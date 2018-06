TEST: Hole Black Diamond s povedeným madlem se hodí do sucha i vlhka

Nejpoužívanějšími materiály ve světě trekových holí jsou na jedné straně velmi lehký a pevný karbon a na straně druhé o něco málo těžší a měkčí hliník, který je však současně výrazně levnější. Black Diamond Distance patří do druhé kategorie, ale i přes hliníkové tělo se díky své konstrukci řadí mezi nejlehčí hole na trhu. Při délce 120 centimetrů váží hole pouhých 360 gramů a co do hmotnosti překonávají nejeden karbonový model včetně nedávno testovaných Leki Micro Trail Pro.

Model Distance sestává ze tří volně spojených částí, které po složení vytvářejí souvislý tvar, takže na první pohled vypadají hole jako kompaktní a nerozložitelné. Složení i rozložení je otázkou několika málo vteřin, nemůžete však počítat s nastavitelnou délkou. Už při nákupu tedy musíte vybrat správnou variantu z nabízených délek 100, 110, 120 a 130 centimetrů.



Minimalistická konstrukce postrádající jakékoliv výztuhy a objímky má však kromě výhody v nízké váze i pár nedostatků. Prvním z nich je pevnost hole, která je citelně nižší než u karbonových a vyztuženějších konkurentů. Druhý nedostatek vyplývá z použitého materiálu. Hliník má totiž v těsných spojích tendenci oxidovat. Necháte-li hole po použití v deštivém počasí pár dní složené, může se stát, že budete při dalším pokusu o rozložení neúspěšní. Jedinou záchranou pak bude zámečník, který se však kleštěmi nepěkně podepíše na vnějším laku.

Black Diamond Distance lehké skládací běžecké a trekové hole hmotnost: 360 g (pár o délce 120 cm) materiál: Hliník cena: 2 700 korun klady: velice lehké provedení

zetková skládací konstrukce zabírá minimum místa

pohodlné a dlouhé pěnové madlo

vyměnitelný hrot a množství příslušenství zápory: hliník může v těsných spojích oxidovat, což způsobuje zatvrdnutí holí

nižší tuhost než u karbonových a vyztužených modelů

absence sofistikovanějšího rukavicového systému

Velmi povedené je dlouhé pěnové madlo umožňující množství nejrůznějších úchopů. Díky voděodpudivému a měkkému materiálu se madlo příjemně drží za sucha i za mokra. Mrzet vás tak nemusí ani absence sofistikovanějšího odepínatelného poutka. Na rozdíl od systému, který využívá u některých svých produktů Leki (trigger Shark) nebo Fizan, přijdete o možnost zapření a přenesení váhy ze zápěstí, ale samotné madlo můžete mnohem lépe ovládat i bez nutnosti mít na ruce speciální rukavičku.

Výrazným lákadlem je i příznivá cena, která se pohybuje kolem 2 500 korun a oproti karbonovému zpracování je téměř poloviční. Mezi plusy počítáme i množství příslušenství a možnost jednoduché výměny hrotů - k holím dostanete v základu karbidovou i gumovou variantu. Nebudete-li používat hole k chůzi po asfaltu, doporučuji před prvním použitím vyměnit gumu za karbid, který má výrazně lepší přilnavost na měkkém i tvrdém podkladu.

Trekové a běžecké Hole Black Diamond Distance potěší příznivce minimalismu, kteří nemají vysoké nároky na maximální tuhost, ale ocení spíše vysokou skladnost a minimální hmotnost, u těchto kritérií dokáže hliníkové tělo v kombinaci se zet skládací konstrukcí svými parametry konkurovat i karbonovým modelům. Tyto vlastnosti přímo vybízejí k použití při ultratrailových závodech s táhlými stoupáními a seběhy. Pozor si musíte dát pouze na nebezpečnou oxidaci hliníkových spojů.

Standardní poutko nedisponuje možností jednoduše vycvaknout a nacvaknout hole na zápěstí, ale díky příjemnému pěnovému madlu brzy zjistíte, že poutko je u těchto holí prvek, který můžete postrádat.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.