TEST: Obuv z Lidlu. Jak zvládly běžecké boty půlmaraton?

Když jsem se před několika týdny vydal do Lidlu pro novou zásobu do své prázdné ledničky, narazil jsem mezi regály také na běžecké boty univerzální sportovní značky Crivit. Cena pouhých 399 korun a vzhled na první pohled k nerozeznání od renomovaných běžeckých značek. Poslední pár v mé velikosti jsem po vyzkoušení okamžitě vložil do košíku a šel zaplatit. A pak že běhání není levný sport.

Boty jsou extrémně široké. I když jsem je utáhl na maximum, stále byly až příliš volné.

Už při zavazování před prvním výběhem mě zarazilo, že bota je široká jak koalice po slovenských volbách v roce 1998. Přestože jsem utáhl tkaničky úplně na maximum, stále jsem měl pocit, že v nich noha trochu plave. Než jsem si na to zvykl, měl jsem nutkání neustále kontrolovat, zda se mi samovolně nerozvazují.

Dopad tlumí jen částečně

Crivit Men’s Running Shoes drop: 8 mm (naměřeno)

hmotnost: 340 g (zvážena EUR 44)

určení: silnice, kratší běh

cena: 399 korun klady cena

nepodkluzují zápory šířka

tlumení

stabilita

Boty mají silnou mezipodešev z tlumivého materiálu. Specifikaci od výrobce se mi nepodařilo najít, nicméně podle mého měření je spolu s podrážkou vysoká zhruba 32 milimetrů na patě a drop je kolem osmi milimetrů. Přesto se bačkůrkový pocit běhu po nadýchaných obláčcích nedostavil, mezipodešev je poměrně tuhá a nedokáže jí pomoci ani měkká vložka uvnitř boty, která je zase příliš tenká.

Pokud máte vytříbený běžecký styl s dopadem na střední část chodidla, vaše noha si s odtlumením dopadu poradí do značné míry sama, při běhu přes paty jsou však do těla přenášeny nárazy docela výrazně a například moje kolena dala o sobě při takovém běžeckém stylu okamžitě vědět. Je ovšem pravda, že ani po asi 70 kilometrech nejeví podešev s podrážkou nejmenší známku prošlápnutí.

Svršek boty je z poměrně tlusté síťoviny, takže spíše než do horkých letních dnů, kdy se v ní můžete trochu pařit, se bota hodí to současného podzimního počasí a z tohoto pohledu bych se s nimi nebál ani do zimy.

V přírodě si libují

Abych boty otestoval opravdu důkladně, vyrazil jsem s nimi na půlmaratonský běh na Vysočině. Zpevněné cesty, asfalt, ale i lesní pěšiny a bláto uprostřed nádherných lesů mě uchvátily natolik, že jsem přestal vnímat i některé výše zmíněné neduhy. Překvapilo mě, že podrážka držela na mokrých kamenech, spadaném listí a neměla problém ani mezi kořeny (přestože je jednoznačně silniční). A když jsem náhodou proběhl louží nebo zkusil přeběh potokem, voda z boty zase bez problémů vytekla a pocit v botě nebyl vyloženě nepříjemný.

Chodidlům chybí jakákoliv opora (vložka není zrovna moc tvarovaná), což by mohli ocenit vyznavači minimalistického běhání. Kvůli zmiňované šířce byla znát nestabilita, což mi dělalo problém především při rychlém tempu a sebězích. Nicméně ani po 20 kilometrech v kuse, kdy se bota občas dostala celá pod vodu, jsem neměl žádný puchýř nebo odřeninu, což se mi občas na dlouhých výbězích stává i v mnohem dražších botách.



Kolik korun obvykle investujete do sportovní obuvi? celkem hlasů: 7077

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 18. října 2015. Anketa je uzavřena. Do 2000 korun 3107 Do 1000 korun 2101 Do 3000 korun 1180 Více 689

Cena/výkon

Na všechny výše zmíněné výhrady existuje jedna zásadní odpověď: cena. Boty Crivit stojí zhruba desetinu toho, co stojí top modely zavedených běžeckých značek. Přesto si nemyslím, že by byly desetkrát horší nebo vydržely desetkrát méně. Naopak mě potěšilo, že ani po náročnějších 20 kilometrech mé nohy nevolaly bolestí. Boty mohou najít uplatnění spíše u běžců na kratších vzdálenostech kolem pěti kilometrů (bude-li jejich nohám sedět nezvykle velkorysá šířka), kteří třeba stále váhají, zda je běhaní sport, který je bude bavit.

Na druhou stranu je pravdou, že boty jsou snad tou úplně nejdůležitější částí běžecké výbavy. Pokud váš běžecký styl není dostatečně vytříbený, aby kompenzoval nižší míru tlumení, nebo pokud máte nadváhu, doporučil bych si přeci jen trochu připlatit a odměnit se větším běžeckým komfortem.

Jaké jsou vaše zkušenosti s levnými botami? Jaké nejlevnější boty máte a jaké jsou vaše poznatky? Podělte se o ně v diskuzi pod článkem.