TEST: Nejvychytanější sportovní podprsenky pro velká ňadra

Hledání ideální podprsenky nebylo nepodobno pátrání po svatém grálu. Pátrala jsem v internetových diskuzích, naslouchala v dámských šatnách, nakupovala a zkoušela, mýlila se, zase nakupovala a zase se střídavým úspěchem absolvovala testovací běhy, abych se vracela buď spokojená, nebo se šrámy na kůži a rukama unavenýma nuceným podepíráním svých vnad v podprsence, jejíž koeficient prohupu byl přece jen nedostatečný.

Nevěřte etiketám

Co se popisu sportovních podprsenek týče, rovná se způsob vyjadřování jejich výrobců systému balamucení prodejců realit. Zatímco u agentů s nepovedeným bydlením se výraz „patina zašlých věků“ překládá jako „vložte dva miliony do rekonstrukce, jinak bude objekt neobyvatelný i pro bandu otrlých squatterů“, podprsenka označená jako „medium support“ neudrží při běhu víc než dva pingpongové míčky a podprsenka s označením „low support“ pak může maximálně sloužit jako bolerko, které vás bude v parném dni chránit před inkasováním pokuty za veřejné obnažování.

Základem výběru správné běžecké podprsenky je soustředění se na ty s opravdu vysokou podporou, s na zádech překříženými ramínky o dostatečné šířce, vypolstrovanými pevnými košíčky i ramínky a funkčními detaily pro odvod potu. Posuvná ramínka a další detaily pro úpravu délek a obvodů jsou fajn, ale čím více těchto plastových udělátek vaše prádlo má, tím hůř pro vaši kůži. Na tratích o více než několika kilometrech získáte otevřené rány, které vám budou mokvat po zbytek sezóny. Dobrá podprsenka je vedle bot

Co je koeficient prohupu Koeficient prohupu byl definován v roce 2014 při prvním velkém RUNGO testu běžeckých podprsenek jako bezrozměrná veličina udávající při běhu změřený rozdíl poklesu prsou mezi stavem zcela bez podprsenky a stavem v podprsence. Koeficient 1 tak mají prsa zcela nechráněná, nulovou hodnotu má ideální stav v takovém zařízení, kde se prsa nehnou ani o píď. Subjektivním měřením a zkoumáním bylo zjištěno, že jako nepříjemný je vnímám běh v podprsence s koeficientem prohupu vyšším než 0,15. Při hodnotě nad 0,3 už je toto počínání přímo bolestivé a podprsenka není pro běžkyně s popředím vnadnějším než košíček B použitelná.

základem běžeckého vybavení každé ženy bez ohledu na objem hrudníku, protože celistvost Cooperových vazů, které tvoří přirozenou podprsenku pod naší kůží, je jen jedna a věkem, váhou a těhotenstvími jim dáváme zabrat už dost. Než se tedy vydáte zabránit gravitaci v díle zkázy investicí nemalého obnosu, buďte při nákupu ve střehu, dobře zkoušejte a v žádném momentu nákupu nepřestávejte být zdravě kritická.



Podprsenky pro objemovky

Jsou mezi námi typy běžkyň, které nikdy neodmítnou dezert nebo pivo navíc, což způsobuje, že v některých tělesných partiích přerozkošně bují. Bohužel jsou tyto objemové běžkyně trápeny vlnobitím, jež jejich vnady způsobují při rychlosti vyšší než 8 min/km a místy je dokonce vychylují z dráhy. Proto se musí bránit spoutáním svých předností tak, aby jejich vertikální či horizontální prohup byl co nejvíce minimalizován. Hitparáda TOP5 běžeckých podprsenek, které splňují přísné kritérium koeficientu prohupu pod 0,15 a jsou tudíž vhodné i pro běžkyně-objemovky, je následující:

Panache Sport

Podprsenka Panache Podprsenka Panache

Nejlepší sportovní podprsenku na světě zkonstruovali po tříletém snažení Britové. Podstatou její jedinečné funkce je, že nestlačuje prsa k hrudi, ale hýčká je ve vypolstrovaných košíčcích se silikonem obalenými kosticemi. Prsa jsou v této konstrukci trochu odtažená od sebe, čímž je podle výrobce i mého subjektivního pocitu dosaženo výrazného snížení jejich pohyblivosti ve všech směrech. Podprsenka je opravdu bytelná, se zadním zapínáním na tři háčky a vyztuženými a podloženými ramínky s možností sepnutí do kříže. Vyrábí se až do velikosti nadměrného nákladu čísla „K“. Pokud máte zdravou figuru dívky, která si s radostí dvakrát přidá dezert, pravděpodobně vám vytvoří menší faldíky pod rameny a na zádech, ale ten nulový prohup prsou za to prostě stojí. Podprsenka se na rozdíl od svých sportovních sester nevytáhne ani o kousek, takže si ji kupte ve správné velikosti – měla by vás táhnout v dolním obvodu, ale jen trošku. Vřele doporučuji nekupovat ji po internetu, ale zajít do kamenného obchodu a za ty peníze si s výběrem správné velikosti nechat pomoci. Vyplatí se to!



Doporučená maloobchodní cena: 1 299 Kč

Koeficient prohupu: 0 (ano!!!) při testované velikosti 85FF

Materiál: 48% polyamid, 38% polyester, 14% elastan

Hodnocení: Absolutní držák. Nejlepší volba pro lepé běžkyně, dostupná také ve verzi všité do tílka a několika krásných barvách. Daní za nehybnost prsou je nutnost použití vazelíny proti odřeninám ve středu spodního lemu podprsenky pro intenzivní běhy delší než cca 10 km.

NIKE Pro Rival Bra

Podprsenka NIKE Pro Rival Bra Podprsenka NIKE Pro Rival Bra

Tleskám firmě Nike, kde pochopili, že od bolerek je třeba pokročit k fungujícím podprsenkám, které jsou opravdu šité jako podprsenky. Tahle elegantní kráska vám i při nejintenzivnější zátěži vymodeluje poprsí tak, jako by ho tesal sám Michelangelo. Má pevně šité košíčky bez kostic, široká ramínka a na zádech široký kříž. Navléká se přes hlavu a její přisátí k tělu při tomto sytému zajišťuje pevná guma na zadním dílu. Střih je kompresní s nízkoprofilovými lepenými švy, takže vás nečekají otlaky a pupínky v místech, kde se zapínání stýká s vaší jemnou kůží. Díky velkému vykrojení košíčků ale můžete při delším běhu očekávat menší odřeniny na vnitřní straně obou polokoulí. Oporu zajišťují jako v minulých modelech nylonové stabilizátory všité do látky. Na první pohled neobsahuje zvláštní prvky pro odvod potu, ale je celá ušita z materiálu Dri-FIT, který odvádí vlhkost a teplo od těla. Půlmaraton až maraton v tomhle zázraku odběhne každá objemovka až do velikosti košíčku E.



Doporučená maloobchodní cena: cca 1 390 Kč

Koeficient prohupu: 0,15 při testované velikosti 36D/80D

Materiál: Dri-FIT (70% polyester/ 30% elastan)

Hodnocení: Podprsenka, která z jakýchkoliv tvarů vymodeluje dekolt řecké bohyně. Navíc přežije i opravdu náročný výběh. Kupte si ji o něco menší a k ní zvolte běžecké tričko s výstřihem do V.

adidas energy boost

Podprsenka adidas energy boost Podprsenka adidas energy boost

adidas se v letošní kolekci pochlapil a přišel s podprsenkou, která vypadá a funguje jako podprsenka. Tvoří ji vycpané pevné košíčky s nastavitelnými ramínky do kříže a třemi řadami háčků na zadním dílu. Vynikající je protiskluzová úprava na dolním lemu podprsenky a prodyšné vsádky na zadním dílu. Práskačka je celá vyrobena z tkaniny climalite®, která odvádí pot od pokožky a udrží běžkyni v suchu i v opravdovém parnu. Negativem podprsenky jsou užší ramínka, která nebudou fungovat pro opravdu velká prsa (E a výše). Tahle kráska má krásný výstřih do V s kontrastním lemováním, takže si ji můžete vzít i na rande a to bez obav, že budete za šmudlu nosící leda bombarďáky a sportovní podprsenky.



Doporučená maloobchodní : cca 1 199 Kč

Koeficient prohupu: 0,15 při testované velikosti 38C/D

Materiál: climalite® (89 % polyester / 11 % elastan, interlokový úplet)



Hodnocení: Podprsenka, ve které budete krásná při pohybu i po něm. Dobrá volba pro velikosti košíčků A-D. Kupujte ji o něco menší, vytáhne se. Každopádně pod tílkem vám bude slušet tak, že budete muset v rámci tempových tréninků i lehkých výběhů před nápadníky opravdu rychle utíkat!

Under Armour HeatGear Bra

Podprsenka Under Armour HeatGear Bra Podprsenka Under Armour HeatGear Bra

Velice slušná volba od známé americké značky běžeckého oblečení. Kompresní robustní střih ve dvojvrstvém provedení, vycpané košíčky, posuvná široká ramínka (ovšem s plastovými sponkami, které při dlouhém výběhu mohou dráždit kůži) a zapínání vzadu na tři háčky. Přestože nemá na zádech kříž, je díky opravdu těsnému střihu a velice pevnému spodnímu lemu jako druhá kůže. Moisture Transport System ve tkanině stoprocentně odvádí pot a teplo od těla, skvělý je prodyšný tunýlek na potem namáhané místo „žlábku“. Kupujte si ji větší, pocením a praním se vytáhne tak o půl čísla.



Doporučená maloobchodní cena: cca 2 200 Kč

Koeficient prohupu: 0,2 při testované velikosti 38D

Hodnocení: Poněkud masivní záležitost, která ale hodně udrží a vydrží. Je moc příjemná na tělo a jako jedna z mála alternativ se vám bude hodit do tílek s otevřenými zády!

Tchibo

Podprsenka Tchibo Podprsenka Tchibo

Podprsenka vyhlášená mezi běžkyněmi, které zatím nehodlají vrazit do svého vybavení majlant a přesto si chtějí solidně zaběhat i s většími ňadry. Vymakaný bytelný střih podprsenky dobře drží na těle i přes absenci křížení ramínek na zádech, vynikající je protiskluzová úprava spodního lemu. Ramínka jsou posuvná, což ovšem nutí k výhradě, protože plastové sponky dráždí docela výrazně kůži už po několika kilometrech. Látka s vláknem TACTEL® je lehoučká a dobře prodyšná, ale po měsíci používání se trochu vytáhne.



Doporučená maloobchodní cena: cca 249 Kč

Koeficient prohupu: 0,15 při testované velikosti 38C

Materiál: 92% polyamid (TACTEL®), 8 % elastan (LYCRA®); vsadka ze síťoviny: 85 % polyamid, 15 % elastan; polstrování: 100 % polyester

Hodnocení: Skvělá volba pro běžecké začátečnice, které jsou vyvinuté ve větším než malém množství. Vzhledem k absenci kříže na zádech zřejmě nebude fungovat pro opravdu nadměrné náklady (F a výše). Kupujte o číslo menší, rychle se vytáhne.

Podprsenky pro tempařky

Nejen prsaticemi živ je běžecký chodníček. Dívky, kterým osud nebo dieta nadělily poprsí atletického typu, mohou běhat daleko rychlejší tempa. Během svého půlročního testování jsem objevila několik podprsenek, které sice nesplňují přísná kritéria koeficientu prohupu pod 0,15, ale pro doprovodné aktivity (kruhový trénink - bez skákání přes švihadlo, posilování, beach volejbal atd.) nebo běžkyně-tempařky jsou přesto skvělé.

adidas infinite series racer back

Podprsenka adidas infinite series racer back Podprsenka adidas infinite series racer back

Rozkošná práskačka dostupná v oku lahodících barvách je skvělá především výborným odvodem tepla a potu od těla. Celé košíčky jsou vybaveny systémem průduchů, na kříži na zádech je prodyšná síťovina. Podprsenka dobře drží na těle díky příjemným vypolstrovaným ramínkům a kombinaci kříže na zádech s klasickým zapínáním na tři háčky.



Doporučená maloobchodní cena: cca 999 Kč

Koeficient prohupu: 0,35 při testované velikosti 38C/D

Materiál: Přední a boční díly: 82 % polyester / 18 % elastan, úplet s dvojitou vazbou; zadní díl: 81 % polyester / 19 % elastan, síťovina

Hodnocení: Ideální pro doplňkové sporty v opravdu parném létě nebo na regenerační výběhy do 5 km pohodovým tempem.

Reebok Osr Bra

Podprsenka Reebok Osr Bra Podprsenka Reebok Osr Bra

Klasické bolerko s několika zajímavými detaily. Spodní lem se dá přitáhnout pomocí zaháknutí plastové sponky do tří chlívečků, takže se regulovat objem pod prsy. Délka ramínek je ovšem fixní. Košíčky jsou perforovány, takže odvádějí teplo od těla po celém objemu, pod prsy, v podpaždí a na kříži na zádech je navíc umístěna dýchající síťovina. Navíc je to jediná sportovní běžecká podprsenka s reflexním prvkem na zadním díle.



Doporučená maloobchodní cena: cca 1 199 Kč

Koeficient prohupu: 0,4 při testované velikosti M

Materiál: 88% polyester/12% elastan

Hodnocení: Dobrá volba pro atletickou velikost prsou na výběhy teplými letními večery. Pro běžkyně-objemovky výborné do fitness, když se chtějí opravdu, ale opravdu zapotit.

Reebok Spartan Reversible Bra

Podprsenka Reebok Spartan Reversible Bra Podprsenka Reebok Spartan Reversible Bra

Nádherně tvarující oboustranná podprsenka, ve které budete vypadat jako spartská Helena. Široká ramínka, bezešvý střih, kříž na zádech a materiál tak sametový, až vám bude líto jej zapotit. Bohužel, při běhu neudrží nic nad velikost A/B.



Doporučená maloobchodní cena: cca 60 dolarů

Koeficient prohupu: 0,6 při testované velikosti M

Materiál: Polyester/Spandex

Hodnocení: Pro všechny spartské radovánky typu šplhu na laně, visu nad ostnatým drátem nebo plazení se v bahně. Pokud se mezi těmito atrakcemi bude muset běhat, bude vás to při košíčcích nad velikost A bolet.

PUMA Clash Sports Bra

Podprsenka PUMA Clash Sports Bra Podprsenka PUMA Clash Sports Bra

Bolerko, tentokrát v prodloužené variantě. Široká guma pod prsy je spojena s chytře umístěným pruhem síťoviny sbírajícím pot přesně v místě, kde to je nejvíc potřeba. Prodyšným a pot sbírajícím pruhem látky je vybavena i oblast „žlábku“. Bytelný kříž na zádech, zajímavý grafický design a delší střih zakrývající špíčky nahromaděné gumou podprsenky vás mohou přesvědčit o nákupu.



Doporučená maloobchodní cena: cca 990 Kč

Koeficient prohupu: 0,6 při testované velikosti M

Materiál: Polyester/Spandex

Hodnocení: Každá běžkyně by občas měla zajít do fitka, aby vybalancovala jednostranně přetížené tělo. V tomhle tady uděláte parádu.