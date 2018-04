TEST: Brooks Levitate je obojživelník na trénink i do městské džungle

Běžecké boty bývají velmi často šíleně barevné a od bot na běžné nošení je snadno rozeznáte na první pohled. Zároveň jsou ale běžecké modely velmi lehké a pohodlné, což z nich činí optimální volbu pro každodenní používání nejen na běh, ale i chůzi a další volnočasové aktivity. Z toho důvodu se většina výrobců rozhodla nabídnout takový design, který bude živější než obyčejné celočerné provedení, ale který si budete moct vzít k civilnímu oblečení, aniž by se za vámi každý otáčel.

Brooks Levitate

Brooks Levitate tréninková silniční bota hmotnost: 317 g (UK8) drop: 8 mm tlumicí vrstva: TPU cena: 4 790 korun klady: design, který umožňuje použití boty na běžné nošení

tlumení z TPU pěny

pohodlný pletený svršek zápory: podrážka bot může klouzat na mokrém povrchu

vyšší hmotnost

Jednou z takových bot je i novinka Brooks Levitate, která navíc přichází se zbrusu novými materiály a zajímavými funkčními vlastnostmi.

Levitate zaujme už na první pohled svým povedeným a zároveň nenápadným provedením. Všechny dostupné barevné varianty jsou povedené a zároveň nevýrazné a velmi dobře se dají kombinovat s civilním oblečením. Tento typ designu ocení zejména běžci, kteří jsou v civilu zvyklí nosit neformální oblečení a rádi si užívají pohodlí běžeckých tenisek.

Tahle bota ale nestojí za pozornost pouze kvůli designu. To by ostatně v dnešní tvrdé konkurenci nemělo šanci na úspěch. V Brooksu se doslova roztrhl pytel s novými technologiemi a materiály a Levitate je pomyslným pískovištěm, kde se vše potkává a velmi dobře do sebe zapadá.

Tlumení s vysokou pružností

Hlavní novinkou je především tlumící vrstva z materiálu DNA AMP, který navazuje na všeobecný trend přechodu na TPU pěny typu adidas Boost nebo Saucony Everun. TPU slibuje výrazně vyšší pružnost a energetickou návratnost než běžně používané EVA pěny. Mezi zajímavé výhody patří i odolnost proti zmrznutí nebo o poznání lepší životnost. Jediné, kde TPU ztrácí, je hmotnost. Na Levitate je to opravdu znát, protože ve velikosti UK 8 váží tento model 317 gramů, což je na dnešní standardy poměrně vysoké číslo.



V praxi je Brooks Levitate příjemně pružná bota a po prvním obutí není vyšší hmotnost nijak zvlášť cítit. To ale bohužel neplatí pro běh ve vyšším tempu, kde se těžkopádnost Levitate projeví naplno, odraz je velmi pomalý. Vzhledem k tomu je určení jasné: kombinace volnočasového nošení a běhání v nízké intenzitě. Pro objemové a pomalé vytrvalostní tréninky je tlumící vrstva dostatečně měkká a pohodlná, aby dlouhodobě unesla i těžší běžce. Na rychlý trénink nebo závod by to ale rozhodně chtělo některou z lehčích a dynamičtějších alternativ.

Pohodlný pletený svršek

Dalším důležitým prvkem se svršek. Ten je tvořen pleteným materiálem se zpevňujícím 3D potiskem. Výsledkem je anatomicky velmi dobře tvarovaný svršek, který na noze působí jako ponožka a zároveň velmi dobře drží chodidlo při běhu do zatáčky nebo po nerovném povrchu. Chybět nesmí velkoryse polstrovaná patní miska nebo pohodlný jazyk. Celý svršek má lehce užší tvar, což je do určité míry vykompenzováno pružností použité pleteniny. I tak bych ale tuto botu nedoporučil běžcům s výrazněji širším tvarem chodidla.

Posledním prvkem je gumová podešev. To je u značky Brooks už tradičně nejslabším místem. Díky svému tvaru a struktuře sice podešev nijak zásadně neovlivňuje pružnost celé boty, ale problém nastává při běhu po mokrém povrchu, kde mohou Levitate nepříjemně klouzat. Suchý asfalt nebo dlažební kostky nejsou problém a Levitate si hravě poradí i s šotolinovými cestami, ale jakmile zaprší, je přilnavost citelně nižší než u některých konkurenčních směsí.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Brooks Levitate především pohodlnou botou pro pohodlné běžce, kteří rádi nosí své oblíbené boty nejen na běh, ale všude, kde jim to dress code dovolí. Už na první pohled zaujme Levitate svým povedeným a zároveň střízlivým vzhledem, to vše doplní velmi pohodlné tlumení a příjemný pletený svršek. Vysoká hmotnost a nízká dynamika pak vylučují použití pro rychlé tréninky a závody, ale pro běhání volnějším tempem je Levitate velmi zajímavou variantou.