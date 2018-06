TEST: našli jsme pro vás ty NEJ bundy do tohoto počasí

V dnešní recenzi si představíme velkou škálu běžeckých bund od značek, na které narazí český běžec nejčastěji. Primární požadavky, podle nichž jsme jednotlivé bundy do testu vybírali, byla co nejnižší hmotnost, co nejlepší sbalitelnost a vysoká prodyšnost.

Proč jsme se zaměřili právě na tyto parametry, je nasnadě. Aby běžecká bunda dobře plnila svůj účel, nesmí být příliš robustní a neprodyšná, abyste se pod ní nepotili a aby naopak mohlo přebytečné teplo odcházet pryč od těla. Bunda je často také využívána jako záložní kus oblečení, který zůstává v batohu, dokud nepřijde jeho chvíle, a batohy využívané pro běhání mají obvykle velmi omezený objem, proto důraz na sbalitelnost.

Do výběru se nám dostaly bundy z několika různých materiálů. První z nich bude větruodolná membrána GORE Windstopper, která za žádných okolností neprofoukne a díky své konstrukci poskytuje i omezenou ochranu proti vodě. Nevýhodou může být vyšší váha a horší prodyšnost.

Preferujete-li především odolnost proti vodě, zaujme vás spíše membránový materiál GORE-TEX Active poskytující prakticky neomezenou voděodolnost za cenu nízké prodyšnosti a vyšší hmotnosti.

Dalším hojně využívaným mteriálem je Pertex, který se nám v testu objeví v různých variantách od nejlehčího Pertexu Quantum charakteristického solidní odolností proti větru a maximální sbalitelností až po robustnější Pertex Shield+ s vodním sloupcem 20 000 mm srovnatelným s kvalitní membránou.

GORE X-Run Ultra Windstopper Soft Shell Light Jacket

Hmotnost: 300g/velikost L

Cena: 6499 Kč

Materiál: Windstopper Soft Shell

Použití: chladnější počasí, větrno, déšť NEJPOVEDENĚJŠÍ STŘIH

Skladnost sice není doménou této bundy, ale zase to není žádný ultra cvalík a rozumně se vejde i do běžeckého batohu, byť nějaké to místo zabere. Její přednosti jsou prostě jinde. Je to membrána Windstopper, která z téhle bundy dělá parťáka do opravdu náročného počasí. Membrána nejen skvěle odolává větru, ale je i výborně prodyšná, takže si v ní nepřipadáte jako knedlík v napařovačce. Mimo to po nějakou dobu odolá i vodě, takže se pro výběhy v náročnějším a studenějším počasí hodí náramně. Tuhle bundu oceníte především za chladnějšího počasí.

Zpracování je, jak jsme u firmy Gore zvyklý, prvotřídní. Bunda perfektně obepne tělo a při běhu s batohem se nikde neshrnuje, nevykasává. Na konci rukávů jsou manžety, které lze otočit a použít jako rukavice. Ten, kdo má delší prsty, ale určitě ocení spíše klasické rukavice, protože prsty jsou v nich lehce pokroucené. Spodek bundy má reflexní pruh. X-Run od Gore nemá nouzi o kapsy. Jedna je na prsou a dvě jsou klasické, z čehož jedna má v sobě všitou ještě kapsičku menší, v ní si Gore přichystalo překvapení ve formě běžecké čelenky. Bunda nemá kapuci, ale zapínání ke krku sedí dobře, neškrtí.

TILAK ATTACK ACTIVE

Hmotnost: 320g/velikost L

Cena: 5990 Kč

Materiál: GORE-TEX Active

Použití: chladnější počasí, déšť NEJVYŠŠÍ VODĚODOLNOST

Tilak Je česká firma sídlící v Šumperku vyrábějící špičkové outdoorové vybavení. Pro běžecké účely jsme vybrali nepromokavou bundu Attack Active s nejlehčí nepromovakou membránou GORE-TEX Active. I tak se ale jedná o nejrobustnější testovaný materiál, který oceníte v těch nejnáročnějších podmínkách, pokud zároveň nelpíte na absolutně minimalistické váze.

Nízká teplota a intenzivní slejvák, to je přesně prostředí, kde se Attack Active cítí jako doma. Uvnitř této bundy zůstanete v suchu a pohodlí po celý den. Pokud se teplota vyšplhá výše nebo se zvýší intenzita tréninku, membrána už nestíhá ideálně dýchat a člověk se uvnitř bundy značně přehřívá. Outdoorový základ je patrný nejen v robustnějším provedení, ale i v dalších použitých prvcích, jako je delší a volnější střih, kapuca s kšiltem a vysoký límec chránící krk a spodní část obličeje proti nepřízni počasí.

SALOMON FAST WING

Hmotnost: 90g/velikost M

Cena: 2250 Kč

Materiál: 100% Polyamid

Použití: teplejší počasí, proměnlivé podmínky, větrno SPOLEČNĚ S INOV-8 NEJNIŽŠÍ VÁHA A NEJLEPŠÍ SBALITELNOST

Alter ego Tilaku by mohl být Fast Wing od Salomonu, který má své pozitiva především v maximální možné sbalitelnosti spojené s minimální potřebnou ochranou proti nepřízni počasí. Salomon sází na vlastní řešení a tak se nesetkáme s žádnou obecně využívanou membránou ani jiným materiálem. Typově je Fast Wing podobná bundám z Pertexu Quantum.

Fast Wing je sbalitelná do vlastní kapsy a je vyrobená z nejtenčího materiálu, jaký si dokážete představit. Spolehnout se můžete na solidní větruodolnost a velmi dobrou prodyšnost. Ochranu proti vodě byste hledali marně. Nedá se sice říci, že by Fast Wing promokla při dopadu první kapky, ale i tak jsou její přednosti jinde.

Jedná se o ideální záložní bundu do teplejšího počasí, kdy bunda odpočívá v batohu nebo ledvince, nezabírá víceméně žádný prostor a ven putuje pouze tehdy, zkazí-li se počasí.

MONTANE MINIMUS JACKET

Hmotnost: 215g/velikost M

Cena: 4460 Kč

Materiál: Pertex Shield+

Použití: déšť, větrno, chladnější počasí NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pro mě osobně je tahl ebunda výtečný univerzální společník nejen na běh, ale i na trekking, kolo nebo jiné aktivity v přírodě. Bunda je díky použitému materiálu lehká, velmi dobře sbalitelná, jen tak nepromokne a celkem dobře dýchá. Pokud ji ale vezmete na sebe na výběh, kdy jdou teploty směrem vzhůru, počítejte s tím, že začne lehce lapat po dechu a vy si domů donesete vlhké spodní oblečení.

Na druhou stranu je Montane Minus Jacket přesně ta bunda, kterou můžete mít stále na sobě, a to jak při sportu, tak i třeba do města. Výborně sedí a je to správný, neúnavný pomocník, který se nezalekne žádné výzvy a něco vydrží.

Osobně oceňuji konečně kapuci, která mi nepadá do obličeje, protože díky paměťovému drátku v lemu drží parádně na hlavě. Kapuci také díky pásku se suchým zipem jednoduše sbalíte a ona vám pak nikde neplandá. Bunda má reflexní prvky a v prostorné náprsní kapse, kde je i úchyt na klíče, najdete sáček na sbalení. Zipy jsou voděodolné. Montane Mnimus Jacket je rozhodně je jedna z nejuniverzálnějších bund.

PUMA PURE NIGHTCAT REFLECTIVE RUNNING JACKET

Hmotnost: 173 gramů/ velikost S

Cena: 2399 Kč

Materiál: 100% Polyester

Použití: teplejší počasí, větrno NEJREFLEXNĚJŠÍ PROVEDENÍ

Puma vsází u své běžecké bundy Pure Nightcat, jak už název napovídá, na jednoduchou konstrukci a výrazné reflexní prvky. Nightcat je produkt na rozhraní běžného nošení a sportu. Na jednu stranu se za vzhled této bundy nebudete stydět ani při nošení po městě a na stranu druhou vás podrží i při lehce zhoršeném počasí. Na extrémní podmínky ale určitě není.

Největším kladem jsou bezesporu reflexní prvky pokrývající celou plochu bundy, které vás činí i při horší viditelnosti prakticky nepřehlédnutelnými. Ani tady se nesetkáme s žádnou membránou či jinou podobnou technologií. O voděodolnost se stará zátěrový materiál a o optimální prodyšnost laserem vyřezávané otvory ve střední části zad a meshové prodyšné panely v podpaží.

Chcete-li být dostatečně vidět za nočního provozu nebo hledáte-li univerzální bundu na sport a zároveň běžné nošení, bude Puma Pure Nightcat žhavý kandidát.

BERGANS MICROLIGHT ANORAK

Hmotnost: 240g/velikost L

Cena: 3727 Kč

Materiál: 100% Polyamid

Použití: déšť, větrno, celoročně NEJVĚTŠÍ CHARISMA

Tahle bunda není typicky běžecká, je jednoduše multisportovní. A tak se hodí i na běhání. Oproti ostatním je tak jiná, že ji ocení hlavni ti, kteří hledají něco absolutně odlišného. Liší se už jen tím, že se navléká přes hlavu, což nemusí být pokaždé úplně komfortní, ale za nádech retro stylu to prostě stojí. Připadáte si jako váš učitel z 80. let. Na rozdíl od tehdejších materiálu tohle funguje o poznání jinak a lépe. Bunda je nejen velmi dobře větru odolná, ale poradí si i s lehkým deštěm. Pokud se z oblohy valí proudy, počítejte ale s tím, že především v oblasti ramen dojde po nějakém čase k promáčení. Naopak oceňuji její prodyšnost. Po několika výbězích jsem ani jednou nezaznamenal pocit někoho, kdo strávil nějaký čas v prádelně.

Bunda je lehoučká, takže ji v batohu ani neucítíte. Bergans Microlight Anorak se navíc hodí i na běžné nošení po městě.

ADIDAS SUPERNOVA GORE WINDSTOPPER JACKET

Hmotnost: 307 gramů/ velikost S



Cena: 3599 Kč

Materiál: GORE Windstopper

Použití: větrno, chladnější počasí NEJVHODNĚJŠÍ DO MRAZIVÉHO POČASÍ

Adidas nabízí dalšího ze zástupců membránových windstopperových bund. Produktová řada supernova vždy patřila mezi ty zaměřené na maximální pohodlí a dobrou životnost za cenu vyšší váhy. Supernova Gore Jacket není výjimkou. Větruodolná membrána je podšitá další, na dotek příjemnou tkaninou, která bundu předurčuje k použití pouze v zimních měsících. Na běhání v létě je zkrátka příliš robustní a zateplená.

Na tepelnou izolaci je vůbec kladen největší důraz, v konstrukci nenajdeme žádné ventilační panely ani průřezy. O to lépe bude bunda sloužit v mrazivém počasí. Samozřejmostí jsou reflexní prvky na přední straně a na rukávech.

CRAFT ELITE WEATHER

Hmotnost: 284g/ velikost XL

Cena: 3890 Kč

Materiál: membrána VentAir

Použití: chladné počasí, déšť, sníh, větrno NEJ KOMFORT A ODOLNOST

Bunda od Craftu je především do chladnějších teplot. Má membránu VentAir, čímž je předurčena do opravdu nepříznivých podmínek. Při teplotách pod nulou se v ní budete cítit velmi komfortně i s jednou nebo dvěmi vrstvami funkčního prádla. Je to držák, který si zaslouží nekompromisní zacházení. Popravdě pod ni stačí dát dvě tenčí vrstvy a nemusíte se obávat ani teplot značně pod nulou.

Craft Elite Weather má po celém obvodu ventilační panely, takže se potit nebudete. Bunda je opatřena silikonovým potiskem, který skvěle zabraňuje vyhrnování. Kapuce se dá stáhnout nejen klasickým způsobem, jak jsme zvyklí, ale i zadní části. Srolovat ji můžete velmi rychle pomocí pásku a cvočku. Rukávy se dají prodloužit.

Bunda Craft Elite Weather vám padne jak ulitá, necítíte se v ní nijak stísněně. Máchat rukama můžete jako vzteklý a nikde se nic nevyhrnuje, neshrnuje. Za malé minus považuji nedostatek kapes. Sice má jednu menší z boku a jednu maličkou náprsní, ale to mi na svrchní bundu přijde poněkud málo.

INOV-8 Race Elite 105

Hmotnost: 105g/velikost M

Cena: 2700 Kč

Materiál: Pertex Quantum, DWR zátěr

Využití: větrno, teplejší až lehce chladnější počasí SPOLEČNĚ SE SALOMON NEJNIŽŠÍ VÁHA A NEJLEPŠÍ SBALITELNOST

Ideální záložní bunda jak na kratší, tak na delší výběhy. Díky použitému materiálu ji v pohodě sbalíte a strčíte klidně do zadní kapsy elesťáků. Je to prostě lehkonohý atlet, pavučinka, kterou si s sebou nesete. Bunda je větruodolná, co se ale týká deště, zase taková sláva to není. Bunda má sice DWR zátěr, ale ten se po čase opere a je po ochraně. Zato se v bundě nepotíte a je velmi dobře vzdušná.

Bunda od Inov-8 má na konci rukávů otvory na palce, takže pokud vám začne být chladno, dlaně pohodlně schováte. Kapsu najdete pouze jednu náprsní, která má ale otvor na kabel od sluchátek. Náramně s povděkem jsem kvitoval límec, který je na vnitřní části z microfleecu, což je příjemné hlavně pro ty, kteří mají vous. Je to skvělý záložní pomocník na sport, o kterém nebudete vůbec vědět.



PEAK PERFORMANCE HICKS

Hmotnost: 160g/velikost L

Cena: 4699 Kč

Materiál: 100% polyester

Využití: větrno, lehký déšť, teplejší až mírně chladnější počasí NEJSTYLOVĚJŠÍ DESIGN

Bílá není úplně barva, kterou na běžcích uvidíte. Možná je to škoda, protože má něco do sebe. Pokud se pro ni rozhodnete, myslete na to, že se k ní hodí elegance, tedy ladný pohyb majitele.

Dobrá zpráva je, že Hicks se skvěle hodí i na nošení do města. Co se týká funkčnosti, větrovka snese lehký deštík a větru se postaví velmi dobře. Prodyšnost je dobrá, takže na upocené prádlo zapomeňte. Kapsa je dostatečně velká a vejdou se do ní bez problémů kapesníčky, rukavice nebo mobil. Pokud tedy jste běžec elegán, tohle je přesně pro vás. Funkčností není o nic horší než podobné produkty ostatních značek. Zpracování je prvotřídní, horší je jedině cena.

Spoluautor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert