TEST: Jeden na hruď, druhý do koše. Dva levné bluetooth hrudní pásy z Číny

Mobilní telefon je na běh skvělý parťák, na mých výletech do přírody mě nenechá zabloudit, v případě nouze zavolá pomoc a díky různorodosti běžeckých aplikací zvládá prakticky vše, co bych si kdy mohl přát. Spousta aplikací podporuje i komunikaci s hrudním pásem pro měření tepu a toho jsem se rozhodl využít.

Jipulse: raději se držet dál

Peněz není nikdy nazbyt, proto jsem hledal pás co možná nejlevnější. Ten jsem i díky vašim komentářům pod články o mobilních aplikacích našel na čínském Dealextreme, kde měli hned několik variant. Zvolil jsem nejnovější, s podporou Bluetooth LE (low energy), domů mi pás za zhruba 22 dolarů dorazil asi za tři týdny. Jaké bylo mé zklamání, když se mi hrudní pás nepodařilo zprovoznit s žádnou z populárních běžeckých aplikací na Androidu, iOS ani Windows Phone. Některé aplikace zařízení alespoň viděly, připojit se však nedokázaly.

Už jsem si myslel, že mám vadný kus, nakonec se však ukázalo, že přeci jen existuje jedna aplikace přímo od výrobce (Jipulse), určená pouze pro iOS, se kterou pás komunikuje. S aplikací MySport V1 se hrudní pás spároval a začal ukazovat hodnoty srdečního tepu. Ovšem jak už trochu napovídá označení V1, programátoři nad touto aplikací nejspíš mnoho času nestrávili, protože její možnosti tím v podstatě končí. Naměřená data nedokáže žádným způsobem exportovat nebo synchronizovat s nějakou on-line službou, a jakmile začnete nový běh, smažou se data toho předchozího. Nic moc praktického, sledovat při běhu displej mobilního telefonu a naměřené údaje si po doběhu ručně opisovat.

HRM801: skvělý pás za dobrou cenu

Bluetooth LE Low Energy nebo také Bluetooth Smart je technologie bezdrátového přenosu, která oproti klasickému Bluetooth přináší především výraznou úsporu energie. Využívá se nejčastěji ve zdravotnických, fitness a bezpečnostních aplikacích.

Možná jen o pár metrů dál na jiné výrobní lince v Číně vzniknul druhý hrudní pás, který jsem si objednal ze stejného e-shopu. Sice stál zhruba o deset dolarů více, ale příplatek se vyplatil. Tento noname hrudní pás totiž splňuje vše, co jsem od něj očekával. Opět se připojuje přes Bluetooth LE, a přestože v popisu produktu byla uvedena pouze podpora iPhone, funguje bez problémů i s aplikacemi na Androidu a Windows Phone. Na Androidu mi konkrétně fungoval v aplikacích Strava, Runtastic či Endomondo a podobné by to mělo být i na iPhone. Na Windows Phone zatím existuje jen jedna jediná aplikace s podporou Bluetooth LE, Adidas Micoach, a i v ní fungoval pás bez problémů.

Široký a pružný pásek sedí na těle velmi dobře a samotný měřák je na něm připevněn pomocí standardní rozteče cvočků. Takže kdyby vám přeci jen z nějakého důvodu nevyhovoval, můžete pásek jednoduše vyměnit za jiný. Přesnost měření zhruba odpovídala naměřeným hodnotám z jiného hrudního pásu a během měření nedocházelo k žádným anomáliím. Snad jen občas mi aplikace zahlásila ztrátu signálu z Bluetooth pásu, aby ho o jednu či dvě vteřiny později opět navázala.

Díky „low energy“ implementaci Bluetooth by měla být skvělá i výdrž baterie. Výrobce uvádí až jeden rok, což je však bez dalších podrobností (kolik času z toho je počítáno jako provozní?) údaj úplně k ničemu. Mně se ho za dobu testování vybít nepodařilo a podle změn ukazatele stavu baterie, který reportují některé mobilní aplikace, odhaduji, že by výdrž mohla být zhruba 30 až 50 hodin čistého času. Po vybití je potřeba knoflíkovou baterii typu CR2032 vyměnit.

Levné věci se (ne)vyplatí

Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci, říká jedno známé pořekadlo. A tak trochu se naplnilo i v mém případě. Plánoval jsem ušetřit, ale nakonec jsem musel nakoupit hrudní pásy dva (i když celková cena pořád není zase tak špatná). S nejlevnějšími výrobky od neznámých výrobců je to vždy trochu risk, někdy to vyjde, někdy ne. U mě vyšel naštěstí alespoň ten druhý, i když vzhledem k absenci jasné značky a typu se klidně může stát, že pod stejnou položkou dostanete v daném e-shopu pokaždé jiný produkt (čemuž by napovídaly i odlišné fotky).

Jaké jsou vaše zkušenosti s nejlevnějšími neznačkovými částmi vaší výbavy?