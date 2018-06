TEST: šortky, které budou vašemu zadečku slušet

S hrdostí jsem si koupila své první maratonky, abych po premiérovém výběhu zjistila, že jsem ho prakticky celý strávila s rukou v rozkroku. Nejednalo se přitom o samohanu, nýbrž o nutnost neustálého stahování hrnoucích se a překážejících nohaviček do patřičných míst. Přikládala jsem to tehdy nadprůměrnému objemu svých stehen, ale pak jsem potkala štíhlounkou módní bloggerku Karolínu, která se mi svěřila s úplně stejným problémem. Shodly jsme se na tom, že vina není na naší straně, protože se na nás hrnou jak volné maratonky, tak úzké legíny. Abyste si mohly užít výběhy krásného babího léta bez zbytečného tápání a hrnutí aspoň vy, vyhledaly jsme pro vás s Karolínou do testu šortky, které sednou ženám obou somatotypů.

PUMA PR Pure NightCat

Esteticky vydařená novinka z podzimní kolekce Puma splňuje všechny technické požadavky, které si běžkyně může vymyslet. Vnitřní všité kalhotky jsou jemné a perfektně sedí, vrchní šortky z lehoučkého polyesteru zdobí reflexní nitě materiálu Scotchlite, které na vás upozorní i při večerním výběhu. Další reflexní prvky jsou na nohavicích vepředu i vzadu. Nadšená jsem byla z odvětrávacích otvorů na zadní straně těsně pod páskem, které výrazně snižují možnost koupele ve vlastní šťávě. Po pravé straně je kapsička na zip, do které bez problémů nacpete klíče i mobil. Maratonky jsou užšího střihu a opravdu krátké délky, takže před vyběhnutím doporučuju zkontrolovat stav celulitidy a sebevědomí. Pokud na to ale máte, v tomhle budou vaše nohy vypadat prostě božsky!

Hodnocení: Mírná tendence k hrnutí při rychlém delším běhu. Jinak láska na první omak, ve které určitě potkáte lásku na první pohled. S těmi všemi reflexními věcmi váš totiž nemá šanci přehlédnout!

Orientační cena: 999 Kč

adidas Performance Marathon 10 Energy Graphic

Maratonky klasického střihu a délky jsou vhodné i pro ženy, které se ještě se zrcadlem přou o přítomnost gazelích nohou. Podzimní kolekce jinak konzervativního adidasu se výjimečně vytáhla s designem, v tomto případě grafickými vzory v neotřelé kombinaci army zelené a jasně růžové. Vnitřní všité kalhotky jsou na kůži neskutečně příjemné a dobře sedí, vnější šortky z materiálu climalite jsou pohodlné, prodyšné a absolutně nehrnoucí i při smáčení deštěm nebo dlouhém běhu. Vepředu malá kapsička na klíče, tedy pokud nejste kastelán Karlštejna. Navíc jsou skvěle barevně kombinovatelné se zbytkem podzimní kolekce.

Hodnocení: Pokud má laň ulovit myslivce, provede to v těchto šortkách. V podzimním lese i na dráze budete rychlá, bezstarostná a nepřehlédnutelná.

Orientační cena: 749 Kč

Reebok Women´s DST Print Shorts

Maratonky klasického volného střihu a délky s nádherným grafickým vzorem s reflexními prvky, které se od vás odrážejí do světa v akčním rádiu tři sta šedesáti stupňů. Vnitřní všité kalhotky dobře sedí a jsou příjemné, vnější šortky z recyklovaného polyesteru rovněž. Bohužel, tendence k hrnutí nohaviček je u nich vysoká. Vepředu klasická kapsička, která pojme buď kondom, nebo jedno balení hroznového cukru.

Hodnocení: Na pohled krásné, ale hrnoucí se šortky. Pokud běháte pomalu nebo máte hodně štíhlá stehna, může to být dobrá volba, jak vybočit z podzimně šedivého davu.

Orientační cena: asi 500 Kč

Nike 2" Rival Running Shorts

Nike je značka, která vás donutí ukázat kůži! Proč? Protože ty šortky jsou tak krásné! A taky hodně krátké, což s sebou ovšem přináší spíš maximální míru pohodlí a velice umírněnou tendenci se vyhrnovat nahoru. Nike má snad nejlepší materiály na trhu a tyto šortky jsou toho důkazem. Vnitřní kalhotky jsou z pohodlného recyklovaného polyesteru, vnější šortky z běžci milovaného Dri-FITu s přídavkem spandexu a polyesteru, které suverénně zhýčká vaši kůži a odvádí pot do paďous. Šortky mají krásně řešený široký pásek v kontrastní barvě, díky kterému sedí na těle skoro jako přibité. Vzadu je klasická bytelná kapsička na zip, která pojme mobil i kousek čokolády. Výrobce říká, že je z dvojitého materiálu, ale mně se ji stejně daří pravidelně propotit. Kdo nemá rád růžovou, najde je v obchodě i ve žluté, oranžové a černé.

Hodnocení: Kraťoučké, lehoučké šortky, které vás donutí ukázat světu kůži. A mužné protiběžce zase donutí zvednout oči od sport testeru a zaměřit plnou pozornost jen na vás.

Orientační cena: cca 800 Kč

Běžecká kolekce H&M

Pokud se vám nechce utrácet horentní sumy za běžecké šortky, ale přesto stojíte o moderní design, zkuste běžeckou kolekci H&M. Hitem pozdního léta byly bezesporu neonové maratonky, které jsou dostupné v několika barvách. Při rychlejším výkonu se šortky vyhrnují nahoru a materiál není příliš prodyšný, takže jsou vhodné spíše na doplňkové běžecké posilování nebo pomalejší běh. Navíc nemají žádnou kapsu na drobnosti ani příliš variabilní gumu v pase.

Hodnocení: Jdete-li do obyčejné hospody na guláš, neočekáváte chateaubriand. S běžeckými produkty H&M je to stejné. Slušná volba pro víkendové výběhářky, ale pokud běháte tempové tréninky třikrát týdně, sáhněte po jiných.

Orientační cena: 300 Kč

Kalenji pro dívky



Kromě dámského oblečení najdete na štendru i běžecké oblečení pro děti až do 14 let, což přijde vhod dospělým běžkyním drobnější postavy. Dobré šortky se totiž dají koupit až za polovinu ceny než v oddělení pro dospělé a svoji práci rozhodně odvedou. Jsou z velmi jemného a pohodlného materiálu a při vyšších výkonech či rychlejším běhu se rozhodně nikam neposunují.

Hodnocení: Kvalitní šortky za nízkou cenu. Jediné mínus je design, který je uzpůsobený dětské postavě, a proto nemusí dospělé ženě vždy lichotit.

Orientační cena: 200 Kč

Z výsledků našeho testu vyplývá, že čím kratší šortky, tím méně látky k hrnutí. Výjimky tu ale jsou. Pro oblejší postavy je vhodnější volný maratonský střih, který nejen více lichotí postavě, ale především potlačuje tendenci látky k hrnutí na stehnech. Ideální jsou jakékoliv šortky 2v1, tedy šortky se všitými legínami nebo kalhotkami. Štíhlice si mohou dovolit i ultrakrátké přiléhavé nohavičky, ale i tak by nebylo na škodu se v obchodě ve zkoušených šortkách proběhnout. Dalším poznatkem je důležitost nošení šortek na holé tělo bez spodního prádla. Běžecké šortky jsou na tuto variantu konstruovány a pokud tak neučiníte, velice pravděpodobně se vám po kalhotkách budou sunout tam, kde je mít nechcete. A ještě jeden poznatek ze ženských šaten na závěr. Zatímco ženám maratonky většinou sluší, valná většina mužů v nich vypadá podivně, i když v nich zrovna vyhráli maraton na olympiádě. Pokud tedy tento text čte nějaký muž, neřku-li muž mající loveckou sezónu na protiběžkyně, nechť důkladně zváží nákup přiléhavějšího modelu.