TEST: Běžecké sukně pro fešandy, lolitky i horalky

Běžecká sukně je půvabný doplněk ženského sportovního šatníku. Dovolí vám vypadat jako dáma, když jdete hned po tréninku na jedno (kafe), a na rozdíl od kratičkých šortek pomůže vzhledu vaší postavy volnějším áčkovým střihem. Běžkyně od své sukně vyžaduje odolnost vůči shrnování a prodyšnost, a to jak v případě vrchní sukně, tak vespod všitých krátkých šortek, které se pochopitelně nosí na holé tělo. Standardem by měla být kapsička na zip, do které se vejdou klíče i mobil, a přítomnost reflexních prvků.

Protože mi tentokrát do testu přišly jen sukně, za které bych dala ruku do ohně, dovolte mi nabídnout různým typům žen různé typy sukní. Protože sukně se najde pro každou běhnu!

Nike Rival Stretch Skirt pro městskou fashion runnerku

Nike Rival Stretch Skirt Nike Rival Stretch Skirt

Pokud nevěříte estetickému dojmu svých stehen v kratičkých a upnutých tréninkových šortkách, ale pro jejich barevnost si je nechcete upřít, zkuste je v kombinaci s lehounkou sukýnkou z materiálu Dri-FIT. Tahle má na bocích tkaničky, takže se dá mírně vykasat, což je praktické při tréninku sprintů a krásné při sledování barevného kontrastu.

Šortky v kontrastní barvě a vzoru jsou vyrobeny z jersey, ze kterého se pot odpařuje jako na povel. Pásek sukně je dostatečně široký, takže se při běhu nikam nesune a na jeho zadní straně je prostorná kapsička na zip. Všité šortky se neshrnou ani při delším běhu, reflexní prvky jsou na předním i zadním dílu sukně a mírně áčkový střih sluší i dívkám o velikosti M a výše. K dostání je v různobarevných kombinacích podle barvy vaší pleti. Ideální záležitost pro lovecké výběhy v teplých letních večerech na Náplavce!

Hodnocení: Designová záležitost, která vaší postavě odpustí chybičky, než je běháním definitivně odstraníte.

Orientační cena: 1 190 korun

Salomon Park Twinskin Skirt pro konzervativní horalku

Salomon Park Twinskin Skirt Salomon Park Twinskin Skirt

Pokud dáváte přednost sukni, jejíž délka nepřipomíná bederní roušku, našla jste, co potřebujete. Tahle sukně je ideální pro fortelné běhání po horách, čemuž odpovídá opravdu kvalitní zpracování švů, délka sukně a šortek do půli stehen i silnější taftová látka svrchního dílu, která se nevyhrnuje ani ve větru nebo při smáčení lijákem.

Na bocích sukně jsou široké pruhy prodyšného materiálu, vzadu reflexní prvky a prostorná kapsička na bytelný zip. Střih je malinko užší než u jiných běžeckých sukní, ale není to na závadu, spíš dodává jistou eleganci. Kdyby se anglická královna věnovala běhu a ne švihlé chůzi, určitě by si na to vybrala tuhle sukni. K dostání v konzervativní černé barvě.

Hodnocení: Bytelná, přitom však elegantní sukně, ve které zvládnete jakýkoliv trail i pracovní schůzky v jednom dni.

Orientační cena: 1 250 korun

Craft Active pro běhavou školačku

Craft Active Craft Active

Pokud máte slabost pro sklady na sukni, sáhněte po téhle. Jsou na předním i zadním díle a dělají opravdu starosvětskou parádu. Pásek sukně je trochu užší a střih mírně bokový, ale běh v ní je velice pohodlný. Střih sukně se rozšiřuje a je proto vhodný i pro majitelky větších boků a pozadí, délka je ale lolitkovsky krátká.

Vnější sukně je tvořena materiálem s vodoodpudivou úpravou, partie zatížené pocením na bocích a zádech jsou vybaveny materiálem Mesh pro lepší prodyšnost. Vnitřní boxerky v kontrastní barvě skvěle sedí a nehrnou se. Na přední i zadní straně má sukně výrazné reflexní prvky a osobně mě potěšila opravdu velká kapsička na pravé půlce – kromě klíčů a mobilu se tam vejde i něco malého na zub. Navíc je k dostání nejen v černé barvě, ale i růžové, modré nebo fialové.

Hodnocení: Kvalitní záležitost s trochou starosvětské parády. Máte-li náladu na styling a la Lolita, běžte do ní!

Orientační cena: 850 korun

Mizuno DryLite Active Skirt pro laň rychlonohou

Mizuno DryLite Active Skirt Mizuno DryLite Active Skirt

Tahle sukně je minimalismus v té nejlepší podobě! Jednoduchý užší střih mírně zeštíhluje, lehoučká svrchní sukně lehce povlává a kratší vnitřní boxerky s prodyšnými vsadkami po stranách vám udělají nohy gazely, i když jste si pro ně ještě nedoběhla.

Pásek sukně je široký, tudíž nesmekavý, navíc je vybaven pruhem prodyšného materiálu přesně v místech, kde by vám jinak stékaly čůrky potu do kalhotek. Reflexní prvky jsou na předním i zadním dílu sukně, kapsička vepředu ovšem pojme sotva klíče od auta. Šortky drží na stehnech jako přibité a celkový pocit v sukni je tak lehkonohý, že máte chuť uběhnout stovku pod deset. Jen bych výrobce poprosila, aby tento zázrak začal vyrábět ve větší barevné škále než pouze v černé.

Hodnocení: Lehoučká sukně, která z vašich gazelích nohou udělá nohy ještě gazelovatější.

Orientační cena: 999 korun