TEST: Boty na běhání za 6 tisíc korun. Stojí adidas Super Boost za to?

Musím uznat, že boty vypadají skvěle, a pokud se rozhodujete podle designu, má vás adidas téměř na lopatě. Přidejte k tomu navíc skvělé tlumení Ultraboost a jste téměř v peci.

Tyhle boty jsou rozhodně skvěle padnoucím nástrojem na dlouhé běhání. Jsou velmi, až návykově pohodlné. Každopádně nohy za vás zvedat neumějí a kapacitu plic nezvýší. Makat musíte sami.



adidas Ultra Boost ATR univerzální tréninková bota

hmotnost: 338 g (velikost 42 2/3) drop: 10 mm tlumicí vrstva: Ultra Boost cena: 5 999 korun klady: velmi pohodlná univerzální bota

nepromokavá úprava

moderní design zápory: vysoká cena

o něco horší stabilita v těžším terénu

„ponožka“ nechrání stoprocentně před zapadáváním kamínků

Na silnice jsou jako doma, lehký terén zvládají též v pohodě, jen musíte dávat pozor kam a jak šlapete, protože zadní část boty není úplně nejpevnější. Noha v botě pracuje a nemá podporu jako u jiných modelů. Pokud jste tedy začátečník, je tahle bota velmi dobrá volba, protože v ní můžete nachodit spousty kilometrů a navíc pozvolna popobíhat. Jen ji jako běžecký „zelenáč“ úplně nevyužijete v terénu, protože musíte vazy a klouby na vše nečekané postupně připravit.



Adidas Ultra Boost ATR jsem protáhl na zhruba 100 kilometrech, v různém počasí a terénu a musím říct, že mi od prvního momentu seděly. Pokud chcete běžet rychleji, ani s tím nemá adidas problém a nemusíte je dvakrát pobízet. Boty mají navíc “ponožku”, která by vás měla chránit před drobnými kamínky. Realita je ale trochu jinde, protože za dobu zkoušení jsem jich z bot musel pár vysypávat. Jelikož je bota určena i do terénu, mohu říct, že ten lehký zvládají velmi dobře. Dokonce se mně v nich lépe běhalo po šotolině než na asfaltu. Mokré kameny a kořeny nejsou takový problém, jen musíte dávat pozor, abyste nedošlápli na hranu boty (to je ale problém u většiny bot). Pokud se však pustíte z kamenitého kopce dolů nebo opravdu drsnějším terénem, to už terno není a rozhodně bych zvolil jiné obutí.



Celá bota je vlastně „upletená“ a nohu velmi dobře obepne. Materiál Primeknit rychle schne a hlavně se díky němu nijak zásadně nohy nepotí, byť má voděodpudivou úpravu. A to je dobře, protože neznám, ani já, ani mé okolí, nic horšího, než když boty pořádně nedýchají.



Boty navíc nevypadají na první pohled běžecky, proto je klidně můžete nosit k džínám do práce nebo prostě ven. Je to daleko lepší, než když vidíte po ulicích chodit v civilním oblečení běžce, kteří mají na nohách boty řvavé barvy s podrážkou jak na horský ultramaraton. Jelikož pohodlí hraje u těchto bot prim, rovnou jsem je vzal na čtyři dny do Barcelony jako svoje jediné boty a chodil a chodil, běhal a popobíhal. Za celou dobu žádný otlak, nedejbože puchýř. Ponožky byly po celodenních výletech večer vždycky suché a rozhodně jsem nebyl tak utrmácený, jako obvykle bývám.



Stojí tedy běžecké boty zhruba za cenu výše zmíněného výletu do Barcelony (ubytování a letenka)? Ony úvahy vždy stojí na prioritách. Pokud chcete moderní boty, ve kterých se vážně dobře běhá a navíc je unosíte i v „civilu“, rozhodně ano. Na druhou stranu to je opravdu hodně peněz a na internetu za tuto částku seženete v akcích několikero skvělých modelů.