Běžecké tipy pro královny podzimních tratí. Dopřejte tělu komfort

„Pro dlouhé zimní procházky ve dvou hledám běžeckého souputníka, který mě ochrání před deštěm, větrem i mrazem a bude dýchat s mým tělem v jednom rytmu při jakkoliv bláznivém pohybu. Příjemný vzhled je samozřejmostí! Očekávám, že mě ochrání před přehlédnutím i mrazem a že si s ním budu připadat jako v permanentním hřejivém objetí. Zn. Na celou sezónu!“

Tento inzerát jsem si podala u výrobců běžeckého oblečení letos na podzim. Výběr správné běžecké bundičky totiž opravdu připomíná hledání pana Božského. Za svrchní vrstvu jsem ochotná si rozumně připlatit, ale za svou investici taky něco očekávám. V případě běžecké bundy do podzimního marastu a dlouhých zimních kilometrů to je nejen odolnost vůči živlům, ale také padnoucí střih chránící moje věčně zkřehlé ruce a ledviny, zip nevydrbávající při každém kroku další důlek do mé brady a kapuce, která nesklouzává z hlavy při sebejemnějším pohybu. Navíc chci být nepřehlédnutelná i pro pokročile slepého krtka - jak díky estetickému provedení a barevnosti, tak díky dostatečnému množství reflexních prvků.

Na výběr je spousta materiálů, střihů i cenových relací a konečná volba závisí jen na speciálních požadavcích té které běžkyně. Zatímco některá vyběhne jen v příjemném prosluněném dni a na termo triko jí postačí navléknout jemnou prodyšnou bundičku, jiná se v tréninku odmítá obejít bez rochnění v bahně a sněhu, čemuž se musí přizpůsobit i tepelná úprava jejího outfitu. Ať běháte jako princezna, nebo jako divočák, máme pro váš šatník vytříbenou inspiraci.

CRAFT Run Brilliant Thermal Wind pro trailové královny

Pokud jste holka, co se nebojí při běhu umazat od podzimního bláta a spadaného listí, upalujte si pro bundu do Craftu, kde zadání vytvořit ideální propojení běžecké mikiny a bundy splnili na jedničku s hvězdičkou. Nejenže je bunda odolná proti větru i dešti, díky projmutému střihu krásně přiléhá k tělu, a přitom vás nelimituje v pohybu jakéhokoliv rozsahu. Jako součást kolekce pro běhání za snížené viditelnosti je také opatřena reflexními prvky. Výhodou tohoto roláku je tedy i to, že ho můžete libovolně a velice esteticky ladit s ostatními kousky (čepice, rukavice, velice praktická bunda s krátkým rukávem, legíny). Nezanedbatelnými detaily jsou zip řazený tzv. „do garáže“, tedy tunýlku, který vám při dlouhých zimních kilometrech nepoškrábe bradu, a prostorná kapsa v zadní části zad, do které se vejdou klíče i větší mobil.



Charakteristika: 87% polyester + 13% elastan. Jemný fleece z vnitřní strany a větru a voděodolná úprava ze strany vnější, navíc na vrchním dílu zesílený přední panel proti profouknutí. Prostorná a přiléhající kapsa v zadní části, na zádech vývod pro sluchátka MP3 nebo telefonu. Výrazně reflexní ze všech myslitelných úhlů. Nic víc ke štěstí nepotřebujete, takže tu růžovou koukejte pořádně umazat!

Maloobchodní cena: 2 290 korun

Hodnocení: Pan Božský mezi běžeckými mikinami. Pokud vás už nebaví hledat ideálního chlapa, máte alespoň ideální běžecký rolák pro jakkoliv náročné tréninky v marastu.

adidas Supernova Storm pro princezny cyklostezek

Pamatujete si pohádku o princezně, které dostala od krále troje krásné šaty? Tahle bunda je jako ty utkané z letního večera. Jen místo diamantů vám hvězdy evokují elegantní reflexní proužky na zadním i předním díle. Díky materiálu climastorm je bundička neprofouknutelná a vydrží poměrně slušný nápor vodního sloupce, přesto se v ní neuvaříte ani během fartleku. Střih je elastický, takže od vás při běhu látka neodstává a nefouká vám pod kůži. Vnitřní manžety u otvorů pro palce jsou příjemně vyztužené a na rozdíl od mnoha ostatních bund neřežou do kůže. A především – přední i zadní díl je ve své horní polovině opatřen tolika reflexními tečkami, že z vás udělají nepřehlédnutelnou hvězdu na jakkoliv tmavé silnici nebo cyklostezce. Ideální pro běžkyně, které potřebují trénovat tempa a přitom být viděny!

Charakteristika: Úplet s jednoduchou vazbou (91 % nylon / 9 % elastan) tvoří lehoučkou a přilnavou vrstvu, která neprofoukne, neproprší, a přesto dýchá. Prostorné kapsy po obou stranách, výrazně reflexní prvky na předním i zadním díle. Jedinou menší nevýhodou je to, že postrádá kapuci a střih horního dílu je na atletická ramena poněkud užší. Co se barev týče, máte luxusní výběr mezi vínovou, růžovou, žlutou a černou.

Maloobchodní cena: 2 149 korun

Hodnocení: Krásná funkční klasika, ve které si užijete rychlost a přitom budete k nepřehlédnutí.

PUMA Powershape Jacket pro požitkářské vyklusávačky

Ačkoliv je bundička v šedé nebo modré barvě, které v podzimním lese snadno přehlédnete, je na těle tak příjemná, že jsem ji do testu musela zařadit. Poté co si ji obléknete, v ní totiž nebudete chtít jen běhat – budete v ní chtít lenošit, spát, skládat symfonické básně oslavující tělesné blaho a nakonec si ji necháte implantovat jako druhou kůži. Materiál tvořený směsí nylonu, polyesteru a elastanu, společně s vychytaným střihem se stojáčkem a šikmými prostřihy na palce, totiž s vaší siluetou jednoduše splyne. Výrobce na informačním letáku tvrdí, že „látka díky technologii powerCELL přiléhá na kůži a vytváří s ní na těle jednotný přirozený systém, který podpoří váš výkon a jeho komfort v průběhu tréninku i po něm“. Výjimečně je to, co tvrdí výrobce, do puntíku pravda.

Charakteristika: 46% polyester + 43% nylon + 11% elastan, ledviny chrání velice komfortně prodloužený zadní díl. Dvě boční kapsy na zip, do kterých nacpete velký mobil, klíče, peníze i pudřenku. Neprofouknutelná, dýchající pavučina, u které ale budete postrádat výraznější reflexní prvky.

Maloobchodní cena: 2 499 korun

Hodnocení: Láska na první dotyk, se kterou budete chtít dělat úplně všechno. Tedy kromě plavání.

ARCORE Darja pro rychlonožky

Zajímavou alternativu drahých značek jsem objevila ve Sportissimu. Pokud si chcete dopřát funkční běžeckou bundičku pod pětistovku, a nevěříte low cost značkám nebo (ne)běžeckým kolekcím módních značek, sáhněte po produktech ARCORE. Tato značka původně vyráběla lyžařské helmy, ale v současné době má v sortimentu také běžecké oblečení za slušné ceny a ve skvělé kvalitě. Bundička DARJA mě zaujala příjemným materiálem, který hřál, když bylo žádoucí, a odváděl teplo od těla, rovněž když to bylo žádoucí. Mikina při běhu krásně přiléhá ke kůži své nositelky a tunýlek na dolním okraji, který ji stáhne tak, aby se pod ni nedostal studený vítr, ochrání vaše upocené ledviny. Navíc má perfektně padnoucí kapuci, kterou oceníte na cestě z tréninku, a chytře umístěné, ale nikoliv řvavé reflexní prvky.

Charakteristika: 96% polyester + 4% spandex. Ploché švy, reflexní prvky, výběr mezi fialovou a modrou variantou. Prodyšná funkční vrstva za super cenu, ale úplně promoknout v ní nechtějte a kapsičku na drobnosti v ní nehledejte, takže se hodí spíše na kratší a rychlejší tréninky.

Maloobchodní cena: 449 korun

Hodnocení: Příjemná běžecká kůže, za super cenu dostanete teplé pomazlení provokující k většímu výkonu.

La Sportiva Voyager pro sněženky

Pokud jste ten typ holky, která ráda pátrá po zajímavých kouscích v šatníku svého muže, nebo je natolik prostorově výrazná, že jí nákup v pánském oddělení nedělá potíže, hrábněte do kolekce italské běžecké značky La Sportiva. Na rozdíl od ostatních, tristně jednotvárných a smutných pánských modelů, se na pultech vyskytuje v nádherně kuřátkové žluti a velikostech S až XXL. Mikina je skvělá jako izolační vrstva, která vás zahřeje, ale neuvaří. Její střih není tak přiléhavý, ale detaily jako strečové panely na rukávech, opravdu bytelné kapsy a ploché švy vám váš komfort dopřejí. Až se půjdu proběhnout na sněhu, bude tahle mikina můj jasný favorit!

Charakteristika: 96% polyester + 4% polyuretan, jedna fungující velká kapsa na boku, jedna na prsou. Doporučuji bundu kombinovat se zateplenou sukní téže značky, která uchová vaše ženské záležitosti v teple i při běhu mezi polárními medvědy.



Maloobchodní cena: 2 490 korun

Hodnocení: Super volba pro holky všech tvarů a velikostí, které se nelekají zimních podmínek.