bunda pro lyžování, běžky, skialpinismus, turistiku vnější materiál: 100% Nylon

100% Nylon technologie materiálu: SIBERIUM DWR WB

SIBERIUM DWR WB izolační vrstva: peří (90% prachové peří)

peří (90% prachové peří) cena: 2 599 korun

klady:

- velmi dobrá kombinace izolace a prodyšnosti

- střih a vzhled

- poměr cena/výkon zápory:

- nezačištěné vnitřní švy

- na rukávech chybí otvory pro palce



Nejlépe jsem se v bundě cítil v teplotách pod nulou, kdy jsem pod ní měl jen jedno spodní termotriko s krátkým rukávem. V takovém případě skvěle fungovala na běžkách nebo při běhu v pohodovém tempu. Ve vysokém tempu (například na závodech) už se ale budete přehřívat, peří zkrátka izoluje příliš dobře. Pokud si pod bundu naopak vezmete teplejší vrstvu, bude vám v ní dobře při pěších výletech, obzvlášť při aktivnějším pohybu v kopcích. Pro chůzi poslouží dobře i při vyšších teplotách na jaře a na podzim.

Kilpi vyvinulo hned několik funkčních materiálů, které označuje názvem SIBERIUM. U materiálu SIBERIUM DWR WB, který je použitý v přední, „péřové“ části bundy, jsem ocenil částečnou odolnost proti vodě (kapky vody krásně stékají po povrchu) a především odolnost proti větru. Rukávy a záda naopak profouknou velmi snadno, což pomáhá k udržení správné teploty při aktivním pohybu. Trup zůstává v teple, záda a rukávy větrají. Trochu mě mrzela jen absence otvorů pro palce u rukávů, které mám u mikin do chladného počasí rád.

Kromě funkčních vlastností bundy musím vyzdvihnout její vzhled. Moderní zelená barva vypadá skvěle a především střih na tělo, který rozšiřuje ramena a zeštíhluje pas, bez práce dokázal to samé co několik měsíců pravidelných návštěv v posilovně (tedy alespoň na první pohled). Střih se povedl celkově, přestože je bunda vyrobená těsně na tělo, nijak mě neomezovala v pohybu.

Snad jediná výtka směřuje k nezačištěným švům a spoustě vyčnívajících nití na vnitřní straně bundy, které jsou pravděpodobně daní za levnější výrobu v Číně. Na funkci to nebude mít žádný zásadní vliv, snad kromě většího rizika poškození, pokud se nit o něco zachytí. Na druhou stranu cena bundy 2 600 korun z ní dělá vzhledem k použitým materiálům a prachovému peří poměrně výhodný nákup.