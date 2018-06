TEST: lehounký a vypracovaný parťák pro zapálené běžce, Garmin 620

Hledáte-li všestraného parťáka, kterého vytáhnete do hor, do bazénu a pak na kolo, nebo běh, v šestsetdvacítkách ho nenajdete. Pokud však chcete přístroj s vypiplanými a do detailu dotaženými funkcemi úzce zaměřenými na běh, budou vás následující řádky jistě zajímat.

Úplně první věcí, kterou Forerunner 620 (dále jen FR) zaujme, je nezvykle nízká váha a kompaktní provedení. Oproti nedávno testovaným Suunto Ambit 3 váží se svými 43,6 g o necelou polovinu méně. Také na ruce jsou Garminy znatelně drobnější a výborně padnou i na dámskou ruku.

Kromě minimalistické konstrukce je dalším ne úplně obvyklým prvkem dotykový displej. Nemusíte se ale bát, celkovou ovladatelnost přístroje to spíše zlepší, než naopak. Displej reaguje svižně a můžete ho bez problému ovládat v libovolných rukavicích. Bát se nemusíte ani deště.

Co však zamrzí je velikost displeje. Ten totiž nezasahuje až k okraji hodinek, ale je ohraničen černým nevyužitým kruhem. Obzvlášť ve srovnání s výše zmíněnými ambity je obrazovka titěrná a zasloužila by si alespoň lehce větší provedení. Obzvlášť, nastavíte-li si na obrazovku plný počet, tj. čtyři datová pole.

To nejzajímavěší ale skrývají hodinky uvnitř. FR 620 je doslova nabitý technologiemi a podporuje každý z běžně využívaných bezdrátových přenosů. ANT+ obstarává tok dat z hrudního pásu (též značený jako HR). Díky dvojici Bluetooth a wi-fi pak můžete dát sbohem všem kabelům jinde potřebným pro připojování hodinek k počítači.

Bluetooth smart zajišťuje konektivitu s chytrým telefonem (kompatibilní pouze s iOS a Androidem) a v momentě spárování automaticky stáhne všechna tréninková data ze sporttesteru do telefonu. Pokud máte telefon s sebou po celou dobu tréninku, je k dispozici živý přenos, který v reálném čase posílá informace o běhu na váš Facebook, případně Twitter. Díky wi-fi funguje to samé i se stolním počítačem (pochopitelně se to netýká živého přenosu, ale pouze stahování dat).

Hodinky bohužel (alespoň prozatím) nespolupracují s žádným Bluetooth hrudním pásem, tento přenos je využíván pouze pro spojení s chytrým telefonem.

Nejdůležitější součástí šestsetdvacítek je pak nový hrudní pás s integrovaným akcelerometrem. Tento pás otevírá dveře zcela novým a ve světě sporttesterů prozatím unikátním metrikám. Kromě obligátní rychlosti, vzdálenosti, tempa, nastoupaných metrů a údajů o tepové frekvenci můžete nově měřit i údaje popisující efektivitu vašeho běhu - dobu kontaktu chodidla se zemí, vertikální oscilace a kadence.

Doba kontaktu se zemí Jinými slovy kolik času v milisekundách stráví vaše chodidlo kontaktem se zemí. V podstatě se dá říci, že čím kratší kontakt bude, tím vyšší kadenci máte a to často znamená i vyšší aktuální rychlost. Vertikální oscilace Hodnota skrytá pod tímto označením vám prozradí, o kolik centimetrů putuje vaše tělo s každým krokem nahoru a dolů. Čím nižší hodnoty dosáhnete, tím efektivnější váš běh bude, protože investujete méně energie do vertikálního pohybu a tuto ušetřenou energii můžete investovat do pohybu vpřed. Kadence S touto metrikou jsme se mohli setkat už dříve nejen u Garminu, ale i u dalších značek. Vždy ale byla měřena akcelerometrem v hodinkách a hodnoty mohly být značně zkreslené. Nově dostaneme k dispozici toto číslo pro obě nohy a výsledná hodnota je tedy dvojnásobná, než u starších modelů.

Díky těmto třem ukazatelům tak budete mít mnohem přesnější obraz o technice a efektivitě vašeho běhu i když tabulku s hodnotami, kterou Garmin přikládá k manuálu je potřeba brát s rezervou.

Kromě nových funkcí ale došlo u FR 620 i k několika ústupkům. Oproti svému předchůdci, FR 610, například postrádá možnost soupeření se staršími výsledky (virtuální partner - aneb soupeření s nastaveným tempem - zůstal zachován), marně byste hledali i navigaci podle GPX, zobrazení GPS polohy i navigaci na začátek trasy. Nemožnost spojit se s jakýmkoliv cyklistickým senzorem, byla naštěstí odstraněna v updatu 2.80 letos v létě.

Garmin Forerunner 620 Hmotnost: 43 g



43 g Voděodolnost: 50 m



50 m Výdrž baterie: 10 hod s GPS / 3 měsíce bez GPS

10 hod s GPS / 3 měsíce bez GPS Cena (bez HR / včetně HR):

9 090 Kč / 11 000 Kč klady: nízká váha

drobné rozměry, padne i na dámskou ruku

specializované bežecké metriky

dotykový displej

voděodolnost

zápory: chybí funkce navigace

příliš malý displej



K prohlížení zaznamenaných tréninků slouží už tradičně software Garmin Connect ve formě internetové i mobilní aplikace, ale pokud dáváte přednost jakékoliv jiné aplikaci třetí strany, nemusíte se obávat. FR 620 exportuje data ve standardním formátu FIT a pokud ho vaše aplikace podporuje, nebudete mít problém (zcela jistě můžete využívat služeb STRAVA, Training Peaks a Sport Tracks).

Celkově bych na Garmin Forerunneru 620 nejvíce ocenil neskutečně drobné rozměry a specializované funkce zaměřené na běh.

Ovládání je zjednodušené, jak jenom to jde. Po lehkém šoku, způsobeném přechodem z jiných značek, trvalo ani ne dva dny, než jsem se s hodinkami plně sžil. Vynikající je možnost editace zobrazovaných informací a dalších parametrů bez nutnosti přerušit trénink. Co mě naopak velmi mrzí je absence navigace. To bych u hodinek této cenové kategorie považoval za samozřejmost.

Platí tedy odstavec z úvodu testu: „Hledáte-li univerzální přístroj pro využití při široké škále aktivit, hledejte dál. Jste-li však vášnivý běžec oddaný pouze svému sportu a hledáte specializovaný do detailu propracovaný přístroj, bude FR 620 to pravé.“

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert